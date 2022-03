«Προηγμένη νοημοσύνη» στα δίκτυα 5G και 6G με τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ - iefimerida.gr

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MARSAL1 συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ, στόχος του οποίου είναι η αξιοποίηση της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), για την «έξυπνη», αυτοματοποιημένη διαχείριση και ενορχήστρωση των πόρων των δικτύων τεχνολογίας 5G και 6G.

Με τη χρήση Machine Learning, τα δίκτυα αποκτούν «νοημοσύνη» και μαθαίνουν να σκέφτονται και να αποφασίζουν μόνα τους σχετικά με τη βέλτιστη λύση για την αποτελεσματική δρομολόγηση και κατανομή της κίνησης. Επιπλέον, αξιοποιούν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του δικτύου (bandwith, ταχύτητα μετάδοσης, κλπ.) και διαμοιράζουν, με τρόπο «έξυπνο», αυτόνομο και σε πραγματικό χρόνο, το διαθέσιμο εύρος ζώνης για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Έτσι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία απαιτητικών εφαρμογών έξυπνων πόλεων, επαυξημένης πραγματικότητας, τηλεϊατρικής κ.ά., που απαιτούν υψηλή χωρητικότητα και μηδενική καθυστέρηση (latency).

Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει στις εγκαταστάσεις του τις πιλοτικές πλατφόρμες και υλοποιεί δοκιμές για επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης. Επίσης συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, της αρχιτεκτονικής, αλλά και στη συνολική αξιολόγηση του συστήματος. Παράλληλα, συμβάλλει στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020. Συμμετέχουν 14 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισραήλ, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία) και έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Μόνο το 2021, συμμετείχε σε 37 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 90 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ φτιάχνει έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

1 MARSAL – Machine Learning-Based, Networking and Computing Infrastructure Resource Management of 5G and Beyond Intelligent Networks: https://www.marsalproject.eu/