Τα τσαρούχια των Ευζώνων «χάρισαν» σε Αμερικανίδα διεθνές βραβείο φωτογραφίας -Οι ελληνικές συμμετοχές που ξεχώρισαν - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες, οι νικητές του διαγωνισμού ταξιδιωτικής φωτογραφίας Travel Photographer of the Year (TPOTY).

Ο Σλοβένος φωτογράφος Matjaz Krivic αναδείχθηκε ο γενικός νικητής, ο οποίος επιλέχθηκε από σχεδόν 20.000 συμμετοχές που υπέβαλαν ερασιτέχνες και επαγγελματίες της ταξιδιωτικής φωτογραφίας από 154 χώρες, με επιτροπή κριτών να επιλέγει τους νικητές στις ποικίλες κατηγορίες.

Βετεράνος του διαγωνισμού, ο Krivic συμμετείχε από το 2003 και την πρώτη διοργάνωση του θεσμού. Αυτή τη φορά, κατέγραψε τη φυσική καταστροφή στα Κανάρια και την άγρια ζωή που κινδυνεύει στην Κένυα.

«Τώρα, έπειτα από 20 χρόνια κέρδισα το μεγαλύτερο βραβείο κι αυτό με κάνει πολύ περήφανο και για μένα σημαίνει πολλά» είπε. «Από τότε που θυμάμαι, τα ταξίδια και η φωτογραφία ήταν το πάθος μου και μεγάλο κομμάτι της ζωής μου· και αυτό το βραβείο με εμπνέει να συνεχίσω το ταξίδι μου».

Σημαντικές διακρίσεις είχαμε και από ελληνικής πλευράς, καθώς δύο Έλληνες ξεχώρισαν με τις εντυπωσιακές φωτογραφίες τους. Επιπλέον, άλλη μια σειρά φωτογραφιών με ελληνικό άρωμα, χάρισε σε μια Αμερικανίδα τη διάκριση στα διεθνή αυτά βραβεία.

Τα τσαρούχια των Ευζώνων... έδωσαν σε Αμερικανίδα διεθνές βραβείο φωτογραφίας

Ο λόγος για την Isabella Smith η οποία υπήρξε ο Νέος Ταξιδιωτικός Φωτογράφος της Χρονιάς (Young Travel Photographer) το 2018 σε ηλικία 14 ετών με ένα χαρτοφυλάκιο της μαροκινής πόλης Chefchaouen. Και τώρα επέστρεψε και σε ηλικία 18 ετών κέρδισε την κατηγορία νέων φωτογράφων 15 έως 18 ετών με ένα συναρπαστικό χαρτοφυλάκιο των Ευζώνων μπροστά από τον ελληνικό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Η αλλαγή φρουράς αποτελεί θέαμα για τους τουρίστες και τους ντόπιους. Η Isabella έχει αποτυπώσει αυτή την τελετή με έναν πολύ ασυνήθιστο και δημιουργικό τρόπο, όπως μπορείτε να δείτε, με ένα σύνολο τολμηρών εικόνων. Δυστυχώς το Instagram δεν μας επιτρέπει να τις δείξουμε πλήρως, αλλά μπορείτε να δείτε και τις τέσσερις εικόνες στη γκαλερί των νικητών στον ιστότοπο TPOTY (σύνδεσμος στο βιογραφικό)», αναφέρει ο θεσμός Τravel photographer of the year.

Οι ελληνικές συμμετοχές που διακρίθηκαν

Μια φωτογραφία του Πάνου Λασκαράκη ήταν η νικήτρια της καλύτερης μεμονωμένης εικόνας σε χαρτοφυλάκιο για την κατηγορία «Πράσινος Πλανήτης, Γαλάζιος Πλανήτης». Η κριτική επιτροπή είπε: «Ουάου! Απλά ουάου! Αυτή είναι μια τόσο δυνατή εικόνα και άφησε όλους τους κριτές σε ομόφωνη συμφωνία». Φωτογραφημένο στο Δέλτα του Οκαβάνγκο της Μποτσουάνα, ένα μεγάλο αρσενικό λιοντάρι κοιτάζει μέσα από τα υπολείμματα ενός βούβαλου που σκοτώθηκε την προηγούμενη μέρα.

Στην κατηγορία «Άνθρωποι & Πολιτισμοί», νικητής ήταν ο Αθανάσιος Μαλούκος με την εικόνα του από το χωριό Canosa di Puglia της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τον Μάιο, οι βραβευμένες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε υπαίθρια έκθεση στη Royal Photographic Society και στο Martin Parr Foundation, στο Μπρίστολ, μαζί με τα βραβεία των διαγωνισμών Wildlife Photographer of the Year και Food Photographer of the Year.