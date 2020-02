Πέθανε ο Λόρενς Τέσλερ -Ο άνθρωπος που εφηύρε το «copy-paste»

Ο εφευρέτης μιας από τις πιο δημοφιλείς εντολές της πληροφορικής, της «αντιγραφής και επικόλλησης», ή «copy- paste», πέθανε ανακοίνωσε η εταιρεία Xerox μέσω Twitter.

Ο Λόρενς «Λάρι» Τέσλερ, γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1945 (74 ετών) πέρασε στην κατασκευάστρια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μέρος της καριέρας του.

«Ο άλλοτε ερευνητής της Xerox είχε εφεύρει την (εντολή) αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση, την (εντολή) εύρεση και αντικατάσταση καθώς και πολλές άλλες», ανέφερε η εταιρεία στις 19 Φεβρουαρίου η εταιρεία.

«Η εργάσιμη μέρα σας έγινε πολύ πιο εύκολη χάρη σε αυτές τις επαναστατικές ιδέες του. Ο Λάρι εξέπνευσε τη Δευτέρα, σας παρακαλούμε ενωθείτε μαζί μας για να τιμήσουμε τη μνήμη του», πρόσθεσε η Ζίροξ.

Πτυχιούχος του πανεπιστημίου Στάνφορντ, στη Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνιας, ο Λόρενς Τέσλερ ήταν ειδικευμένος στην αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανημάτων. Δούλεψε κυρίως για την Apple, την Amazon, τη Yahoo! και στο κέντρο έρευνας της Ζίροξ στο Πάλο Άλτο.

Τη δυνατότητα της «αποκοπής» και της «επικόλλησης» οποιουδήποτε αποσπάσματος κειμένου, χωρίς να χρειάζονται πολλά και περίπλοκα βήματα, την εμπνεύστηκε από μια τεχνική πολύ αρχαιότερη από την εποχή της πληροφορικής, δηλαδή το να κόβει κανείς τμήματα τυπωμένων φράσεων και να τα τοποθετεί σε άλλη σειρά χρησιμοποιώντας κόλλα ή σελοτέιπ.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon