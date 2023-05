Calilo Group στο TEDxATHENS: «Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μονόδρομος για τον τουρισμό» - iefimerida.gr

Ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση για την βιωσιμότητα στον τουριστικό τομέα, στο TEDxAthens 2023.

O Όμιλος Calilo, ο πρωτοπόρος τουριστικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην Ίο υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, συμμετείχε στο TEDxATHENS, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου CALILO, κ. Έρικα Μιχαλοπούλου, συμμετείχε στο πάνελ «Sustainability at the forefront of Hospitality», όπου συζητήθηκε η σημαντική διάσταση της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συζήτηση, που φιλοξενήθηκε στην Alternative Stage της διοργάνωσης παρουσία μεγάλου κοινού, συμμετείχαν η Καθηγήτρια Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιο-οικονομίας κ. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, ο Επίκουρος Καθηγητής Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Σωτήρης Βαρελάς, και ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ και Πρόεδρος του ομίλου Hotel Brain κ. Κωνσταντίνος Ζήκος.

Η κ. Έρικα Μιχαλοπούλου επισήμανε τη δέσμευση του Ομίλου Calilo να αξιοποιήσει μόνο το 1% της γης που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του, παρ’ ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η αξιοποίηση του 10%. Αναλύοντας το όραμα του Ομίλου, η Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων υπογράμμισε πως εργάζεται για τη δημιουργία ενός πρότυπου τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών και περιορισμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το οποίο ενσωματώνεται αρμονικά στο οικοσύστημα της Ίου. Με αυτή την επιλογή επιχειρηματικού «αυτοπεριορισμού», το μεγαλύτερο μέρος της γης του Ομίλου θα παραμένει παρθένο τοπίο-κληρονομία για τις μελλοντικές γενιές Ιητών.

Επιπλέον, η κ. Μιχαλοπούλου παρουσίασε μέρος των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που πραγματοποιεί ο Όμιλος στο νησί με έμφαση στην καταγραφή και τη μείωση του αντικτύπου της δράσης του στο περιβάλλον. Η ανακύκλωση του νερού στις υποδομές του, η μείωση της χρήσης πλαστικού κατά 30% σε όλη του την εφοδιαστική αλυσίδα, οι δενδροφυτεύσεις για την ενίσχυση του πρασίνου και η δημιουργία καταφυγίου ιπποειδών, είναι μερικές μόνο από τις ενέργειες που ο όμιλος Calilo πραγματοποιεί ώστε να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία της Ίου.

Όραμα του ομίλου Calilo είναι να μυήσει τους επισκέπτες της Ίου στον αυθεντικό τρόπο ζωής του νησιού μέσα από ένα αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν, που ενισχύει την τοπική οικονομία, χωρίς να αλλοιώνει τον φυσικό πλούτο του τόπου και την πολιτιστική του κληρονομιά. Με τη δημιουργία σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών χαμηλού συντελεστή δόμησης και την παροχή υψηλού επιπέδου πολυτελών υπηρεσιών, απαντά στη ανάγκη για προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής προστιθέμενης αξίας που επιβραβεύουν τις βιώσιμες πρακτικές και σέβονται το νιώτικο τοπίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, όπως τόνισαν και οι καθηγητές κ. Βαρελάς και η κ. Κοτταρίδη στις τοποθετήσεις τους, οι σωστές υποδομές και η εκπαίδευση των επισκεπτών, αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχούς διαχείρισης ενός προορισμού και της δημιουργίας ενός βιώσιμου μοντέλου για την ανάπτυξή του. Ειδικότερα για την Ελλάδα, για την οικονομία της οποίας ο τουρισμός αποτελεί τη ναυαρχίδα, μια σύμπραξη του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που επιβραβεύει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και προάγει την έρευνα και την καινοτομία, αποτελεί μονόδρομο για την αειφορία του κλάδου, όπως στοχευμένα παρατήρησε ο Πρόεδρος του Ομίλου Hotel Brain κ. Ζήκος.

Ο όμιλος Calilo, με αίσθημα ευθύνης και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, συμμετέχει ενεργά στο διάλογο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στην οποία στοχεύει μέσα από τη δράση του, και στηρίζει τις διοργανώσεις που ευνοούν την εποικοδομητική συζήτηση για το κοινό όφελος. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των στρατηγικών επενδύσεων για την οικονομία και την κοινωνία, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θέτει την εταιρική υπευθυνότητα σε υψηλή θέση στην στρατηγική του ατζέντα και δεσμεύεται για ακόμα περισσότερες δράσεις με ισχυρό πρόσημο βιωσιμότητας.

Η κ. Έρικα Μιχαλοπούλου

Η κ. Μιχαλοπούλου δήλωσε: «Με πίστη στο όραμά μας εργαζόμαστε διαρκώς για ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν που ενισχύει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ίου και δίνει μια πραγματικά όμορφη εμπειρία στους επισκέπτες μας. Η φιλοσοφία της οικογένειάς μας, που πλαισιώνει το DNA της επιχειρηματικής μας δράσης και στρατηγικής, οδήγησε στην επιλογή μας να αξιοποιήσουμε μόνο το 1% της γης που βρίσκεται στην ιδιοκτησία μας και να προστατεύσουμε το υπόλοιπο. Αυτό που θέλουμε είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα τουριστικό προϊόν που να είναι πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με υψηλής ποιότητας προδιαγραφές και περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».