Η ντίβα της όπερας Χριστίνα Πουλίτση ξεναγεί το iefimerida στην παραμυθένια πόλη Νανσί της Γαλλίας για τα Χριστούγεννα | TRAVEL | iefimerida.gr

Νανσί. Μια πόλη μαγική στη Γαλλία, που γίνεται ακόμη πιο όμορφη τα Χριστούγεννα. Στα τοπ σημεία της μας ξεναγεί μια Ελληνίδα σοπράνο.

Η Χριστίνα Πουλίτση, μάς ξεναγεί στη μαγευτική πόλη Νανσί, όπου βρίσκεται για τη χριστουγεννιάτικη νέα παραγωγή του «Μαγικού Αυλού» στην Όπερα της Λωρραίνης. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σοπράνο μοιράζεται αποκλειστικά στο iefimerida.gr τις υπέροχες γιορτινές φωτογραφίες της από τη στολισμένη πόλη και μας μυεί σε έναν τόπο βγαλμένο από παραμύθι.

Αν δεις τη βραβευμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση στη σκηνή να ερμηνεύει, θα θυμάσαι τη χαρακτηριστική φωνή της για πάντα. Φωνή κρυστάλλινη, αηδονιού. Με σημαντικούς ρόλους στο λυρικό θέατρο η καταξιωμένη Ελληνίδα μονωδός και υψίφωνος είναι φημισμένη διεθνώς, συγκαταλέγεται μάλιστα στις καλύτερες ερμηνεύτριες της Βασίλισσας της νύχτας από την όπερα «Ο μαγικός αυλός» του Μότσαρτ. Αυτό το ρόλο, που τον έχει ερμηνεύσει στα μεγαλύτερα και πιο σπουδαία θέατρα σε όλον τον κόσμο, υποδύεται φέτος το Δεκέμβριο στην Όπερα της Λωρραίνης, στη Νανσί της Γαλλίας. Μιλήσαμε μαζί της και της ζητήσαμε να φωτογραφίσει για το iefimerida.gr την υπέροχη πόλη όπου βρίσκεται αυτό το διάστημα, να μας ξεναγήσει στη στολισμένη κεντρική πλατεία Στανισλάς που αποτελεί μνημείο της Unesco και να μοιραστεί μαζί μας τα αγαπημένα της μέρη για διαμονή, φαγητό, βόλτες, shopping και διασκέδαση.

Η πλατεία Στανισλάς στην πόλη Νανσί είναι μνημείο της Unesco.



Η Χριστίνα Πουλίτση ως Βασίλισσα της Νύχτας στην παράσταση «Ο Μαγικός Αυλός» του Μοτσαρτ, που πρωταγωνιστεί τώρα, στην Όπερα της Λωρραίνης στην πόλη Νανσί της Γαλλίας.

Είστε στη Νανσί για τη νέα παραγωγή του «Μαγικού Αυλού» από την Όπερα της Λωρραίνης. Περιγράψτε την εμπειρία σας εκεί, μιλήστε μου για την παράσταση και την καθημερινότητά σας;

Η Νανσι τα Χριστούγεννα είναι υπέροχη και το κτίριο της Όπερας πανέμορφο. Νιώθω τυχερή που βρίσκομαι σε ένα τόσο θετικό και οργανωμένο περιβάλλον. Είναι κάτι που ξεκινά από την διεύθυνση του θεάτρου κι απλώνεται σε κάθε εργαζόμενο. Με πολλούς από τους συναδέλφους μου έχουμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν σε διαφορετικά θέατρα κι έχουμε γίνει μία ωραία ομάδα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με την σκηνοθεσία της Άννας Μπερνράιτερ. Πρόκειται για μία νέα , φρέσκια, γεμάτη αισιοδοξία ανάγνωση του «Μαγικού Αυλού», που όλοι τόσο έχουμε ανάγκη. Η Όπερα θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί στη γαλλική τηλεόραση.

Συντριβάνι στην πλατεία Στανισλάς.

Άποψη από το σκηνικό της όπερας Ο Μαγικός Αυλός στην Όπερα της Λωρραίνης.

H εντυπωσιακή Όπερα της Λωρραίνης.

Η Χριστίνα Πουλίτση στην πλατεία της Όπερας της Λωρραίνης.

Ο καθεδρικός ναός του Saint Epvre.

Πώς είναι να ζεις σε μια πόλη που μοιάζει με το σκηνικό μιας χριστουγεννιάτικης όπερας; Πώς θα περιγράφατε την πόλη;

Το κέντρο της πόλης-η πλατεία Στανισλάς- είναι η μοναδική πλατεία σε ολόκληρη τη Γαλλία, η οποία είναι υπό την αιγίδα της Ουνέσκο. Πρόκειται για ένα κομψοτέχνημα που ολοκληρώθηκε υπό τις οδηγίες του Δούκα της Λοραίνης-Στανισλάς Α’- το 1756 , την χρονιά που γεννήθηκε ο Μότσαρτ και μοιάζει με παραμύθι. Το θέατρο μου παρέχει ένα υπέροχο σπίτι μέσα στην πλατεία σε ένα από τα κτίρια-μνημεία με θέα που σου κόβει την ανάσα. Κάθε απόγευμα μόλις νυχτώσει γίνονται πολύ εντυπωσιακές προβολές φωτός με την συνοδεία μουσικής πάνω στο κτίριο του δημαρχείου, ενώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της πλατείας δεσπόζει αστραφτερό. Γενικά, το κλίμα σε ολόκληρη την πόλη είναι ιδιαίτερα εορταστικό, μιας και η πόλη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χριστουγεννιάτικα θέρετρα της χώρας.

H χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης Νανσί.

Η θέα από το σπίτι όπου μένει η σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση στην πλατεία Στανισλάς.

Λεπτομέρεια από τα γλυπτά που στολίζουν την πλατεία Στανισλάς.

Αψίδα στην πλατεία Στανισλάς.

Γιατί να επισκεφθεί κάποιος τα Χριστούγεννα αυτή την πόλη; Γιατί αποτελεί αγαπημένο χειμερινό προορισμό των Γάλλων;

Εκτός από την απαράμιλλη ομορφιά της κεντρικής πλατείας, κάθε χρόνο γύρω στις 6 Δεκεμβρίου διοργανώνεται μία εντυπωσιακή παρέλαση προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ανακηρύχθηκε προστάτης της περιοχής της Λωραίνης το 1477 από τον τότε Δούκα Ρενέ ΙΙ. Το θέαμα είναι μαγευτικό, ο κόσμος συγκεντρώνεται σύσσωμος κι εγώ νιώθω πολύ τυχερή που είχα το προνόμιο να βιώσω αυτήν την εμπειρία από το μπαλκόνι μου! Ένα γεγονός που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Ο Άγιος Νικόλαος γιορτάζεται στη Γαλλία , όπως κι ο Αη Βασίλης στην Ελλάδα. Είναι αυτός που φημίζεται πως φέρνει τα δώρα στα παιδιά.

Στη Γιορτή του Αγίου Νικολάου, ένα παραμυθενιο καρναβάλι.

Η Χριστίνα Πουλίτση παρακολουθεί από το σπίτι που της έχει παραχωρήσει η όπερα το καρναβάλι της Γιορτής του Αγίου Νικολάου.

Στη Γιορτή του Αγίου Νικολάου.

Στη Γιορτή του Αγίου Νικολάου

Στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Νανσί.

Έχετε μια ελεύθερη μέρα. Πώς την περνάτε στη Νανσί;

Τα Σαββατοκύριακα μου εδώ στη Νανσί είναι ελεύθερα, οπότε ξεκινώ με μία βόλτα στην πλατεία και ύστερα επεκτείνομαι προς την παλιά πόλη. Εκεί ανακάλυψα την πατισερί «Cadici», που φτιάχνει ένα από τα πιο ωραία κρουασάν που έχω ποτέ γευθεί. Αργότερα περπατώ μέσα στο πάρκο Πεπινιέρ κι έπειτα κατευθύνομαι προς το Μουσείο Καλών Τεχνών, ένα από τα παλαιότερα μουσεία στη Γαλλία, το οποίο διαθέτει στη συλλογή του πίνακες του Ντελακρουά, Καραβάτζιο, Μονέ, Πικάσσο κ.α., καθώς και την περίφημη συλλογή Ντάουμ. Νωρίς το απόγευμα απολαμβάνω ένα γαλλικό γεύμα σε ένα από τα εστιατόρια της Νανσί κι έπειτα στο σπίτι ακούγοντας μουσική και συζητώντας με τον σύντροφό μου ή συναδέλφους ή διαβάζοντας το αγαπημένο μου βιβλίο.

Στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Νανσί.

Η παλιά πόλη της Νανσί.

Στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Νανσί.

Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Νανσί.

Η ρόδα στην πλατεία Στανισλάς της Νανσί.

Αν έπρεπε να φτιάξετε το soundtrack αυτής της πόλης, ποια μουσικά κομμάτια, τραγούδια ή μουσικά θέματα θα επιλέγατε και γιατί;

Καθώς περπατάω στην πλατεία το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι χριστουγεννιάτικο, λόγω της περιόδου «It’s beginning to look a lot like Christmas» με τον Πέρρυ Κόμο. Η παλιά πόλη μου θυμίζει το «La vie enrose» της Έντιθ Πιαφ. Η βόλτα στο πάρκο μου εμπνέει το «The promise» από τα μαθήματα πιάνου και φυσικά την ουβερτούρα από τον «Μαγικό Αυλό».

Η παλιά πόλη της Νανσί.

Ποιο ή ποια βιβλία έχετε στο κομοδίνο σας αυτή τη στιγμή στη Νανσί;

Το Κindle μου είναι γεμάτο βιβλία που μου αρέσει να διαβάζω ταυτόχρονα ανάλογα με τη διάθεση. Αυτό το διάστημα διαβάζω το «Lean In» της Sheryl Sandberg (στα ελληνικά κυκλοφορεί με τίτλο «Βγείτε μπροστά: Γυναίκες, εργασία και θέληση για ηγεσία», εκδ. Πατάκη) και σε έντυπη μορφή το Homo Deus του Yuval NoahHarari (στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδ. Αλεξάνδρεια).

Η Χριστίνα Πουλίτση διαβάζει στο σαλόνι του σπιτιού που της έχει παραχωρήσει η όπερα στην πλατεία Στανισλάς.

Ποια μέρη πρέπει να επισκεφθεί κάποιος αν έρθει για Χριστούγεννα στη Νανσί;

Εκτός από την πλατεία Στανισλάς και το Μουσείο Καλών Τεχνών αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι το μουσείο «de l’Ecole», το οποίο είναι αφιερωμένο στο κίνημα Art Nouveau που εμφανίστηκε στη Νανσί στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκεί έχει την ευκαιρία κανείς να θαυμάσει μοναδικά έργα τέχνης σπάνιας ομορφιάς. Κάνοντας μία βόλτα προς την παλιά πόλη προβάλει η εμβληματική «Notre Dame de l’Annociation» σε στυλ μπαρόκ, ενώ παράλληλα μπορεί κανείς να ανακαλύψει μικρά καφέ κι εστιατόρια. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το «Παλάτι του Δούκα» σε στυλ Flamboyant , το οποίο σήμερα στεγάζει το μουσείο της Λωραίνης, ενώ πολύ κοντά τις Κυριακές θα βρείτε εκλεκτά τοπικά προϊόντα στην ανοιχτή αγορά. Τέλος, δίπλα στο πάρκο Pepiniere βρίσκονται οι place de la Carriere και place d’Alliance, ένα πραγματικό στολίδι της πόλης.

Η Χριστίνα Πουλίτση στο πάρκο Pepiniere.

Το πάρκο Pepiniere.

Η Χριστίνα Πουλίτση στο πάρκο Pepiniere.

Η Νανσί φημίζεται για τα υπέροχα μακαρόν της.

Ποια είναι τα αγαπημένα σας εστιατόρια εκεί, ποια θα μας προτείνατε να επισκεφθούμε και ποια πιάτα να δοκιμάσουμε;

Για γκουρμέ εμπειρία το μενού 6 πιάτων του εστιατορίου με αστέρι μισελέν «Transparence», στο οποίο βλέπεις τον σεφ Patrick Freschin να μαγειρεύει με απόλυτη διαφάνεια μπροστά σου. Για θαλασσινά στο «Le Cap Marine», ένα οικογενειακό εστιατόριο που λειτουργεί εδώ και 70 χρόνια. Το μπιστρό «Madame» λίγο έξω από το Νανσί, που αλλάζει το μενού του ανάλογα με τα λαχανικά και τα φρούτα κάθε εποχής. Και φυσικά δεν πρέπει να παραλείψετε το παραδοσιακό κις λοραίν στην μπρασερί «Excelsior», καθώς η Νανσί βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Λωραίνης.

Υπέροχα εκλέρ στην πατισερί Cadici.

Τι θα μας προτείνατε οπωσδήποτε να αγοράσουμε από τη Νανσί πριν φύγουμε από την πόλη;

Η Νανσί φημίζεται για τα μακαρόν και τις καραμέλες με γεύση περγαμόντο. Επίσης, για όσους τους αρέσει το πατέ λοραίν. Τέλος, ένα διακοσμητικό βάζο από την μπουτίκ «Daum» θα σας θυμίζει για πάντα τη μαγεία που ζήσατε εδώ!

Στην παλιά πόλη η Χριστίνα Πουλίτση έχει ανακαλύψει την πατισερί «Cadici» που φτιάχνει ένα από τα πιο ωραία κρουασάν που έχει ποτέ γευθεί.

Γλυπτά στολίζουν τους εμπορικούς πεζοδρόμους της πόλης Νανσί.

Ποια είναι τα ωραιότερα ξενοδοχεία της Νανσί;

To «Grand Hotel de la Reine» είναι η καλύτερη επιλογή, ακριβώς πάνω στην κεντρική πλατεία απέναντι από την Όπερα. Πιο οικονομικές επιλογές, αλλά με γαλλική φινέτσα το «Les Prelats» δίπλα στον καθεδρικό ναό και το «Hotel de Guise Nancy Vieille Ville» στην παλιά πόλη.

Βόλτα στην αγορά της Νανσί.

Ποιες κοντινές εκδρομές θα μπορούσε να κάνει κάποιος που έχει ως έδρα του τη Νανσί;

Η Νανσί βρίσκεται σε ένα σημείο, όπου με το αυτοκίνητο ή το τρένο μπορεί κανείς να επισκεφθεί πολλές αξιόλογες περιοχές. Σε λιγότερο από δύο ώρες βρίσκεσαι στον «δρόμο του κρασιού»- τα πανέμορφα χωσιά της Αλσατίας και το Στρασβούργο. Η πόλη Μετς σαν παραμύθι μαγεύει με τον γκόθικ καθεδρικό ναό Saint-Etienne, αλλά και το Κέντρο Pompidou με τα έργα μοντέρνας τέχνης. Το Λουξεμβούργο είναι επίσης μια ωραία μονοήμερη εκδρομή. Η Vitelle, μία ιστορική πόλη σπα ιδανική για ανανέωση ψυχική και σωματική. Τέλος, το παλάτι de Luneville εντυπωσιάζει καθώς αποτελεί μικρογραφία των Βερσαλιών.

Βόλτα στην αγορά της Νανσί.

Από πού αγοράζετε gourmet τοπικά προϊόντα ή κρασιά εκεί;

Gourmet προϊόντα από το «Comtesse du Barry» και κρασιά στο «Les Demaines de Nancy».

Η πλατεία Στανισλάς φωτισμένη.

Ποια είναι τα πιο αξέχαστα Χριστούγεννα που έχετε ζήσει;

Τα πιο ωραία Χριστούγεννα είναι πάντα αυτά που ζω τη δεδομένη στιγμή. Τα συνδέω περισσότερο με το αίσθημα της ανθρώπινης ζεστασιάς και θαλπωρής που βιώνω με τους φίλους και την οικογένειά μου κι όχι τόσο με τους τόπους. Έχω περάσει υπέροχα Χριστούγεννα σε πόλεις του εξωτερικού, στην σκηνή έχοντας παράσταση, σε εξωτικούς προορισμούς, στην Αθήνα οικογενειακά, αλλά τώρα ανυπομονώ να έρθει ο σύζυγος μου και να κάνουμε Χριστούγεννα στην Αλσατία.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

Μόλις έκανα το ντεμπούτο μου σε έναν ρόλο που αγάπησα πολύ, την Παμίρα στην Πολιορκία της Κορίνθου του Τζ. Ροσσίνι. Μετά τη Γαλλία πηγαίνω στην Γερμανία, όπου θα τραγουδήσω Βασίλισσα της Νύχτας στην Κρατική Όπερας της Δρέσδης. Τον Μάρτιο θα πραγματοποιήσω το πρώτο μου Σεμινάριο Τραγουδιού στο Χαλκηδόνιο Ωδείο, κι έπειτα μέχρι και το 2024 έχω ήδη κλεισμένες παραγωγές, οι οποίες όμως δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμες.

Το κτίριο της Όπερας της Λωρραίνης.

Το φουαγιέ του θεάτρου.

Άποψη από το καμαρίνι της Χριστίνας Πουλίτση.

Η Χριστίνα Πουλίτση στην πρόβα για το εντυπωσιακό κοστούμι που φορά ως Βασίλισσα της Νύχτας στην όπερα Ο Μαγικός Αυλός του Μότσαρτ.

Αν σας ζητούσαμε να ξεχωρίσετε τις 5 πιο συγκλονιστικές στιγμές στην πορεία σας στην όπερα ποιες θα επιλέγατε;

1.Η στιγμή όπου πάνω στην σκηνή ο Μαέστρος Ζούμπιν Μέτα μου φίλησε τα χέρια γεμάτος χαρά για την συνεργασία μας στον Ριγκολέτο του Βέρντι στην Φλωρεντία.

2. Η στιγμή που τελείωσα την πρόβα μου με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ και τον Ζούμπιν Μέτα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου η Ορχήστρα ξέσπασε σε χειροκροτήματα, οι μουσικοί έλεγαν στον διευθυντή της πως η ερμηνεία μου τους θύμισε τις σοπράνο των παλιών καλών εποχών και του ζητούσαν επίμονα να με καλέσει στο Τελ Αβίβ.

3. Και η πρόσκληση δεν άργησε να έρθει. Θυμάμαι πολύ έντονα ένα Ματινέ κονσέρτο με έργα Μότσαρτ με τον Μαέστρο Τζαναντρέα Νοσέντα στο Ισραήλ μαζί με την Φιλαρμονική, όπου είχαμε γίνει όλοι οι μουσικοί ένα και απολαμβάναμε όλοι μαζί μία πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου ερμηνεία. Ήταν σαν ψυχικός οργασμός!

4. Την ώρα που τραγουδούσα το «Parigi o caro» στο ντεμπούτο μου ως Βιολέτα Βαλερί στην Τραβιάτα του Τζ.Βέρντι στην Κρατική Όπερα του Αμβούργου και κάθε κύτταρό μου βίωνε την απόλυτη ευτυχία και ικανοποίηση που μπορεί να σου δώσει ένας ρόλος.

5. Η στιγμή που στο τέλος της Σκηνής της τρέλας της Λουτσία στο Γκαλά για τη Μαρία Κάλλας στο Ηρώδειο και μετά από πολλές υποκλίσεις κατά την επιστροφή μου προς στα καμαρίνια, το χειροκρότημα αντί να μειώνεται, αυξανόταν. Γύρισα, είδα 5.000 κόσμο να επευφημεί κι έδωσα ένα μεγάλο φιλί αυθόρμητα και μέσα από την καρδιά μου. Το ελληνικό κοινό το αγαπάω πολύ και θεωρώ πως έχουμε πολύ ιδιαίτερη σχέση.

Η έννοια της ντίβας συνοδεύεται από μια λάμψη. Είναι συνυφασμένη με παραμυθένια φορέματα, λαμπερά κοσμήματα, πολυτελή ταξίδια, μια παραμυθένια ζωή που φέρνει στο νου μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από αυτό το υπέροχο παραμύθι για μία σύγχρονη ντίβα της όπερας; Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες; Είναι ένας πολύ απαιτητικός, ανταγωνιστικός και στρεσσογόνος χώρος;

Ο χώρος της Όπερας είναι όντως αστραφτερός! Τουαλέτες υψηλής ραπτικής, αληθινά διαμάντια, η αποθέωση και το χειροκρότημα του κοινού, η επαφή με πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, από αληθινούς πρίγκιπες και βασιλείς έως εραστές της τέχνης και τζετ σέτερς. Στο τέλος της ημέρας δεν παύεις να είσαι ένας αθλητής με καλλιτεχνική ψυχή. Εάν δείτε στα παρασκήνια τις ασκήσεις που κάνουμε για να ζεστάνουμε τους μύες των φωνητικών χορδών, το πώς καθαρίζουμε την μύτη και τα φλέματα για να μην μας εμποδίσουν κατά την ερμηνεία μας, όλα αυτά σε κάνουν να πατάς ξανά στα πόδια σου και να γελάς. Ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και πολλές φορές δυστυχώς με δόλια μέσα. Ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να αποκτήσει χρήματα, δύναμη και δόξα και ο χώρος της Όπερας μπορεί να σου προσφέρει και τα τρία. Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου για να μπορέσω να βρω τη θέση μου σε έναν τόσο κυνικό και ταυτόχρονα τόσο ευγενή χώρο. Ωστόσο , ο καθένας μας βιώνει αυτό στο οποίο εναποθέτει την προσοχή του κι εγώ επιλέγω να συγκεντρώνομαι στην ομορφιά του επαγγέλματος μου και στην χαρά που μου δίνει.



Η Χριστίνα Πουλίτση πάνω στη σκηνή του εντυπωσιακού θεάτρου, κατά τη διάρκεια της πρόβας.

Πώς είναι να ζει κανένας με μια βαλίτσα στο χέρι και να ταξιδεύει πολύ όπως εσείς;

Είναι υπέροχο! Από μικρή ήθελα να ταξιδέψω σε όλον τον κόσμο, να κάνω αυτό που αγαπώ πιο πολύ, δηλαδήνα τραγουδώ και να πληρώνομαι ταυτόχρονα. Και τα κατάφερα. Μαθαίνεις καινούριους πολιτισμούς, βιώνεις κάθε περιοχή ως ντόπιος κι όχι ως τουρίστας. Γυρνώντας από κάθε ταξίδι, δεν είσαι ποτέ πια ο ίδιος. Η ψυχή σου είναι πιο πλούσια, ο ορίζοντάς σου πιο ευρύς. Κατά ένα τρόπο μέσα από τα ταξίδια μαθαίνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Ωστόσο, σε όλα χρειάζεται μέτρο, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.

Η θέα από το παράθυρο στην στολισμένη πλατεία Στανισλάς.

Τελειώνει η παράσταση, έχετε επιστρέψει στο σπίτι ή το ξενοδοχείο, έχετε αφαιρέσει το μακιγιάζ. Τι κάνετε για να χαλαρώσετε μετά από τόσο χειροκρότημα;

Θέλω κάτι να πιω ή να φάω. Είναι σαν ένα είδος επιβράβευσης προς τον εαυτό μου, γιατί όλες τις υπόλοιπες μέρες δεν τρώω τα βράδια. Θέλω να επεξεργαστώ και να μοιραστώ τι μου συνέβει, είτε συζητώντας με τους δικούς μου ανθρώπους , είτε μόνη. Η υπερένταση δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Ωστόσο, η καλύτερη αποφόρτιση είναι στην αγκαλιά του συζύγου μου.