Τέλος στην υποστήριξη των Windows 7 -Πώς να αναβαθμιστείτε σε Windows 10

Εάν χρησιμοποιείτε ακόμα τα Windows 7 πρέπει να γνωρίζετε πως πρέπει να ετοιμαστείτε για αλλαγή έκδοσης λογισμικού, καθώς στις 14 Ιανουαρίου 2020 παύει η υποστήριξή τους.

Γι' αυτό τον λόγο η Microsoft παροτρύνει -μέσω ειδοποιήσεων- τους χρήστες της να αναβαθμιστούν στο νέο σύστημα. Συγκεκριμένα, μια δημοσίευση της Microsoft που άρχισε να εμφανίζεται στις οθόνες πολλών χρηστών, αναφέρει:

Ο τρέχων υπολογιστής σας με Windows 7 είναι εκτός υποστήριξης. Από τις 14 Ιανουαρίου 2020, η υποστήριξη για τα συστήματα Windows 7 θα λήξει. Ο υπολογιστής σας είναι ευάλωτος σε ιούς και κακόβουλα προγράμματα λόγω του ότι δεν υπάρχουν ενημερώσεις ασφαλείας, δεν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού και τεχνική βοήθεια. Η Microsoft συνιστά έντονα τη χρήση των Windows 10 στον νέο υπολογιστή σας για τις πιο πρόσφατες λειτουργίες ασφάλειας και την προστασία από κακόβουλο λογισμικό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tech In Greek, στην ειδοποίηση αναβάθμισης πλήρους οθόνης, υπάρχει η επιλογή «Don’t remind me again» στην κάτω αριστερή γωνία. Επιπλέον, υπάρχει επίσης η επιλογή «Remind me later». Η Microsoft σχεδιάζει να εκτελεί μια προειδοποίηση πλήρους οθόνης κάθε μέρα στις 12 το μεσημέρι, αφού ο χρήστης συνδεθεί στην επιφάνεια εργασίας. Αν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί «Don’t remind again», η ειδοποίηση αναβάθμισης θα σταματήσει