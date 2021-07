Βρήκαμε το πιο instagrammable ξενοδοχείο: Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, λέγεται Οnoma και θέλει να σας γνωρίσει με το μικρό σας [εικόνες] | TRAVEL | iefimerida.gr

Εάν λατρεύετε το Instagram και τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων, έχουμε βρει το ιδανικό μέρος για εσάς, το Onoma Hotel.

Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σε κομβικό σημείο της πόλης, μόλις μία ανάσα από τον Σιδηροδρομικό σταθμό και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως το απόλυτο όνειρο για κάθε instagramer. Το brand-new μέρος για διαμονή, αλλά και στέκι, έχει ήδη φέρει έναν απολαυστικό αέρα δροσιάς και αισιοδοξίας στην συμπρωτεύσα, ταξιδεύει τους θαμώνες του στο μέλλον και απευθύνεται στη λεγόμενη γενιά των millennials ή σε όσους αισθάνονται millennials.

«Μέσα στο ξενοδοχείο έχουμε πολύ street art. Είναι ένα κομμάτι που μιλάει πάρα πολύ στη γενιά των millennials που αναζητάει προσωποποιημένες εμπειρίες και προφανώς πολύ τεχνολογία. Γι’ αυτό και ο Seeker στην υποδοχή, ένα γλυπτό - αφιέρωμα στον μοντέρνο ταξιδιώτη και στον ταξιδιώτη που συνεχώς αναζητάει καινούργιες απολαύσεις, καινούργιους προορισμούς» περιγράφει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ιδιοκτήτης του νέου smart Hotel που ανήκει στην οικογένεια του Anatolia Hospitality.

O Seeker κάνει το καλύτερο καλωσόρισμα στο Onoma.

Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο Onoma Hotel τίποτα δεν θα σας θυμίζει ξενοδοχείο, αλλά ίσως ένα εξοχικό σπίτι το οποίο αποπνέει πολυτέλεια, ξεγνοιασιά, καλή διάθεση και είναι διακοσμημένο με simple και chic έπιπλα, moss - art και παιχνιδιάρικα labels που δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοφωτογραφίσετε για το feed σας στο Instagram.

«Το feeling που θέλουμε να δώσουμε στον επισκέπτη μπαίνοντας μέσα στο ξενοδοχείο, είναι ότι δεν βρίσκεται σε ξενοδοχείο. Είναι ένας χώρος όπου μπορεί ο οποιοσδήποτε να είναι ο εαυτός του, να νιώθει άνετα και φιλόξενα. Γι' αυτό και το σκεπτικό δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα 5αστερα ξενοδοχεία του κόσμου. Ακόμη και στο εστιατόριο δεν θα βρείτε την κλασική caesar's σαλάτα, φιλέτο κοτόπουλο και σολωμό. Αντιθέτως, το μενού μας είναι ξεκάθαρα street food, βασισμένα στον ανταγωνισμό που εμείς θέτουμε, που είναι τα stand alone εστιατόρια της πόλης και όχι τα άλλα 5αστερα ξενοδοχεία της πόλης», συμπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής του Onoma, Ανέστης Μιχαλούδης.

Και το feeling είναι ακριβώς αυτό, ένα ξενοδοχείο όπου μπορείτε να ζήσετε μέσα σε αυτό όπως ακριβώς ζείτε στο σπίτι σας, αλλά με περισσότερη τεχνολογία και καινοτομία, στιγμιότυπα που θα θέλετε να μοιραστείτε με τους φίλους σας και προσωποποιημένες εμπειρίες.

Η αρχή γίνεται με το photobooth του Onoma Ηotel το οποίο μπαίνοντας θα το βρείτε στο αριστερό σας χέρι. Πέρα από το εκθαμβωτικό decor με Moss Art ή αλλιώς τέχνη της πρασινάδας, η φωτογραφική μηχανή που θα βρείτε είναι όμοια με αυτή που χρησιμοποιούν επαγγελματίες φωτογράφοι, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται αμέσως, η διαδικασία είναι ασφαλώς απλή και οι αναμνήσεις γίνονται παντοτινές. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ποζάρετε με την καλή σας διάθεση.

Και επειδή το Instagram λατρεύει τις φωτογραφίες φαγητού, θα ξετρελαθείτε με τα street food εδέσματα στο Good Food Restaurant που φέρουν την υπογραφή του σεφ Νικόλα Στεφανίδη.

Action figures πάνω στα τραπέζια, διακοσμητικά, φωτιστικά, βιβλία, έντονα χρώματα που ξεχωρίζουν από το γύρο γκρι η ατμόσφαιρα γίνεται άκρως παρεϊστική.

Οσον αφορά το μενού, κροκέτες καρότου με πορτοκάλι και κύμινο, κροκέτες τυριού, ζουμερό κοτόπουλο, mac and cheese, όσο κρεμώδες αλλά και μαστιχωτό πρέπει, fish and chips, bao bun με καπνιστή πανσέτα, γλάσο σόγιας, μουστάρδα και δροσερά μυριστικά, είναι κάποια μόνο πιάτα για αρχή.

Φωτιά θα πάρουν, όμως, οι κάμερες στα κινητά τηλέφωνα με το απίθανο χοτ ντογκ με τα λουκάνικα Τζουμαγιάς Σερρών, μαγειρεμένο λάχανο, αυγό τηγανητό, ασιατική μαγιονέζα, χειροποίητη κέτσαπ, που δεν αποτελεί τυχαία ένα signature πιάτο.

Στη συνέχεια μπορείτε να δροσιστείτε με τα cocktail με το όνομά σας από το Street Art Bar ενώ οι ρομαντικοί να χαζέψετε τα αστέρια και τους γαλαξίες που θα δείτε με το τηλεσκόπιο από την ταράτσα του Cloud Bar.

Προσωποποιημένες εμπειρίες στο Onoma Hotel

Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο personalized από το να έρθετε σε ένα ξενοδοχείο τόσο unique, που σας ξέρει με το μικρό σας όνομα και σας δίνει τη δυνατότητα με την κράτηση του δωματίου να επιλέξετε μια από τις 8 διαφορετικές εμπειρίες.

Gaming arena για ηλεκτρονικό παιχνίδι μέχρι τελικής πτώσεως, photo experience για να βγάλετε μέσα στο δωμάτιο σας φωτογραφίες όπως παλιά, street basketball με μπασκέτα μέσα στο δωμάτιο και wine tasting ή gray experience για τα ζευγάρια είναι κάποιες μόνο από τις εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε στο Onoma.

Προσαρμόζεται δηλαδή το δωμάτιο σύμφωνα με την εμπειρία που θέλετε να ζήσετε και το απίστευτα friendly προσωπικό φροντίζει για τον εξοπλισμό.

Και δεν σταματάμε εδώ! Η ατμόσφαιρα και το γενικότερο ύφος του Onoma ακολουθεί το παιχνιδιάρικο attitude των χώρων του και των εμπειριών που προσφέρει. Αν θέλετε να αρωματιστείτε μπορείτε να φτιάξετε ένα άρωμα με το όνομά σας στο perfume bar, να δουλέψετε μέσα σε ένα Ball Pit ως αληθινοί επαγγελματίες ή να αθληθείτε στο εσωτερικό γυμναστήριο ή στο pop art γήπεδο μπάσκετ στην αυλή.

Το πιο ινσταγραμικό ever γήπεδο μπάσκετ, το οποίο το έχει κάνει ο Αργύρης Σερ.

Καμία στιγμή, όμως, δεν πρέπει να ξεχάσετε σε ποια πόλη βρίσκεστε. Η Θεσσαλονίκη είναι μια σύγχρονη και φιλόξενη πόλη που έχει πολλά να σας δείξει και γι' αυτό το Onoma Hotel θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο για διασκέδαση, εργασία και διαμονή. Εδώ οι αισθήσεις οξύνονται, η «ζωή» επιστρέφει ξανά, η ελπίδα αναζωπυρώνεται και η γεύση απογειώνεται.

Το Οnoma Hotel ξεχωρίζει για το design του και θα γεμίσει το Instagram feed σας με τις πιο ταιριαστές φωτογραφίες:

Στα συνολικά 83 δωμάτια θα βρείτε αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα, άνετες βεράντες, ραδιόφωνα Marshall, μεγάλες τηλεοράσεις, όχι όμως ότι θα έχετε χρόνο να δείτε τηλεόραση, καθώς και πολλές εκκεντρικές διακοσμητικές πινελιές. Το καλύτερο όμως είναι οι φωταγωγημένες φράσεις όπως I wish to be treated like myself, Whaaaat, Hi, Wow που θα βρείτε στα δωμάτια, γιατί το Onoma ξέρει πως να πιάνεται από τις τάσεις της εποχής και να δημιουργεί Τέχνη.

Πού: Onoma Hotel, Μοναστηρίου 24, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 2314423300