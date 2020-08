Πέντε σούπερ παραλίες κοντά στην Αθήνα για μπάνιο το Δεκαπενταύγουστο

View this post on Instagram

Location: Agios Nikolaos, Krasoktistos (in greek that means "made from wine")
Τοποθεσία: Άγιος Νικόλας, Κρασόκτιστος

Agios Nikolas Krasoktistos is a small church located on the beach of Karathona, in Nafplio, built by a captain who transported wine from an Aegean island, during the First Venetian period. The captain with his ship, entered the port at night, fell in bad weather and then to save himself promised to build a church in that place dedicated to the patron saint of sailors, St. Nicholas, as he did. For the construction of the temple, the captain used wine instead of water.

Ο Άγιος Νικόλας ο Κρασόκτιστος είναι ένα μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στο τέρμα της παραλίας Καραθώνας, στο Ναύπλιο, το οποίο χτίστηκε από έναν καπετάνιο που μετέφερε κρασί από ένα νησί του Αιγαίου, την περίοδο της Α' Ενετοκρατίας. Ο καπετάνιος με το πλοίο του, μπαίνοντας νύχτα στο λιμάνι, έπεσε σε σφοδρή κακοκαιρία, και τότε για να σωθεί έταξε να φτιάξει μια εκκλησία σε εκείνο το σημείο αφιερωμένη στον προστάτη των ναυτικών, Άγιο Νικόλαο, όπως και έκανε. Για την κατασκευή του ναού, ο καπετάνιος χρησιμοποίησε αντί για νερό κρασί. Από τότε το εκκλησάκι στέκει αγέρωχο μέσα στην άγρια ομορφιά των βράχων.