Προορισμοί που έχουν γίνει συνώνυμοι με αγαπημένες ταινίες - iefimerida.gr

Κινηματογραφικά ταξίδια που σε συνδέουν άμεσα με το μέρος που γυρίστηκαν.

Έχεις ποτέ ονειρευτεί να επισκεφθείς ένα μέρος απλώς και μόνο επειδή το είδες σε μία ταινία; Υπάρχουν ταινίες που σε συνδέουν αμέσως με τις τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν και σε ταξιδεύουν σε όμορφα μέρη που θα ήθελες να γνωρίσεις και από κοντά. Ας ταξιδέψουμε, λοιπόν, σε τρεις αγαπημένους προορισμούς μέσα από τρεις αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές.

Το Λος Άντζελες του La La Land

Αστεροσκοπείο Griffith

Το La La Land κέρδισε τις καρδιές του κοινού σε όλο τον κόσμο με την ονειρική απεικόνιση του Λος Άντζελες, μίας πόλης που αποτελεί σημαντικό κέντρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας. Σε σκηνοθεσία του Damien Chazelle, το νοσταλγικό μιούζικαλ με τον Ryan Gosling ως μουσικό της τζαζ και την Emma Stone ως επίδοξη ηθοποιό, κερδίζει τους θεατές από το πρώτο δευτερόλεπτο με την ξεχωριστή αισθητική του. Η ταινία έχει ως φόντο εμβληματικές τοποθεσίες του Λος Άντζελες, από το Αστεροσκοπείο Griffith, όπου το ζευγάρι χορεύει ανάμεσα στα αστέρια, έως τους πολυσύχναστους δρόμους του Χόλυγουντ. Τα ζωηρά χρώματα του La La Land ζωντανεύουν την πόλη, αναδεικνύοντας τον ηλιόλουστο ουρανό, τους δρόμους με τους φοίνικες και τα ιστορικά τοπόσημά της. Η ταινία όχι μόνο αφηγείται μια ιστορία αγάπης, αλλά και αποτίει φόρο τιμής στην “πόλη των αστεριών”. Για τους θαυμαστές της, μια επίσκεψη στο Λος Άντζελες προσφέρει την ευκαιρία να μπουν στις σκηνές που έχουν γνωρίσει, είτε χορεύουν στο Αστεροσκοπείο, είτε απολαμβάνουν τζαζ μουσική σ’ ένα από τα πολλά κλαμπ της πόλης.

Η Βαρκελώνη του Vicky Cristina Barcelona



Πανοραμική άποψη της γραφικής Βαρκελώνης

Το Vicky Cristina Barcelona του Woody Allen είναι μια ρομαντική κομεντί-δραματική ταινία, η υπόθεση της οποίας διαδραματίζεται με φόντο την άκρως γοητευτική Βαρκελώνη. Η ταινία ακολουθεί το ρομαντικό “μπλέξιμο” δύο Αμερικανίδων, τις οποίες υποδύονται η Scarlett Johansson και η Rebecca Hall, με έναν γοητευτικό καλλιτέχνη που υποδύεται ο Javier Bardem και την καταιγιστική πρώην σύζυγό του, την οποία υποδύεται η Penélope Cruz. Η γοητεία της Βαρκελώνης είναι αδιαμφισβήτητη σε αυτή την ταινία, με την αρχιτεκτονική του Gaudí και τους φιδωτούς δρόμους της Γοτθικής Συνοικίας να αποτελούν το τέλειο σκηνικό. Το Vicky Cristina Barcelona αποτυπώνει το πάθος, την τέχνη και τη ρομαντική ατμόσφαιρα της πόλης, προσκαλώντας τους θεατές να ερωτευτούν τη Βαρκελώνη, αλλά και τον ρόλο της στη ζωή των χαρακτήρων. Για τους ταξιδιώτες που εμπνέονται από την ταινία, μια επίσκεψη στη Βαρκελώνη προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωντανή κουλτούρα της, να απολαύσουν νόστιμα τάπας και να περιπλανηθούν στους ίδιους δρόμους όπου η Βίκυ και η Κριστίνα βρέθηκαν μπλεγμένες στην αγάπη και την τέχνη.

Το Τόκιο του Lost in Translation



Η εμβληματική θέα του Τόκιο από ψηλά

Το Lost in Translation (Χαμένοι στη Μετάφραση) της Sofia Coppola απεικονίζει μια ξεχωριστή εικόνα του Τόκιο, μέσα από τα μάτια δύο μοναχικών αγνώστων που βρέθηκαν σε μία ξένη χώρα. Με πρωταγωνιστή τον Bill Murray ως μεσήλικα, ξεπεσμένο ηθοποιό και τη Scarlett Johansson ως μια νεαρή γυναίκα που αισθάνεται μόνη μέσα στον γάμο της, η ταινία αντιμετωπίζει το Τόκιο ως κάτι περισσότερο από ένα σκηνικό. Η πόλη είναι ένας χαρακτήρας της ταινίας, με τους φωτισμένους δρόμους με νέον, την πολυσύχναστη διασταύρωση Shibuya, τους γαλήνιους ναούς και τα ήσυχα μπαρ του ξενοδοχείου να εντυπωσιάζουν. Μέσα από στιγμές που απαθανατίζονται στα καραόκε μπαρ του Τόκιο και τις μεταμεσονύχτιες συνομιλίες, το "Lost in Translation" προσκαλεί τους θεατές να αναλογιστούν την ομορφιά των φευγαλέων συνδέσεων και τις ήσυχες στιγμές που μπορούν να υπάρξουν ακόμη σε μια πολύβουη μητρόπολη. Όσοι εμπνεύστηκαν να επισκεφθούν το Τόκιο μετά την παρακολούθηση της ταινίας, θα έχουν την ευκαιρία να βυθιστούν στην ενέργεια της πόλης, δοκιμάζοντας αυθεντικό ράμεν σε μικροσκοπικά εστιατόρια αλλά και έχοντας την εμπειρία της ηρεμίας πίνοντας τσάι με τον παραδοσιακό τρόπο. Το "Lost in Translation" σου θυμίζει ότι μερικές φορές, μέσα στο χάος μιας ξένης πόλης, μπορείς να βρεις στιγμές σύνδεσης που μένουν μαζί σου πολύ αφότου φύγεις από αυτή.

Ζήσε μία ιστορία κινηματογραφικής μαγείας στο Φεστιβάλ των Καννών



Η μαγική πόλη των κΑΝΝΏΝ ΣΤΗ Γαλλική Ριβιέρα

Κάποιες ταινίες έχουν, πραγματικά, μια αξιοσημείωτη ικανότητα να σε μεταφέρουν σε έναν διαφορετικό προορισμό, όχι μόνο μέσα από ιστορίες και χαρακτήρες, αλλά και μέσα από τα μέρη όπου οι ιστορίες τους εκτυλίσσονται. Κάποιοι προορισμοί έχουν γίνει συνώνυμοι με ταινίες, μπορούν να σε προσελκύουν με έναν ξεχωριστό τρόπο στον κόσμο τους και να εμπνέουν ταξίδια για να γνωρίσεις αυτά τα μέρη από κοντά. Είναι προσκλήσεις για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις και να δημιουργήσεις τις δικές σου ιστορίες σε μέρη όπου γεννήθηκε η κινηματογραφική μαγεία.