Road Affair: Αυτά είναι τα 25 πιο όμορφα χωριά του κόσμου -Ανάμεσα τους κι ένα ελληνικό [εικόνες] | TRAVEL | iefimerida.gr

Οι μεγάλες, πολυσύχναστες πόλεις γεμάτες ζωή και έντονα φώτα αποτελούν συχνά μέρη που επιλέγουν πολλοί να επισκεφθούν. Ωστόσο, τα μικρά και λιγότερο γνωστά χωριά, αποδεικνύονται συνήθως ακόμα καλύτερες επιλογές.

Το δημοφιλές travel blog, Road Affair, δημιούργησε μία λίστα με τα πιο όμορφα χωριά σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στα οποία δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει κι ένα ελληνικό. Αυτό δεν είναι άλλο, από την Οία της Σαντορίνης.

Ακολουθεί η λίστα μαζί με μια σύντομη περιγραφή για το καθένα.

Το χωριό του Ποπάυ, Μάλτα

Σίγουρα δεν την περιμένατε αυτή την ανατροπή, ένα από τα πιο όμορφα χωριά σε όλο τον κόσμο είναι τα σκηνικά μια ταινίας της δεκαετίας του '80. Εγκαταλείφθηκε λίγο μετά την κινηματογράφηση του μιούζικαλ Ποπάυ του 1980, στο οποίο συμμετείχε κι ο αείμνηστος ηθοποιός, Ρόμπιν Γουίλιαμς. Το χωριό του Ποπάυ στην Μάλτα, φιλοξενεί πλέον γραφικά, πολύχρωμα, ξύλινα σπιτάκια, μια παρέα ηθοποιών και μια σειρά από διασκεδαστικές δραστηριότητες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις, να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις οινογευσίας, να επισκεφθείτε μουσεία και να κάνετε βαρκάδες.

Το χωριό του Ποπάυ στη Μάλτα

Χάλστατ, Αυστρία

Το Χάλστατ στην περιοχή Salzkammergut, είναι χτισμένο σε μία απότομη όχθη της ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee) και είναι το παλαιότερο και ίσως το πιο φωτογραφημένο χωριό στην Αυστρία. Αυτή η εκπληκτική ευρωπαϊκή περιοχή, διαθέτει όμορφες παλιές εκκλησίες, μια υπόγεια αλμυρή λίμνη, ένα μουσείο με χειροποίητα αντικείμενα 7.000 ετών και μια λίμνη που μοιάζει με γυαλί, σε ένα εκπληκτικό σκηνικό από ψηλά βουνά.

Σιμιάν Λα Ροτόντ, Γαλλία

Βρίσκεται στην εντυπωσιακή νότια Γαλλία και περιβάλλεται από ελαιώνες και λεβάντες. Αυτό το χωριό στην κορυφή του λόφου είναι από τα ομορφότερα του κόσμου. Γοητευτικότατο με στενά πλακόστρωτα δρομάκια και πέτρινα σπίτια με αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική. Παρακολουθήστε σεμινάρια για αρωματοθεραπεία, περιηγηθείτε στο μεσαιωνικό κάστρο και απολαύστε τις μυρωδιές και τα χρώματα από τα αμέτρητα λουλούδια στον κοντινό κήπο της Μονής Valsaintes.

Cinque Terre, Ιταλία

Cinque Terre σημαίνει «Πέντε Τόποι» και είναι το όνομα που δίνεται σε πέντε διαφορετικά ψαροχώρια που το καθένα διαθέτει εκπληκτικά παράκτια και ορεινά μονοπάτια καθώς και όμορφη, κλασική αρχιτεκτονική. Το Cinque Terre προσφέρει διαχρονική γοητεία και αίσθηση αυθεντικής Ιταλίας με τις τραχιές ακτές και τη ρομαντική περιοχή της πόλης.

Ortahisar, Τουρκία

Παρά την κεντρική του θέση, το Ortahisar κατάφερε να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακό και κυρίως να έχει αργούς ρυθμούς. Ακόμα και όταν οι γύρω πόλεις γίνονται όλο και πιο τουριστικές, το Ortahisar παραμένει ρουστίκ και γοητευτικό. Πιείτε ένα ποτό και απολαύστε ένα γεύμα σε ένα υπόγειο σπήλαιο μπαρ, θαυμάστε το διαφαινόμενο κάστρο του Ortahisar ύψους 78 μέτρων σκαλισμένο από πέτρα και μάθετε περισσότερα για την υπόγεια αποθήκη σπηλαίων όπου τα εσπεριδοειδή αποθηκεύονται μέχρι να ωριμάσουν.

Οία, Ελλάδα

Η Οία είναι ένα παραδοσιακός οικισμός με όμορφες εκκλησίες με γαλάζιο τρούλο, ηλιόλουστες βεράντες, πολλές γκαλερί τέχνης και λαβύρινθο από μικρά καταστήματα, σχεδόν όλα με πανοραμική θέα στο λιμάνι Αμμούδι και στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Η Οία είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις ομορφότερες περιοχές του κόσμου.

Η Οία της Σαντορίνης «μαγεύει» τους τουρίστες

Shirakawa-go, Ιαπωνία

Το ήσυχο ορεινό χωριό Shirakawa-go βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Haku-san. Το χωριό είναι πολύ γραφικό με τους ορυζώνες και το ποτάμι, και διαθέτει επίσης παραδοσιακές αγροικίες με ψάθινες στέγες, μερικές από τις οποίες είναι άνω των 250 ετών και είναι από τις τελευταίες του είδους στην Ιαπωνία. Αλληλοεπιδράστε με τους ντόπιους, μάθετε για την παραδοσιακή υφαντική τέχνη αλλά και πώς να φτιάχνετε νόστιμα ζυμαρικά soba όσο βρίσκεστε εκεί.

Αΐτ-Μπεν-Χαντού, Μαρόκο

Η Αΐτ-Μπεν-Χαντού (Ait-Ben-Haddou) είναι οχυρωμένη πόλη πάνω στον δρόμο των καραβανιών που μετέφεραν μπαχαρικά και χρυσό μεταξύ της Ερήμου Σαχάρα και του Μαρρακές στο σημερινό Μαρόκο. Η πόλη αποτελεί εξαιρετικό δείγμα πόλης Κάσμπαχ (φρούριο), ισλαμικής αρχιτεκτονικής και έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO από το 1997.

Cua Van, Βιετνάμ

Το Cua Van είναι ένα από τα ψαροχώρια κατά μήκος του κόλπου Ha Long και θεωρείται το πιο δημοφιλές σημείο του. Το γαλήνιο χωριό βρίσκεται σε έναν σμαραγδένιο καταπράσινο κόλπο που περιβάλλεται από βουνά και σπηλιές ιδανικές για εξερεύνηση.

Αλμπερομπέλο, Ιταλία

Το Αλμπερομπέλο (Alberobello) είναι μικρή ιταλική πόλη στην επαρχία του Μπάρι, στη νοτιοανατολική Ιταλία. Είναι διάσημο για τις μοναδικές κατοικίες του από τον 14ο αιώνα με τις κωνικές στέγες, συχνά με άσπρη άκρη σαν πασπαλισμένες από χιόνι και διακοσμημένες με ζωγραφισμένα σύμβολα που πιστεύεται ότι έχουν θρησκευτική ή δεισιδαιμονική σημασία. Εξαιρετικό ακόμα και για μονοήμερη εκδρομή, διαθέτει πολλά μικρά μουσεία και μπορείτε να δοκιμάσετε τοπικά εδέσματα. Το 1996 η UNESCO ανακήρυξε το Αλμπερομπέλο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.



Σπίτια με τρούλους στο Αλμπερομπέλο

Júzcar, Ισπανία

Φωλιασμένο στους λόφους της Ανδαλουσίας, βρίσκεται το Júzcar, ένα ήσυχο χωριό στην Ισπανία, γνωστό και ως «pueblo blanco» (λευκό χωριό) εξαιτίας των ασβεστωμένων τειχών της. Το 2011, η Sony συμφώνησε με τους ηγέτες του χωριού να βάψουν όλο το χωριό μπλε και να ονομαστεί «Στρουμφοχωριό» ως μέρος της προώθησης για την επερχόμενη ταινία Smurfs. Εκτός από το χρώμα των τειχών, η ζωή στο μικρό γραφικό χωριό παραμένει η ίδια!



Ρέιν, Νορβηγία

Με πληθυσμό μόλις 300 κατοίκους, το Ρέιν είναι από τα μικρά χωριά που λίγοι γνωρίζουν. Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία στις εκβολές του Reinefjord, κοντά στις πανέμορφες κορυφές του Λοφότεν της Νορβηγίας. Απολαύστε το Βόρειο Σέλας, μείνετε στα παραδοσιακά rorbu, κατασκηνώστε κάτω από τα αστέρια, κάντε ποδηλασία, καγιάκ ή παρατήρηση πουλιών και συνδεθείτε πραγματικά με τη φύση.



Sidi Bou Said, Τυνησία

Το ειδυλλιακό Sidi Bou Said βρίσκεται πάνω σε έναν απότομο βράχο με θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Είκοσι χιλιόμετρα περίπου από την πρωτεύουσα Τύνιδα, το Sidi Bou Said αποτελεί αγαπημένο προορισμό απόδρασης για ντόπιους και τουρίστες. Τα πλακόστρωτα δρομάκια με μικρά καταστήματα και πάγκους, το παλάτι Ennejma Ezzahra που αποτίνει φόρο τιμής στη νεο-μαυριτανική αρχιτεκτονική και οι μπλε ζωγραφισμένες πόρτες και πέργκολες είναι μερικά από τα πράγματα που πρέπει να δείτε στο Sidi Bou Said.

Το εξωτικό Sidi Bou Said

Ping'an, Κίνα

Το Ping’an βρίσκεται στην κορυφή της Longsheng, 1200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για μια μικρή κοινότητα καλλιεργητών ρυζιού όπου οι παλιές παραδόσεις και η τοπική κουλτούρα είναι εμφανείς και ακμάζουσες. Οι γραφικοί στενοί ορεινοί δρόμοι οδηγούν στην κορυφή του χωριού και προσφέρουν υπέροχη θέα στα ασυνήθιστα επίπεδα με ορυζώνες.

Wengen, Ελβετία

Το Wengen ήταν κατά κύριο λόγο μια αλπική αγροτική κοινότητα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια παραθεριστική πόλη γεμάτη με τουρίστες που θέλουν να κάνουν σκι στις χιονισμένες πλαγιές το χειμώνα και να περπατήσουν στα μονοπάτια της περιοχής το καλοκαίρι. Παρά την εισροή τουριστών, το ορεινό χωριό έχει διατηρήσει το στυλ του, την ατμόσφαιρα της καρτ ποστάλ με τα ξύλινα σπίτια του και το υπέροχο τοπίο.

Μπουράνο, Ιταλία

Το Μπουράνο είναι ένα νησί στην Λιμνοθάλασσα της Βενετίας, στην βόρεια Ιταλία και είναι γνωστό για την παραγωγή δαντέλας και για τα φωτεινά και πολύχρωμα σπίτια του. Αυτό το μικρό νησί και η μοναδική του πόλη διαθέτει σμαραγδένια πράσινα κανάλια νερού, γοητευτικά σπίτια, καμπαναριό του 17ου αιώνα και την δαντελοποιία που έφερε τον Λεονάρντο ντα Βίντσι στο νησί το 1400.Το Μπουράνο συνδέεται και με μία γέφυρα με το νησί Ματσόρμπο.

Το Μπουράνο με τα πολύχρωμα σπίτια

Μπίμπουρι, Αγγλία

Το γραφικό Μπίμπουρι, μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ένα από τα πιο όμορφ χωριά της Ευρώπης. Είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Coln, στην επαρχία του Γκλούστερσαιρ. Το χωριό χρονολογείται από το 14ο αιώνα. Πέτρινα γεφυράκια, ανθισμένοι κήποι, πλακόστρωτα δρομάκια και λίμνες με κύκνους συνθέτουν ένα παραδεισένιο τοπίο στην Αγγλία. Από το Arlington Row με θέα ένα λιβάδι και ένα ποτάμι έχουν δανειστεί τα βρετανικά διαβατήρια την εικόνα που βρίσκεται στην πρώτη τους σελίδα.

Κολμάρ, Γαλλία

Φωλιασμένο ανάμεσα σε αμπελώνες, το Colmar είναι ένας πανέμορφος μικρόκοσμος της ζωής της Αλσατίας. Το Colmar μπορεί να υπερηφανεύεται για τα παραδοσιακά σπίτια, τα κανάλια, τα διάσημα κρασιά, την υπέροχη αρχιτεκτονική του Μεσαίωνα και τα εκπληκτικά φώτα του. Στο Κόλμαρ, 1100 φώτα οπτικών ινών με διαφορετικούς χρωματισμούς και εντάσεις που ελέγχονται από υπολογιστή φωτίζουν την πόλη τη νύχτα τις Παρασκευές, τα Σάββατα και κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια μεγάλων εκδηλώσεων και σημαντικών τοπικών φεστιβάλ.

Φενγκ Χουάνγκ, Κίνα

Στους πρόποδες ενός βουνού και στις όχθες του ποταμού Tuojiang βρίσκεται το Φενγκ Χουάνγκ, χωρίο που χτίστηκε το 1704 και προσφέρει μια ματιά στην Κίνα πριν από τον εκμοντερνισμό της. Περισσότερα από 200 παραδοσιακά κτίρια, αρχαία τείχη, γραφικά σοκάκια συνθέτουν το εντυπωσιακό σκηνικό. Το όνομα της πόλης σημαίνει «Φοίνικας» και προέρχεται από το μυθικό πουλί που αναγεννιέται από τις στάχτες του.

Palangan, Ιράν

Το Palangan είναι ένα ελάχιστα γνωστό αγροτικό ιρανικό χωριό με εκτιμώμενο πληθυσμό τους 1000 κατοίκους. Κρυμμένα στην κοιλάδα του ποταμού Tangi Var, τα σπίτια είναι χτισμένα στις πλαγιές της κοιλάδας, με τις στέγες των σπιτιών να αποτελούν ταράτσες για τα σπίτια ακριβώς από πάνω τους! Οι ντόπιοι αγκαλιάζουν την πολιτιστική τους κληρονομιά μέσω του λαϊκού χορού και του τραγουδιού και συνήθως απολαμβάνουν τη ζωή στην ύπαιθρο κάνοντας πικ -νικ στις όχθες του ποταμού, κάτω από τις σκιές των δέντρων και παίζοντας απλά παιχνίδια.

Το χωριό Palangan στο Ιράν

Γκασανταλούρ, Νήσοι Φερόες

Καταπράσινα λιβάδια, μια πολύ απότομη πλαγιά και πανοραμική θέα στο γειτονικό νησί των Μυκηνών, καθώς και στο φημισμένο καταρράκτη Mulafossur, χαρακτηρίζουν το ποιμενικό χωριό Γκασανταλούρ, που βρίσκεται στο δυτικό Βάγκαρ των Νήσων Φερόε. Μέχρι το 2003 το γραφικό χωριό ήταν σχεδόν άγνωστο και απρόσιτο. Το 2002 ο πληθυσμός του χωριού ήταν μικρότερος από 20 κάτοικοι, αλλά με τη δημιουργία δρόμου σήραγγας για αυτοκίνητα και οχήματα το 2004 το χωριό Γκασανταλούρ σημείωσε αύξηση του πληθυσμού και των τουριστικών επισκέψεων.

Λαρούγκ Γκαρ, Θιβέτ

Στο ανατολικό άκρο του απέραντου Θιβετιανού Οροπεδίου βρίσκεται η ομώνυμη μοναστηριακή πόλη Larung Gar, το μεγαλύτερο Θιβετιανό Βουδιστικό Ινστιτούτο στον κόσμο. Οι κάτοικοι και τα κτίρια αυτού του πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού χώρου αντιμετωπίζουν επί του παρόντος απειλή εξαναγκαστικής μετανάστευσης και κατεδάφισης, και αν η διεθνής κοινότητα δεν ενεργήσει γρήγορα, αυτό το όμορφο Θιβετιανό χωριό δεν θα υπάρχει πια.

Χόμπιτον, Νέα Ζηλανδία

Το χωριό βρίσκεται σε μια φάρμα κοντά στην μικρή πόλη Ματαμάτα στο βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας και αποτελεί σκηνικό των ταινιών Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ. Αν και το αρχικό σχέδιο ήταν να κατασκευαστούν προσωρινές κατασκευές που μετά θα κατεδαφίζονταν, τελικά αποφασίστηκε να διατηρηθούν τα σπίτια των χόμπιτ σαν τουριστικά αξιοθέατα.

Qasigiannguit, Γροιλανδία

Το Qasigiannguit στη Γροιλανδία, είναι κάτι σαν ένας ξεχασμένος παράδεισος και μια από αυτές τις μικρές πόλεις που κανείς δεν γνωρίζει. Βρίσκεται σε όμορφη τοποθεσία στον κόλπο Disko, περιτριγυρισμένο από ψηλά και απόκρημνα βουνά που υψώνονται σε περίπου 450 μέτρα. Ονομάζεται «Spotted Seals» για τη θαλάσσια ζωή στον κόλπο. Η ανοιχτή γη και τα ψηλά βουνά γύρω από το Qasigiannguit είναι μια δύσκολη πεζοπορία, αλλά προσφέρουν μια αξιόλογη θέα στον κόλπο.

Γραφικά σπιτάκια στο Qasigiannguit

Staithes, Αγγλία

Το ψαροχώρι Staithes βρίσκεται τοποθετημένο κατά μήκος της ακτής του Βόρειου Γιορκσάιρ. Πολύχρωμες μικρές εξοχικές κατοικίες, το φυσικό λιμάνι, η όμορφη θέα στην θάλασσα, οι εντυπωσιακοί βράχοι και οι ειλικοειδείς είναι μερικά από τα πράγματα που πρέπει να δείτε στο χωριό αυτό.

Επανασυνδεθείτε με τη φύση, βυθιστείτε σε αιώνες ιστορίας και μάθετε συναρπαστικά τοπικά έθιμα σε οποιοδήποτε από τα πιο όμορφα χωριά του κόσμου, ενώ παράλληλα απολαύστε αυθεντικά ρουστίκ, ρομαντικά vibes από πρώτο χέρι.

Φωτογραφίες: Shuterstock