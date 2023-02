«Second go συσκευές»: Ήρθαν στα Public eco-friendly Refurbished iPhone και laptops με εγγύηση ποιότητας - iefimerida.gr

Ήρθε η στιγμή να επιλέξετε νέο smartphone ή laptop; Μια βόλτα στην αγορά θα σας χαρίσει αμέτρητες επιλογές. Όμως, σε ποια πραγματικά αξίζει να επενδύσετε; Κάναμε τη δική μας έρευνα και καταλήξαμε στις καλύτερες και πιο συμφέρουσες προτάσεις αυτού του χειμώνα και… όχι μόνο!

Αρχικά, επικεντρωθήκαμε στις brand new συσκευές. Η ποικιλία μεγάλη, όπως και το εύρος τιμών. Άπειρα μοντέλα, όλα με μοναδικά χαρακτηριστικά και unique στοιχεία. Για κάθε budget υπήρχε και μία ιδιαίτερη επιλογή. Για κάθε προφίλ χρήστη υπήρχε και μία συγκεκριμένη λύση. Για τους λάτρεις της φωτογραφίες, αλλά και των social media. Για τους workaholics, αλλά και τους σινεφίλ. Το δικό μας ενδιαφέρον, ωστόσο, κέντρισε μία άκρως γοητευτική πρόταση και μάλιστα με εντελώς «green» διάθεση. Αν, λοιπόν, σκεφτόμασταν με επίκεντρο τις value for money αγορές, την αειφορία και το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σίγουρα θα επιλέγαμε Public «second go»!

Refurbished: Οι συσκευές που ξαναφτιάχνονται με αγάπη



Μία στρατηγική συνεργασία έδωσε το έναυσμα για την πιο «πράσινη» επιλογή αγορών… Από τη δυναμική και εμπνευσμένη ένωση των Public με τα iRepair γεννήθηκε το πρόγραμμα «second go». Σκοπός του, η διάθεση πλήρως ανακατασκευασμένων συσκευών iPhone και laptop που ξαναφτιάχτηκαν με αγάπη από πιστοποιημένους τεχνικούς σύμφωνα με κορυφαία πρότυπα ποιότητας.

Refurbished μεν, σαν καινούρια δε...



Κάθε refurbished συσκευή «second go»που διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα Public και στο Public.gr με εγγύηση 12 μηνών, σας πρσφέρει όφελος έως και 50% στο τελικό κόστος. Φαντάζεστε κάτι καλύτερο; Και αν υπολογίσουμε τους ολοκληρωμένους ελέγχους ποιότητας από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της iRepair με την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και πιστοποίηση λειτουργίας, τότε μπορείτε να νιώθετε extra ασφαλείς! Και βέβαια ισχύει πάντα η δυνατότητα δωρεάν επιστροφής σε 30 ημέρες, ενώ για όσους προτιμούν τις ηλεκτρονικές αγορές, η παράδοση γίνεται δωρεάν εντός 3 εργάσιμων ημερών, σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επιλέξετε από κοντά τη δική σας «second go» συσκευή σε ένα από τα 20 iRepair σημεία, που λειτουργούν εντός των καταστημάτων Public.

Τα πιο green refurbished iPhone & laptops θα τα βρεις στα Public!

Τα Public φροντίζουν οι απόλυτα λειτουργικές συσκευές να μην καταλήγουν στα ηλεκτρονικά απόβλητα. Με γνώμονα την κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο και στη βάση της προώθησης της κυκλικής οικονομίας, τα Public σε συνεργασία με την iRepair χαρίζουν ζωή στα ποιοτικότερα smartphones & laptops της αγοράς. Ξεχωρίσαμε αυτήν την τόσο ιδιαίτερη αγοραστική εμπειρία και σας την προτείνουμε με αγάπη για τον πλανήτη!