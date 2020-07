Νέο chillbox στη Μύκονο – Ο ορισμός της συμπυκνωμένης απόλαυσης του καλοκαιριού

Ένα νέο κατάστημα chillbox άνοιξε πρόσφατα στην καρδιά της Μυκόνου. To σημείο βρίσκεται στη μικρή Βενετία στο πιο φημισμένο σημείο της πόλης. Είναι μικρό σε μέγεθος (μόλις 12 τμ), αλλά δεν περνά καθόλου απαρατήρητο, καθώς ο επισκέπτης αντικρίζει μια όαση από γευστικές προκλήσεις.

Ένα υπέροxo μείγμα από ελληνικό παγωμένο γιαούρτι και υπέροχες γεύσεις παγωτού. Το κατάστημα αποτελεί τον ορισμό της συμπυκνωμένης απόλαυσης του καλοκαιριού, καθώς ο επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει τη δική του φαντασίωση ανάλογα με τη διάθεση της στιγμής, σε ένα χάρτινο chillbox! Με τρεις επιλογές γεύσεων γιαουρτιού: Βανίλια Μαδαγασκάρης, Μπισκότο και φυσικό γιαούρτι και 20 toppings, οι συνδυασμοί που μπορεί να δημιουργήσει η φαντασία και η όρεξη του κάθε επισκέπτη είναι απλά … αμέτρητοι.

Το νέο κατάστημα Chillbox μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος αλλά δεν περνά απαρατήρητο

Το κατάστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα του chillbox store design ώστε να εντάσσεται αρμονικά σε όλη την υπόλοιπη αλυσίδα των καταστημάτων chillbox, με πινελιές που επιβάλλει το σημείο. Η κυματοειδής κατασκευή του corian πάγκου συμβολίζει την ανάδευση του γιαουρτιού και του φρέσκου ελληνικού γάλακτος. Η κρεμαστή μεταλλική κατασκευή καθώς και η επιγραφή από νέον με το μότο «Yes, you can buy love» σπάνε τον αυστηρό χαρακτήρα του τετραγωνισμένου κουτιού chillbox και παίζουν με τα χρώματα και τις καμπύλες παραπέμποντας στο ίδιο το προϊόν.

Παγωμένο ελληνικό γιαούρτι

Το κατάστημα αποτελεί το 46ο της μοναδικής αλυσίδας frozen yogurt στην Ελλάδα και το 1ο που δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά από την εταιρεία παγωτού Kayak.