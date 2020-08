Κορωνοϊός – Ιαπωνία: Τα πρώτα πόμολα που ανοίγουν πόρτες χωρίς... χέρια στις τουαλέτες αεροσκαφών

TRAVEL

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πόρτα της τουαλέτας ανοίγει με τη χρήση του αγκώνα στο σύστημα που δοκιμάζει αεροπορική εταιρεία στην Ιαπωνία / Φωτογραφία: All Nippon Airways Co Ltd / Jamco Corporation