Τα ομορφότερα smartwatches για να κάνεις δώρο φέτος τα Χριστούγεννα | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | iefimerida.gr

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους έρχονται και τα… δώρα! Φέτος τις γιορτές όμως σου έχουμε μία διαφορετική πρόταση: smart tech & gadgets και συγκεκριμένα smartwatches.

Η αγορά είναι γεμάτη από υπέροχες προτάσεις σε κάθε κατηγορία τιμής, έτσι ώστε να βρεις εύκολα κάποια που να ταιριάζει και στο δικό σου budget. Ακροβατώντας μεταξύ gadget και κοσμήματος, το smartwatch είναι σε θέση να αλλάξει την καθημερινότητα του χρήστη, βοηθώντας τον να υιοθετήσει ένα πιο υγιεινό lifestyle, έχοντας παράλληλα μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη φυσική του κατάσταση. Ένα δώρο που θα εκτιμήσουν χωρίς δεύτερη κουβέντα τα αγαπημένα σου πρόσωπα και, αν θες τη γνώμη μας, ο «νικητής» των φετινών εορτών.

Εμείς κάναμε τη… βόλτα μας στα καταστήματα και επιλέξαμε τα δέκα ομορφότερα smartwatches που κυκλοφορούν. Ποιο σου αρέσει περισσότερο;

Huawei Watch GT 3

Εξαιρετικά κομψό και με εντυπωσιακή προσοχή στη λεπτομέρεια, το Watch GT 3 της Huawei θα κολακεύσει κάθε σου εμφάνιση, ακόμα και τις πλέον επίσημες. Διάλεξε πρόσοψη ανάμεσα σε χιλιάδες επιλογές και εκμεταλλεύσου τη λειτουργία always on για αναδείξεις το στυλ σου σε συνδυασμό με τα φιλικά προς το δέρμα λουράκια Milanese και από δέρμα μοσχαριού. Η ανάγλυφη κορώνα περιστρέφεται για άμεση μεγέθυνση και σμίκρυνση εφαρμογών στην οθόνη ενώ την ίδια στιγμή η αναβαθμισμένη μονάδα καρδιακού ρυθμού TrueSeen 5.0 καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια τον καρδιακό ρυθμό και άλλα δεδομένα υγείας. Υποστηρίζεται ασύρματη φόρτιση αλλά και αναπαραγωγή μουσικής.

Huawei Watch 3 Pro

Premium σε όλα του, το Huawei Watch 3 Pro θα σε κερδίσει μεμιάς. Κατασκευασμένο από τιτάνιο για μεγαλύτερη αντοχή και ένα απίστευτο feeling, έρχεται με στρογγυλό πολυτελές φινίρισμα και δερμάτινο λουράκι για κλασικό, διαχρονικό look. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η οθόνη AMOLED στις 1,43 ίντσες με ανάλυση 466x466 pixels η οποία και προσφέρει ένα υπέροχο αποτέλεσμα ανεξαρτήτως περιβάλλοντος φωτισμού. Στο εσωτερικό του το ρολόι διαθέτει 2 GB RAM, 16 GB αποθηκευτικού χώρου, Bluetooth 5.2, NFC και Wi-Fi/LTE μέσω eSIM -κοινώς δεν υπάρχει τίποτα που να μην κάνει! Συμβατό με iOS και Android, προσφέρει αυτονομία 21 ημερών!



Amazfit GTR

Το τέλειο δώρο για τους λάτρεις της τεχνολογίας αλλά και των ρολογιών, το Amazfit GTR διαθέτει σχεδιασμό διπλής κορώνας και στρογγυλής πρόσοψης για ένα ακόμα πιο κομψό look. Ελαφρύ, με βάρος που δεν ξεπερνά τα 36 γραμμάρια αλλά και εξαιρετικά στιβαρό, απόρροια του κράματος αλουμινίου που έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του, είναι εξοπλισμένο με AMOLED οθόνη την οποία προστατεύει Gorilla Glass 3 διατηρώντας την καθαρή από φθορές και δαχτυλιές. Εκμεταλλεύσου την αυτονομία των 24 ημερών και πάρε το μαζί σου σε εκδρομές και ταξίδια δίχως το άγχος της φόρτισης, αφήνοντάς το να καταγράφει κάθε σου δραστηριότητα.



Garmin Lily Classic Edition

Κομψό και συμπαγές, το Garmin Lily Classic Edition δε δίνει σε καμία περίπτωση την εικόνα ενός smartwatch αφού θυμίζει περισσότερο κόσμημα. Κι όμως, το στιλάτο καντράν δεν είναι παρά μία φωτεινή οθόνη αφής την οποία προστατεύει Corning Gorilla Glass 3 κρατώντας τη καθαρή από δαχτυλιές μεταξύ άλλων. Η… κρυφή οθόνη θα σου δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πλήρη εικόνα για καθετί αφορά τη φυσική σου κατάσταση, από τα επίπεδα ενέργειας και τον έμμηνο κύκλο, μέχρι την ενυδάτωση, το στρες και τους καρδιακούς σου παλμούς. Το Garmin Lily Classic Edition χρησιμοποιεί το GPS το smartphone σου για ακρίβεια στις μετρήσεις ενώ διαθέτει και λειτουργίες ασφάλειας και εντοπισμού.

Garmin vivomove 3

Κομψό και διακριτικό, το vivomove 3 δύσκολα θα σου δώσει την εικόνα του smartwatch. Η κλασική του εμφάνιση, βλέπεις, με το προφίλ που δεν ξεπερνά τα 1,1 εκατ. και το βάρος που κυμαίνεται στα 46,1 γραμμάρια μόλις, θα σε κάνουν να πιστέψεις ότι έχεις στα χέρια σου ένα τυπικό, παραδοσιακό ρολόι. Μέχρι να το ενεργοποιήσεις. Η κρυφή οθόνη αφής OLED 64x128 pixels είναι ορατή ακόμα και κάτω από τις ακτίνες του ηλίου, προβάλλοντάς σου πληροφορίες και ειδοποιήσεις απ’ ευθείας από το smartphone -η σύνδεση γίνεται μέσω Bluetooth. Η συσκευή είναι αδιάβροχη σε βάθος 50 μέτρων ενώ διαθέτει αυτονομία πέντε ημερών.

Garmin Venu Sq

Λιτό αλλά με απόλυτα μοντέρνο look, το Garmin Venu Sq είναι ένα από τα ομορφότερα smartwatches που θα βρεις στην αγορά. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD 1,3 ιντσών ανάλυσης 240x240 pixels με λειτουργία always on και επικάλυψη Gorilla Glass 3. Είναι σε θέση να παρακολουθεί πάνω από 20 τύπους άθλησης ενώ μέσω του Garmin Coach προσφέρει πρόσβαση σε δωρεάν προσαρμόσιμα προγράμματα προπόνησης. Το σύστημα Garmin Pay βάζει τις ανέπαφες πληρωμές στη ζωή σου, το κατάστημα Connect IQ έχει ό,τι χρειάζεσαι για εξατομικεύσεις την όλη εμπειρία ενώ οι λειτουργίες ασφάλειας και εντοπισμού μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία σας με επιλεγμένες επαφές.

Samsung Galaxy Watch 4

Με υπέροχο look και μίνιμαλ αισθητική, το Galaxy Watch 4 είναι πιθανότατα το πιο ελκυστικό smartwatch της Samsung. Το σώμα αλουμινίου του προσδίδει έναν premium αέρα σε συνδυασμό με μία εντυπωσιακή στιβαρότητα παρά το λεπτεπίλεπτο design. Η περιστρεφόμενη στεφάνη κάνει τον έλεγχό του ακόμα πιο εύκολο ενώ το λουράκι KFM προσφέρει άριστη εφαρμογή στο χέρι παράλληλα με μία απόλυτα διακριτική παρουσία. Στο εσωτερικό του Galaxy Watch 4 θα βρεις το Wear OS της Google για μία εξαιρετικά ομαλή και φιλική εμπειρία χρήσης με τις «πινελιές» της Samsung να απλοποιούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Turbo-X Status

Ποιος είπε ότι ένα αξιόπιστο smartwatch πρέπει να είναι και οικονομικά απλησίαστο; Το Turbo-X Status για παράδειγμα έρχεται να προσφέρει ό,τι καλύτερο διαθέτει η κατηγορία των έξυπνων ρολογιών σε μία εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή. Διαθέτει προστασία από νερό και σκόνη βάσει πιστοποίησης IP67, μετρώντας ανά πάσα ώρα και στιγμή αρτηριακή πίεση, βήματα, θερμίδες και τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα. Με φωτεινή οθόνη για να έχεις άμεση εικόνα ειδοποιήσεων και πληροφοριών, έρχεται με αυτονομία επτά ημερών για να ξεχάσεις μια για πάντα τη φόρτιση και πλήρη συμβατότητα τόσο με Android όσο και με iOS.

Apple Watch Series 7

Η τελευταία έκδοση του Apple Watch είναι μακράν η καλύτερη όλων. Το Apple Watch Series 7 αποτελεί must δώρο για κάθε κάτοχο iPhone αφού εκτός από ένα smartwatch που εκμεταλλεύεται στο έπακρο το οικοσύστημα της Apple, είναι και μία συσκευή με υψηλά στάνταρ κατασκευής και απαράμιλλη αισθητική. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό κρύσταλλο, είναι εξοπλισμένο με μεγαλύτερη οθόνη OLED Retina που προσφέρει μία εντυπωσιακή εμπειρία χρήσης. Εφοδιασμένο με πλήθος εφαρμογών παρακολούθησης υγείας και καταγραφής προπόνησης, έρχεται μέχρι και με δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μπαταρία λιθίου με αυτονομία που αγγίζει τις 18 ώρες.

Xiaomi Mi Watch Lite

Συμπαγές, αξιόπιστο και με εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης, το Xiaomi Mi Watch Lite θα μετατραπεί στην προέκταση του χεριού του χρήστη, επιτρέποντάς του να υιοθετήσει έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής. Το σώμα του διαθέτει ματ φινίρισμα ενώ πλαισιώνεται από λουράκι κατασκευασμένο από TPU που εναλλάσσεται πανεύκολα. Η οθόνη των 1,4 ιντσών του καλύπτεται από 2,5D κρύσταλλο, με την άρτια ποιότητα κατασκευής να μην επηρεάζει καθόλου το βάρος που δεν ξεπερνά τα 35 γραμμάρια. Το ενσωματωμένο GPS/GLONASS σε συνδυασμό με τον αισθητήρα έξι αξόνων καταγράφει με ακρίβεια κάθε διαδρομή. Το ρολόι παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό, την άσκηση και την ποιότητα του ύπνου ενώ είναι αδιάβροχο σε βάθος 50 μέτρων.