Γιατί η Χαλκιδική είναι ο απόλυτος προορισμός για το φετινό καλοκαίρι: Οι παραλίες, τα μονοπάτια, τα χωριά που δεν πρέπει να χάσετε [εικόνες] | TRAVEL | iefimerida.gr

Οι διακοπές και αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι διαφορετικές, ωστόσο η επιθυμία για χαλάρωση και εξερεύνηση νέων τοπίων παραμένει σταθερή. Ψάχνοντας να βρούμε τον απόλυτο προορισμό, εκεί που μπορούμε να ταξιδέψουμε με το αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί να ρισκάρουμε με πλοίο και αεροπλάνα, σχεδόν μοιραία καταλήξαμε στην Χαλκιδική.

Γιατί η Χαλκιδική είναι ο απόλυτος προορισμός του φετινού καλοκαιριού

Η Χαλκιδική αποτελεί έναν προορισμό απαράμιλλης ομορφιάς. Κρυστάλλινες εξωτικές παραλίες, ηρεμία και ξεφάντωμα, φιλόξενα χωριά με φανταστικό φαγητό, ατελείωτα πευκοδάση που μπλέκονται ανάμεσα σε αμπελώνες και βουνά με άπειρα μονοπάτια.

Η παραλία Γλαρόκαβος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Δεν είναι, λοιπόν, να απορεί κανείς, γιατί η φράση «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» καθιερώθηκε και συζητιέται μεταξύ σοβαρού και αστείου, αφού πρόκειται για έναν τόπο ευλογημένο. Εναν προορισμό για οικογένειες, singles και ζευγάρια όπου άπαντες θα βρουν ό,τι επιθυμεί η καρδιά τους! Από τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, μέχρι και εκείνους που αναζητούν εκλεπτυσμένη κουζίνα, αλλά και οικογένειες που θέλουν να χαλαρώσουν και να ξενοιάσουν. Ας τα πάρουμε όμως ένα ένα με τη σειρά.

Windsurfing στη Χαλκιδική

Γιατί να επιλέξει ένα ζευγάρι ή ένας single τη Χαλκιδική;

Καταρχάς και εννοείται, για τις παραλίες. Ό,τι είδους παραλία κι αν αποζητάς, θα την βρεις εδώ. Απομονωμένες, οργανωμένες – εξάλλου η Χαλκιδική είναι ο πρώτος προορισμός σε Γαλάζιες σημαίες και έχει πάνω από 1.000 παραλίες- αλλά και γεμάτες κόσμο και έντονη νυχτερινή ζωή με… εκρηκτικά beach bars. Αποκλείεται να μην πέσεις επάνω σε κάποιο πάρτι όπου ηλιοκαμένα κορμιά – πιστοί οπαδοί του τρίπτυχου sun, sand & music απολαμβάνουν μικροσκοπικά σφηνάκια και πολύχρωμα cocktails υπό τους ήχους μουσικών επιλογών που ξεσηκώνουν ακόμη και τον πιο «δύσκολο» θαμώνα.



Που θα τα βρείτε; Στην πιο κοσμική εκδοχή τους από την Άφυτο μέχρι τη Χανιώτη και σε όλη τη Σιθωνία, ενώ πιο τουριστικά είναι αυτά που εκτείνονται από το Πευκοχώρι μέχρι τη Χρούσω. Εάν πάλι, θέλετε κάτι πιο «χαλαρό», κατευθυνθείτε στα chic and lounge της Σάνης, της Χελώνας και στην Ακτή Καλογριάς και θα διαπιστώσετε κι εσείς πως δικαίως η Χαλκιδική είναι «The Queen of The Beach».



Εάν ανήκετε στην ομάδα που λατρεύει τα θαλάσσια σπορ, η Σιθωνία είναι το ιδανικό μέρος. Καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, ιστοσανίδα, κωπηλασία, σέρφινγκ αλλά και καγιάκ είναι μερικά από αυτά που μπορείτε να επιλέξετε. Διαφορετικά, μπορείτε να νοικιάσετε σκάφος, να εξερευνήσετε το σύμπλεγμα των εννιά νησίδων στα ανοιχτά της Βουρβουρούς και να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο κρυμμένα μυστικά της , όπως την παραλία Παράδεισος, Χαβάη, Κρυφτό ή τη «Γαλάζια Λίμνη» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Εκεί θα κολυμπήσετε σε ερημικές ακτές, στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση οδικών και θα ανακαλύψετε τη δική σας ιδιωτική παραλία.



Γαλαζοπράσινα νερά στη Χαλκιδική

Για κάτι εναλλακτικό, μπορείτε να επισκεφθείτε τους καταρράκτες της Βαρβάρας. Ναι, καλά διαβάσατε. Ένα μοναδικό μέρος, που προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης και επαφής με το φυσικό στοιχείο που σε κάνουν να πιστεύεις ότι κάπως έτσι θα πρέπει να είναι ο παράδεισος.



Οι καταρράκτες της Βαρβάρας

Εάν επιλέξετε να κάνετε οικογενειακές διακοπές στη Χαλκιδική



Και πάλι, ένας από τους κυριότερους λόγους που οι περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική, είναι τα ρηχά και ζεστά νερά χωρίς ανέμους. Εδώ θα βρείτε ό,τι παραλία αποζητάτε: με χρυσή άμμο, με βότσαλο, οργανωμένη αλλά και μη, με κοχύλια ή και δίπλα σε πευκοδάση. Γεμίστε το βιβλίο των αναμνήσεων με μοναδικές στιγμές και κάντε δώρο στον εαυτό σας μερικές στιγμές ξενοιασιάς (για τους γονείς αναφερόμαστε).



Τα Αρχαία Στάγειρα

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε επίσης, το πάρκο του Αριστοτέλη και τα Αρχαία Στάγειρα. Μπορεί να μην το ξέρετε και να εκπλαγείτε ευχάριστα, αλλά το πάρκο Αριστοτέλη προσφέρει δραστηριότητες που στόχο έχουν να σας συστήσουν σε διάφορα φυσικά φαινόμενα και τις δυνατότητες της πρόσληψής τους, όπως για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν από τον πρώτο επιστήμονα στον κόσμο, τον Αριστοτέλη. Θα δοκιμάσετε να παίξετε με ένα τεράστιο, γρανιτένιο μουσικό όργανο βάρους πέντε τόνων, να δημιουργήσετε τρελές δίνες σε έναν σωλήνα νερού αλλά και να δημιουργήσετε οπτικές ψευδαισθήσεις με περιστρεφόμενους δίσκους. Τα παιδιά -και γιατί όχι και οι γονείς – μπορούν να «παίξουν» με τα διάφορα διαδραστικά όργανα, όπως την πυξίδα, τα τηλεσκόπια, το πρίσμα, το ηλιακό ρολόι, το φακό, το πεντάφωνο αλλά και το ξυπνητήρι. Μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στα παιδιά σας.



Δρένια

Μια άλλη μοναδική εμπειρία που προσφέρεται τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρι είναι η must επίσκεψη στο νησί της Αμμουλιανής – ναι η Χαλκιδική έχει και νησί για όσους δεν το γνωρίζουν. Μάλιστα, ο «μικρός» αυτός παράδεισος είναι Covid safe καθώς έχουν εμβολιαστεί όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι – κάτι που έχει μεγάλη σημασία δεδομένου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει ακόμη περάσει.



Όσοι το έχουν επισκεφθεί λένε ότι πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο, με χαμηλούς λόφους και ελαιόδεντρα και απίστευτα εξωτικές παραλίες με κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά. Απέχει μόλις 15 λεπτά με το καραβάκι από το λιμανάκι της Τρυπητής και μια βόλτα όχι μόνο στις παραλίες αλλά και στο χωριό, όπου θα δοκιμάσετε από τα πιο φρέσκα ψάρια που έχετε φάει ποτέ, είναι must. Επίσης, για όσους δεν «χορτάσουν» από τον παράδεισο αυτό, μπορούν να νοικιάσουν μια βαρκούλα και να επισκεφθούν τα Γαϊδουρονήσια ή Δρένια με τις απίστευτες παραλίες. Νιώστε σαν τον Τομ Χανκς στο «Ναυαγό» σε ένα από τα ακατοίκητα αυτά νησιά.



Το σύμπλεγμα των νησιών Δρένια ή Γαϊδουρονήσια

Για τα πιο φρέσκα ψάρια της Ελλάδος

Πέρα όμως από τις μοναδικές παραλίες και τις άπειρες δραστηριότητες, η Χαλκιδική είναι διάσημη για τα φρέσκα θαλασσινά και ψάρια της, όπως τα μύδια Ολυμπιάδος, αλλά και το μέλι της (γνωρίζετε ότι στη Χαλκιδική παράγεται περίπου το 40% της συνολικής παραγωγής μελιού στην Ελλάδα;) αλλά και τις περίφημες ελιές της. Για να μην παραλείψουμε φυσικά, τη μοναστηριακή κουζίνα, που τόσοι διάσημοι σεφ έχουν υιοθετήσει στις κουζίνες τους και την οποία έχουν τελειοποιήσει οι μοναχοί του Αγίου Όρους.



Λέγοντας, φυσικά, Άγιο Όρος, μην παραλείψετε να κάνετε και μία κρουαζιέρα γύρω από το «Περιβόλι της Παναγίας». Η κρουαζιέρα αναχωρεί καθημερινά από την Ουρανούπολη, με το πλοίο να πλέει 500 μέτρα από την ακτή, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να θαυμάσουν τα μεγαλοπρεπή μοναστήρια στη χερσόνησο του Άθω. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να δείτε και δελφίνια να κολυμπούν δίπλα στο πλοίο.

Εξαιρετική επίσης, ιδέα είναι και μία στάση στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής, όπου βρίσκεται ένα υπερσύγχρονο spa που φημίζεται για τις σπάνιες θεραπευτικές του ιδιότητες. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε την ηρεμία και τη χαλάρωση και να αφήσετε το βλέμμα σας να ταξιδεύσει από τον Όλυμπο, τον Κίσσαβο, το Πήλιο μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια.

Τα υπερσύγχρονα λουτρά της Αγίας Παρασκευής

Εάν πάλι, είστε λάτρεις του κρασιού, βρίσκεστε στο ιδανικό μέρος. Γιατί μπορεί να είναι διάσημη για τις παραλίες και την υπέροχη φύση της, αλλά οι διαδρομές της οδηγούν και σε υπέροχους αμπελώνες και οινοποιεία που δημιουργούν μερικά από τα καλύτερα ελληνικά κρασιά. Εάν έχετε κάποιες έξτρα μέρες διαθέσιμες ή εάν το κρασί είναι το στοιχείο σας, η εναλλακτική του οινοτουρισμού είναι η ιδανική επιλογή. Σχεδιάστε την περιπλάνησή σας, περιηγηθείτε στους ατελείωτες αμπελώνες και δοκιμάστε εξαιρετικά κρασιά. Μην παραλείψετε μία βόλτα σε οινοποιείο στον Άγιο Παύλο, στη Σιθωνία, στην Αρναία ή στη Μαραθούσα και μάθετε περισσότερα για την ιστορία τους, δοκιμάζοντας κάποια από τα καλύτερα κρασιά της Ελλάδας.



Το οινοποιείο Porto Carras στη Σιθωνία

Η Χαλκιδική είναι ένας προορισμός που όσο περισσότερο τον ανακαλύπτεις τόσο περισσότερο μαγεύεσαι. Είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να δεις και να κάνεις που σίγουρα δεν αρκούν ποτέ οι ημέρες που έχεις στη διάθεσή σου. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό ανακαλύπτεις και κάτι διαφορετικό. Ευτυχώς, για πολλούς, είναι όμως, ένας προορισμός με καταλύματα για όλα τα βαλάντια. Είναι ένα μέρος που λατρεύει τόσο το jet set με πολυτελή θέρετρα και βίλες, όσο και οι υπόλοιποι με οικονομικά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα, ενώ για τους λάτρεις της φύσης, υπάρχει η εναλλακτική του κάμπινγκ.



Waterskiing στη Χαλκιδική

Γιατί, πραγματικά, σαν την Χαλκιδική δεν έχει! Από όλες τις απόψεις. Για μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία.

