Πλαίσιο & plaisiopeople - Κατέκτησαν την κορυφή και το 2022 με σημαντικές διακρίσεις - iefimerida.gr

Η επιτυχία ενός brand δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς, τζίρους και ποσοστά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρικής κουλτούρας και η επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων σε όλο το εύρος των ενεργειών του δείχνει γλαφυρά το DNA της συνολικής ομάδας. Και πάντα η «μεγάλη» εικόνα μιλάει ξεκάθαρα.

Το Πλαίσιο και οι plaisiopeople κέρδισαν το στοίχημα του ανταγωνισμού και το 2022, αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις ως επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας ενός team που εμπνέεται από την τεχνολογία και πάντα θέτει στο επίκεντρο την πρωτοπορία, τη συμπερίληψη και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Πλαίσιο: Το αποτύπωμα του για τη χρονιά που πέρασε



Για το Πλαίσιο, η εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα του αποτελεί «οικογένεια». Καθόλου τυχαία δεν είναι και τα 67 σημαντικά βραβεία που κέρδισε, χάρη στην άψογη συνεργασία, τις συντονισμένες δράσεις, την υψηλή τεχνογνωσία και την απαράμιλλη φροντίδα σε όλο το φάσμα της παραγωγικής και εφοδιαστικής διαδικασίας.

Ένα εξ αυτών είναι και το «Ε-Shop of the Year» από τα e-volution awards, που επισφραγίζει την ηγετική θέση της εταιρείας στον χώρο των ηλεκτρονικών καταστημάτων και της ψηφιακής επικοινωνίας. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες διακρίσεις και μάλιστα αποτελεί τη δεύτερη που έλαβε το Πλαίσιο, μετά το «E-retailers», στα Retail Business Awards. Παράλληλα, για τη συνολική εικόνα του κατέλαβε την 4η θέση των «Πιο Αξιοθαύμαστων εταιρειών στην Ελλάδα» στη λίστα Most Admired Companies του Fortune. Τα ποικίλα projects από διάφορους τομείς, όπως το Marketing και τα Social Media, επιβραβεύθηκαν εξίσου σε αναγνωρισμένες εκδηλώσεις του χώρου.

Ακολούθησαν και άλλοι εμβληματικοί θεσμοί που ανέβασαν το Πλαίσιο στο βάθρο των επιτυχιών. Με τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα HR Awardsκαι την επιβράβευση στα Hellenic Responsible Awards, για το σύνολο των ενεργειών σχετικά με την ένταξη της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και τη γρήγορη ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες , αποδεικνύεται πως τίποτα δεν είναι τυχαίο...Η καταξίωση έρχεται μέσα από προσπάθεια και ορίζοντα μόνο το αύριο!

Το story που έγινε case study της Google



Kαι βέβαια, η υποδειγματική παρουσία και η εξέχουσα απόδοση του e-shop Plaisio.gr αποτέλεσε για το 2021-2022 case study για την Google. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο CEE Agency Summit 2022, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και απευθύνεται κυρίως σε agencies, όπου παρουσιάζονται σε όλο το CEE (Central Eastern European) εταιρείες που ξεχώρισαν στη διοργανώτρια χώρα. Το Πλαίσιο ανέπτυξε στο board of e-commerce το δικό του story, όχι μόνο ως το πιο επιτυχημένο e-shop κατά την πανδημία αλλά και στην post-covid εποχή.

Τα βραβεία & η προσπάθεια δεν σταματούν εδώ…

Το Πλαίσιο δεν επαναπαύεται ποτέ στις δάφνες του. Οι διακρίσεις που αφορούν τα logistics της εταιρείας, τις υπηρεσίες last mile, το πολυκαναλικό μοντέλο και τόσα άλλα δίνουν το κατάλληλο boost για ακόμη καλύτερα και πάντα ποιοτικά αποτελέσματα. Το 2022 απετέλεσε ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τους plaisiopeople. H δέσμευση τους για ένα ακόμη καλύτερο 2023 είναι πάντα εδώ και οπωσδήποτε οι στόχοι είναι προσανατολισμένοι στις αξίες του brand με όφελος προς τον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον.