WHAT’S UP Experiences: H νέα πλατφόρμα εμπειριών από το WHAT’S UP [βίντεο]

Την νέα πλατφόρμα εμπειριών WHAT’S UP Experiences φέρνει το WHAT’S UP της COSMOTE, μέσα από την οποία οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες σε μουσικές συναυλίες, ταξίδια, πρεμιέρες κινηματογραφικών blockbuster και άλλες δράσεις, μέσα από διαγωνισμούς και ειδικές προσφορές του WHAT’S UP.

Ξεκινώντας από το Release Athens Festival 2019, το WHAT’S UP δίνει την ευκαιρία σε τυχερούς συνδρομητές, να παρακολουθήσουν -με ένα φίλο τους- αγαπημένους καλλιτέχνες από τον «πύργο» του WHAT’S UP, ενώ κάποιοι θα βρεθούν και στο backstage του φεστιβάλ.

Στο WHAT’S UP Experiences, οι χρήστες του WHAT’S UP θα βρουν, επίσης, το επιτυχημένο πρόγραμμα επιβράβευσης DEALS for YOU, που εμπλουτίζεται συνεχώς με εκπτώσεις και ειδικές φοιτητικές προσφορές, για μουσική, σινεμά, ταξίδια, e-sports, shopping, φαγητό ή καφέ κ.α. Με τη δημιουργία της πλατφόρμας εμπειριών, το WHAT’S UP βοηθάει τους νέους να ζήσουν το ΤΩΡΑ και να αποκτήσουν εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα.

Το WHAT’S UP Experiences διατίθεται αποκλειστικά μέσα από το WHAT’S UP Application.

WHAT’S UP Application: εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο νέοι χρησιμοποιούν ήδη το WHAT’S UP Application, που είναι διαθέσιμο δωρεάν στο App Store και το Google Play. Μέσω της εφαρμογής για smartphones, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να ανανεώνουν το υπόλοιπό τους, να ενεργοποιούν πακέτα MB και λεπτών ομιλίας και να κερδίζουν δώρα. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται χωρίς κωδικούς, καθώς η εφαρμογή λειτουργεί με αυτόματη αναγνώριση της κάρτας SIM του χρήστη. Στους χρήστες του WHAT’S UP, που κατεβάζουν για πρώτη φόρα την εφαρμογή στο κινητό ή το tablet τους, προστίθενται αυτόματα στο λογαριασμό τους 2GB, για 7 ημέρες.