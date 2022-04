Ξεχάστε όσα ξέρατε για τις αποδράσεις -Πάσχα στο Grecotel Olympia Oasis - iefimerida.gr

Ένα ειδυλλιακό τοπίο, τυλιγμένο από τις ομορφιές της φύσης και τις τοπικές παραδόσεις υπόσχεται να «ντύσει» τη φετινή πασχαλινή σας απόδραση με μαγεία.

Το Grecotel Olympia Oasis, ένα από τα ωραιότερα φυσικά θέρετρα της Μεσογείου σας καλωσορίζει στην Κυλλήνη και είναι έτοιμο να χαρίσει μία μοναδική εμπειρία σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Σε αυτόν τον μικρό επίγειο παράδεισο σάς περιμένει ένα ειδικά σχεδιασμένο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με all inclusive παροχές για ξέγνοιαστες μέρες χαλάρωσης.

Olympia Aqua Park – Σας προκαλεί να το ζήσετε!

Σπάστε όλα τα ρεκόρ στην ψυχαγωγία σε μία έκταση 20.000 τ.μ., με ασφάλεια και ξεγνοιασιά για όλη την οικογένεια. Ένας φανταστικός παιδότοπος, που θα λατρέψουν… μικροί και μεγάλοι. Με πλούσια θεάματα και εξαιρετικές outdoor δραστηριότητες. Από τις αγαπημένες ιστορίες του Καραγκιόζη και του παραδοσιακού θεάτρου σκιών, μέχρι τους απίστευτους ζογκλερικούς αυτοσχεδιασμούς από τον Μάγο Αντόνιο.

Με προβολή παιδικού κινηματογράφου, κόλπα από τον κλόουν Ρίκο, circus gags, face painting, λαχταριστό pop-corn, μαλλί της γριάς, λιχουδιές και άφθονο παιχνίδι στους πολύχρωμους φουσκωτούς πύργους. Επίσης, κυνήγι χαμένου θησαυρού, ping pong, πολλά ομαδικά παιχνίδια, μαγευτικές βόλτες με ποδήλατα και ιππασία με αλογάκια και τρισχαριτωμένα πόνυ στο δάσος. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο και πιο διασκεδαστικό; Το Grecotel Olympia Oasis ξέρει πώς να απογειώνει κάθε στιγμή.

Το μενού και οι παροχές για την πιο αυθεντική ελληνική γιορτή

Στα πολυτελή και υψηλής αισθητικής δωμάτια του Grecotel Olympia Oasis η διαμονή θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστη. Τα παιδιά έως 12 ετών διαμένουν δωρεάν στο δωμάτιο των γονιών τους, ενώ και η διατροφή τους είναι all inclusive στο "Tasty Corner" του "Oasis on the Beach" με μεσημεριανό μπουφέ 12.30-14.30 και με all day snacking. Οι μικροί μπόμπιρες κολατσίζουν με hot dog και τορτίγιες στο Olympia Aqua Park, με σαντουιτσάκια & χυμούς στη Grecoland, με κέικ, φρούτα & αναψυκτικά στα σαλόνια του Lobby Bar, με κρέπες γλυκιές και αλμυρές στο "Bon-bon" του Oasis on the Beach καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, περιλαμβάνονται και όλα τα εορταστικά εδέσματα.

Το νηστίσιμο γεύμα της Μεγάλης Παρασκευή, καθώς και το εορταστικό μενού είναι επιμελημένα με μεγάλη φροντίδα από τους έμπειρους σεφ του συγκροτήματος, ενώ η ενημερωμένη κάβα είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τους λάτρεις του κρασιού με εκλεκτές προτάσεις και οινικούς συνδυασμούς γεύσης.

Grecotel Olympia Oasis για όλα όσα συνθέτουν το όνειρο μικρών και μεγάλων για το φετινό Πάσχα! Ένα μαγικό σκηνικό θα ξετυλιχθεί μπροστά σας με μεγάλες παραλίες, απίστευτα τοπία, δάση, αμμουδιές και ανοιχτούς ορίζοντες. συνθέτουν το όνειρο μικρών και μεγάλων! Και φυσικά, στα πακέτα της περιόδου η διαμονή, η διατρφή και η διασκέδαση είναι δωρεάν για τα παιδιά έως 12 ετών.

Περιπλανηθείτε στις υπέροχες εγκαταστάσεις του Grecotel Olympia Oasis και μάθετε περισσότερα για το εορταστικό πρόγραμμα εδώ.