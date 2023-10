Στο 90% η πανελλαδική κάλυψη του COSMOTE 5G, πολύ νωρίτερα από τον στόχο - iefimerida.gr

Έφτασε το 90% η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 1 του COSMOTE 5G, του μεγαλύτερου 5G δικτύου της χώρας2, με την COSMOTE να πετυχαίνει, πολύ νωρίτερα, τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για το τέλος του 2023. H πληθυσμιακή 5G κάλυψη έχει μάλιστα ξεπεράσει το 95% σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κι άλλες 68 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κάλυψη έχει φθάσει στο 97%, ενώ η 5G κάλυψη ξεπερνά το 95% και στην Αττική: σε Αρτέμιδα, Ασπρόπυργο, Βάρη, Γέρακα, Ελευσίνα, Κορωπί, Μέγαρα, Νέα Μάκρη, Παλλήνη και Σαλαμίνα. Στη βόρεια Ελλάδα: σεΑλεξανδρούπολη, Βέροια, Γιαννιτσά, Γρεβενά, Δράμα, Έδεσσα, Καβάλα, Καστοριά, Κατερίνη, Κιλκίς, Κοζάνη, Κομοτηνή, Νάουσα, Ξάνθη, Πολύγυρο, Πτολεμαΐδα, Σέρρες και Φλώρινα. Στην κεντρική Ελλάδα: σε Άμφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαμία, Λιβαδειά, και Χαλκίδα. Στην Πελοπόννησο: σε Αμαλιάδα, Άργος, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πάτρα, Πύργο, Σπάρτη και Τρίπολη. Στη δυτική Ελλάδα: σε Αγρίνιο, Αίγιο, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα Μεσολόγγι και Πρέβεζα. Στη Θεσσαλία: σε Βόλο, Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα. Στα Επτάνησα: σεΑργοστόλι, Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Λευκάδα. Στην Κρήτη: σεΆγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Τέλος, πάνω από 95% κάλυψη έχει η Ερμούπολη Σύρου, η Κως, η Μυτιλήνη, η Ρόδος, η Σάμος και η Χίος.

«Χάρη στην εντατική δουλειά των τεχνικών μας, αλλά και τις συνεχείς μας επενδύσεις σε υποδομές νέας γενιάς, καταφέραμε να πετύχουμε μόλις στο γ’ τρίμηνο της χρονιάς, τον στόχο που είχαμε θέσει για την κάλυψη του COSMOTE 5G έως το τέλος του 2023. Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό την επέκταση του 5G δικτύου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, για να προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα και κορυφαία εμπειρία internet, όπου κι αν βρίσκονται.», δήλωσε σχετικά ο Executive Director Network Development & Operations, κ. Γιώργος Τσώνης.

Κορυφαίες διακρίσεις για το δίκτυο COSMOTE

To 2023, για μία ακόμα χρονιά, το δίκτυο κινητής της COSMOTE βραβεύτηκε για την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Σύμφωνα με το Speedtest® της Ookla®3, η COSMOTE διακρίθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 7η συνεχόμενη χρονιά. Παράλληλα, έλαβε την πιστοποίηση «BestinTest» για 9η συνεχόμενη φορά για τις υπηρεσίες mobile internet και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, umlaut, πλέον τμήμα της Accenture.

Ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα

Έχοντας δεσμευτεί να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, υλοποιώντας σταθερά πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου. Με περίπου €5 δισ. επενδύσεις την περασμένη δεκαετία και με επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα €3 δισ. μέχρι το 2027, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit.

1 Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (Outdoor Population Coverage).

2 Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία στις ιστοσελίδες των παρόχων.

3 Βασισμένο σε ανάλυση της Ookla® των Speedtest Intelligence® δεδομένων για το 1ο εξάμηνο 2023. Τα εμπορικά σήματα της Ookla χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης και ανατυπώνονται με άδεια.