Black Friday προσφορές για να αποκτήσεις τα realme 11 Pro + 5G, C55 και C53 στις καλύτερες τιμές τις αγοράς - iefimerida.gr

Η realme ενόψει περιόδου Black Friday, παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους λάτρεις της τεχνολογίας, ώστε να αποκτήσουν το smartphone που επιθυμούν, στην καλύτερη τιμή, μέχρι τέλους Νοεμβρίου!

realme 11 Pro+ 5G:



Το realme 11 Pro+ 5G με την 120Hz Curved Vision Display, φέρνει τη φωτογραφική εμπειρία σε ένα “next level” πέρα από κάθε προσδοκία. Διαθέτει RAM 12GB, χωρητικότητα 512 GB, οκταπύρηνο επεξεργαστή και μια προηγμένη διαδικασία TSMC 6nm, προσφέροντας μια εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Σχεδιάστηκε από τον Mateo Menotto, πρώην designer του οίκου μόδας Gucci και κυκλοφορεί σε δυο αποχρώσεις στην χώρα μας . Η συγκεκριμένη συσκευή, έχει ένα χαρακτηριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το τριπλό σύστημα κάμερας στο πίσω μέρος της. Η κύρια κάμερα 200MP με αισθητήρα ISOCELL HP3 της Samsung, είναι και το σημείο αναφοράς της συσκευής, πέρα από την εμφάνιση του.

Το realme 11 Pro+5G, αποτελεί την ναυαρχίδα της realme, αφού διαθέτει την κάμερα της χρονιάς, OIS SuperZoom 200MP. Με την τεχνολογία in-sensor Zoom, το realme 11 Pro+5G, μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία zoom χωρίς απώλειες 2x/4x, η οποία επιτρέπει στον αισθητήρα να αλλάζει μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών εικόνας, ώστε η λήψη να είναι πιο ελεύθερη, ανεξάρτητα από την απόσταση.

Ως αποτέλεσμα, το realme 11 Pro + 5G είναι το πρώτο κινητό τηλέφωνο της realme εξοπλισμένο με zoom χωρίς απώλειες 4x ενώ η ανάλυση εικόνας σε αυτό το εστιακό τμήμα είναι 242% υψηλότερη από αυτή παρόμοιων smartphones.

Το realme 11 Pro+ αποτελεί σίγουρα μια συναρπαστική επιλογή για όσους αναζητούν ένα smartphone υψηλών επιδόσεων και φωτογραφικών εμπειριών ή είναι gamers.

Τώρα είναι διαθέσιμο στην τιμή των 429 ευρώ από 539 ευρώ.

realme 11 pro +

realme C55:



Το realme C55 διαθέτει κάμερα μεγέθους 64MP, γρήγορη φόρτιση 33W SUPERVOOC και αποθηκευτικό χώρο έως 256GB. Είναι ο «πρωταθλητής» της σειράς του γιατί έχει ένα μοντέρνο και μοναδικό design, εμπνευσμένο από τη "Βροχή της Νύχτας”. Το realme C55 είναι μια επιλογή που προσφέρει μια ικανοποιητική camera, για το εύρος της τιμής του, premium εμφάνιση, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και ένα δυνατό chipset για τις καθημερινές διεργασίες. Αποτελεί σίγουρα, μια εξαιρετική επιλογή για mid-range κινητό με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για την έκδοση 8GB+256GB τώρα είναι στην εκπτωτική τιμή των 169 ευρώ από 239 ευρώ.

realme c55

realme C53:



Το πρώτο smartphone στην κατηγορία του, δεν είναι άλλο από το realme C 53, προσφέροντας εντυπωσιακές δυνατότητες, σε προσιτή τιμή. Με γρήγορη φόρτιση 33W, μνήμη RAM 12, μεγάλο αποθηκευτικό χώρο 128 GB, κάμερα 50MP ΑΙ και με το λεπτότερο σώμα Ultra Slim 7.49 mm στην κατηγορία του, το συγκεκριμένο smartphone είναι το best seller της σειράς C στην Ευρώπη. Στο realme C53 ο χρήστης μπορεί να επεκτείνει την μνήμη RAM από 6 GB σε 12 GB, εξασφαλίζοντας μια ομαλή εμπειρία χρήσης. Επίσης υποστηρίζει και την δυνατότητα για χρήση 2 καρτών Nano SIM και 1 κάρτας MicroSD ταυτόχρονα, επιτρέποντας τη διπλή λειτουργία και την επέκταση της αποθήκευσης έως και 2TB για την αποθήκευση περισσότερων δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον, το realme C53 είναι εξοπλισμένο με ηχείο 150% UltraBoom, fast-side αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος και πολυλειτουργικό NFC.

Το realme C53 μια εξαιρετική επιλογή και είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 139 ευρώ ( από την αρχική τιμή 179 ευρώ).