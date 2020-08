Πήλιο για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου: Φύση, παραλίες και υπέροχα χωριά [εικόνες]

View this post on Instagram

Coming back to the village I used to spend, as a kid, on summer vacation, I found my dream house 🏠....!!!! #vacation #daysoff #backtothepast #asakid #autumn #autumnvibes🍁 #autumn🍁 #autumnvibes #autumnvacation #autumncolors🍁 #autumn🍂 #autumncolors #dreamhouse #dreamhouses #dreamhousestyle #plataniaspelion #travel #travelphotography #travelgram #traveling #travelholic #traveladdict #pelion #pelio #peliongreece #greece