Τα καλύτερα smartphones της αγοράς για… gaming on-the-go! - iefimerida.gr

Ανακάλυψε 3+1 smartphones για ατελείωτο gaming on the go!

Οι εποχές που φυσούσες τις κασέτες και χτυπούσες την τηλεόραση για να παίξεις ένα video game πέρασαν ανεπιστρεπτί. Τα πάντα πλέον γίνονται από την οθόνη του smartphone κινητού σου. Αν και είναι προφανές ότι το mobile gaming δεν πρόκειται να αντικαταστήσει άμεσα το pc/console gaming, έχει σίγουρα κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Και αυτό, καθώς ολοένα και περισσότερα smartphones βγαίνουν στην αγορά με εκπληκτικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά που σίγουρα θα ζήλευε κάποτε το SEGA master system σου.

Το να παίξεις ένα παιχνίδι όσο περιμένεις στη στάση το λεωφορείο να έρθει ή όσο ταξιδεύεις με το αεροπλάνο ή το πλοίο είναι σίγουρα μια διασκεδαστική επιλογή. Όμως, για να «σηκώσεις» ακόμα και τα πιο βαριά παιχνίδια αλλά και αν εξασφαλίσεις μια απρόσκοπτη εμπειρία gaming, χρειάζεσαι το κατάλληλο κινητό τηλέφωνο. Με μια σειρά από διαθέσιμες επιλογές στην αγορά, το να βρεις την τέλεια συσκευή που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ απόδοσης, γραφικών και εμπειρίας χρήστη, είναι κάπως επίπονη διαδικασία. Μη φοβάσαι όμως! Εάν σου αρέσει το gaming on the go ήρθε η ώρα να βρεις με τη βοήθειά μας το ιδανικό smartphone.

Τι να προσέξεις πριν αγοράσεις smartphone για gaming



Πριν ξεκινήσουμε να σου παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, θα ήταν καλό να γνωρίζεις ορισμένα βασικά πράγματα για το πώς να επιλέξεις το ιδανικό κινητό για mobile gaming. Υπάρχουν τρία κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσέξεις. Αυτά είναι η οθόνη, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και η ισχύς του επεξεργαστή. Για την οθόνη, κοίταξε πιο συγκεκριμένα την ανάλυσή της, τον ρυθμό ανανέωση της εικόνας και φυσικά το μέγεθός της. Πάμε τώρα να δούμε 3+1 προτάσεις.

Sony Xperia 1 V 12

Η Sony αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια εταιρεία συνώνυμο με το gaming. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην διαθέτει και μια από τις πιο αξιόλογες επιλογές σε smartphone κινητά για gaming. To Sony Xperia 1 V 12 συνεχίζει με επιτυχία την παράδοσή της. Όπως πιθανόν να γνωρίζεις, η πιο συνηθισμένη διάσταση οθόνης στα κινητά είναι 16:9. Το Xperia 1 V 12 έρχεται να κάνει τη διαφορά με αναλογία διαστάσεων CinemaWide 21:9 και οθόνη OLED 4K 6,1 ιντσών. Διαθέτει 120Hz ρυθμό ανανέωσης. Η συσκευή φοράει τον ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 888 ο οποίος σε συνδυασμό με την 8GB RAM εγγυάται απίστευτα γρήγορες επιδόσεις και ιδανικές gaming αποδόσεις. Τέλος, μην ανησυχείς για την μπαταρία του, καθώς με 5,000mAh θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο για αρκετές ώρες.

iPhone 14 Pro Max



Εάν είσαι φανατικός Apple user μην ανησυχείς καθώς δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω σε android περιβάλλον για να απολαύσεις καλό mobile gaming. Η νέα ναυαρχίδα της Apple, το iPhone 14 Pro Max, πρόκειται να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό gamer. Με οθόνη 6,1 ιντσών, ανάλυση 1290 x 2796, 6GB RAM και επεξεργαστή τον κορυφαίο A16 Bionic της Apple, θα σου προσφέρει πολλές ώρες διασκεδαστικής και χωρίς «κολλήματα» gaming εμπειρίας. Η εκπληκτική οθόνη του με τα 120Hz ρυθμό ανανέωσης και με τα άκρως ζωντανά χρώματα και το βαθύ μαύρο, θα απογειώσουν τα γραφικά των games που θα επιλέξεις να παίξεις. Μην αγχώνεσαι για την μπαταρία. Η Apple τα κατάφερε και σε αυτό το κομμάτι.

iPhone SE

Αν είσαι Apple lover και gamer και αναζητείς μια οικονομικότερη λύση τότε το iPhone SE είναι η ιδανική επιλογή. Το τρίτης γενιάς SE φοράει τον ταχύτατο και πλήρως αξιόπιστο A15 Bionic επεξεργαστή της Apple θα σε συντροφεύσει ακόμα και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Αν και η οθόνη Retina HD 4,7 ιντσών μπορεί να είναι μικρότερη σε σύγκριση με άλλους υποψήφιους σε αυτήν τη λίστα, θα σου παρέχει ευκρινή οπτικά και εξαιρετική χρωματική ακρίβεια. Ο ελαφρύς σχεδιασμός και το άνετο κράτημα, καθιστούν το iPhone SE ιδανικό για παιχνίδια εν κινήσει.

Samsung Galaxy S23 Ultra



Εδώ η δύναμη έχει ενωθεί αρμονικά με την καινοτομία. Το Galaxy S23 Ultra της Samsung είναι ένα τεχνολογικό θαύμα που απευθύνεται όχι μόνο στους λάτρεις των smartphones αλλά και στους φανατικούς gamers. Διαθέτοντας μια τεράστια οθόνη Dynamic AMOLED 6,8 ιντσών με απαλό ρυθμό ανανέωσης 120Hz σου εγγυάται εκπληκτικά γραφικά και παιχνίδι χωρίς κολλήματα και διακοπές. Είναι εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο Snapdragon 8 Gen 2 εξασφαλίζοντας ασυναγώνιστες επιδόσεις και δυνατότητες πολλαπλών εργασιών. Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας και το προηγμένο σύστημα ψύξης διατηρούν τη συσκευή δροσερή ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονων περιόδων παιχνιδιών. Αν μπορούσαμε να του προσάψουμε κάτι αρνητικό, αυτό προς το παρόν είναι η τσουχτερή τιμή του.