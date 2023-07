Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο -Κανονική πλωτή πολιτεία με 7 γειτονιές και απίστευτες χλιδές [φωτό] - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε σε ναυπηγείο της Φινλανδίας η κατασκευή ενός πλοίου που πρόκειται να γίνει το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έκανε την πρώτη του εξόρμηση σε ανοιχτή θάλασσα για δοκιμές πριν από την πιθανή παράδοσή του τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Το «Icon of the Seas», της Royal Caribbean International, έχει μήκος 365 μέτρα (σχεδόν 1.200 πόδια) και θα ζυγίζει 250.800 τόνους.

Όταν αποπλεύσει για τα ύδατα της Καραϊβικής τον Ιανουάριο του 2024, θα μπορεί να φιλοξενήσει άνετα περίπου 5.610 επιβάτες και 2.350 άτομα πλήρωμα. Το πλοίο θα διαθέτει το μεγαλύτερο θαλάσσιο υδάτινο πάρκο στον κόσμο. Ονομάζεται Category 6 και θα έχει έξι νεροτσουλήθρες που σπάνε ρεκόρ, αλλά οι επισκέπτες που θέλουν μια πιο χαλαρή εμπειρία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επτά πισίνες και τα εννέα υδρομασάζ του πλοίου.

Παίρνει το «στέμμα» από το «Wonder of the Seas»

Το πλοίο κατασκευάζεται στο ναυπηγείο Meyer Turku, ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία της Ευρώπης, στο Turku της Φινλανδίας.

Σε μια επιτόπια συνάντηση Τύπου νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean International, Michael Bayley, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι το πλοίο βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ενταχθεί στο στόλο της Royal Caribbean στις 26 Οκτωβρίου, πριν από το παρθενικό του ταξίδι το 2024.

Ο σημερινός κάτοχος του τίτλου του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο είναι ένα άλλο πλοίο του στόλου της Royal Caribbean, το «Wonder of the Seas», το οποίο πραγματοποίησε το εναρκτήριο ταξίδι του μόλις πέρυσι και έχει μήκος ελαφρώς μικρότερο από 1.188 πόδια, με μόλις 18 καταστρώματα προς εξερεύνηση.

Το «Icon of the Seas» θα διαθέτει 20 καταστρώματα και οκτώ γειτονιές προς εξερεύνηση / Φωτογραφία: Royal Caribbean International

Η Royal Caribbean International παρουσιάζει το «Icon of the Seas» ως την εξελικτική κορυφή της κρουαζιέρας, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και αξιοποιώντας τα 50 χρόνια εμπειρίας της εταιρείας.

«Το τοποθετούμε στην κατηγορία ''απόλυτες οικογενειακές διακοπές''. Οταν κάνετε ένα βήμα πίσω και κοιτάξετε όλη την ενέργεια και τον χρόνο που έχει αφιερωθεί στη δημιουργία αυτού του πλοίου, είναι εντυπωσιακό», δήλωσε ο Bayley.

Το «Icon» ολοκλήρωσε την πρώτη σειρά θαλάσσιων δοκιμών στις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Royal Caribbean.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης σειράς θαλάσσιων δοκιμών του, το «Icon of the Seas» διήνυσε εκατοντάδες μίλια, κατά τη διάρκεια των οποίων δοκιμάστηκαν οι κύριες μηχανές, το κύτος, τα συστήματα πέδησης, το σύστημα διεύθυνσης, ο θόρυβος και τα επίπεδα κραδασμών», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Όλα έγιναν στην ώρα τους, όπως είχε περιγραφεί στο πρόγραμμα, παρά την καθυστέρηση της αναχώρησής του λόγω των συνθηκών του ανέμου».

Οι ανέσεις -«Η τέλεια βάση κατοικίας»

Το πλοίο υπόσχεται περισσότερους από 40 τρόπους για να γευματίσετε, να πιείτε και να διασκεδάσετε, πολλοί από τους οποίους περιλαμβάνονται στο ναύλο της κρουαζιέρας.

Με 20 καταστρώματα και οκτώ γειτονιές προς εξερεύνηση, η ιδέα είναι να ικανοποιήσει κάθε τύπο παραθεριστή, από περιοχές αφιερωμένες σε νεαρές οικογένειες μέχρι χώρους μόνο για ενήλικες.

Υπάρχουν 28 διαφορετικοί τύποι καταλυμάτων, με περισσότερες κατηγορίες για οικογένειες, περισσότερες διατάξεις με θέα στον ωκεανό και περισσότερο χώρο για ομαδικούς ταξιδιώτες.

Η εταιρεία κρουαζιέρας λέει ότι είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει αφιερώσει ποτέ στον «σχεδιασμό της τέλειας βάσης κατοικίας».

Μια απεικόνιση δείχνει πώς θα μοιάζει το πλοίο όταν ολοκληρωθεί / Φωτογραφία: Royal Caribbean International



Το «Icon of the Seas» είναι επίσης το πρώτο πλοίο της Royal Caribbean International που τροφοδοτείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και τεχνολογία κυψελών καυσίμου, στο πλαίσιο της κίνησης της εταιρείας προς ένα μέλλον καθαρής ενέργειας.

2.600 εργαζόμενοι ημερησίως

Περίπου 2.600 είναι οι εργαζόμενοι που εργάζονται κάθε ημέρα στο «Icon of the Seas». Για τις θαλάσσιες δοκιμές, εκατοντάδες ειδικοί βρίσκονταν στο πλοίο για να αξιολογήσουν την απόδοση επί τέσσερις ημέρες.

Η Royal Caribbean αναφέρει ότι μια δεύτερη σειρά θαλάσσιων δοκιμών έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στο 2023.

Οι επιβάτες θα μπορούν να απολαύσουν μια πισίνα υπερχείλισης επί του πλοίου / Φωτογραφία: Royal Caribbean International

Ρεκόρ πωλήσεων

Η φήμη για το πλοίο είναι τέτοια που οι προπωλήσεις έχουν σπάσει ρεκόρ.

Ο Michael Bayley φέρεται να περιέγραψε το «Icon of the Seas» κατά τη διάρκεια των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ως «κυριολεκτικά το καλύτερο λανσάρισμα νέου προϊόντος που είχαμε ποτέ».

Το «Icon of the Seas» θα πραγματοποιεί διακοπές επτά διανυκτερεύσεων στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική, από το Μαϊάμι, όλο το χρόνο. Κάθε ταξίδι θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Perfect Day at CocoCay, τον βραβευμένο ιδιωτικό νησιωτικό προορισμό της Royal Caribbean, καθώς και στη νέα του επέκταση, το Hideaway Beach.