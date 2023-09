Ο Τζόνσον περιγράφει άγνωστες ιστορίες από τις συναντήσεις του με την βασίλισσα -Όταν τον ρώτησε αν ήταν γυμνός - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή για τους αψεγάδιαστους τρόπους της, ωστόσο δεν απέφευγε και ένα καλό αστείο.

Με αφορμή την πρώτη επέτειο από το θάνατό της στις 8 Σεπτεμβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θυμήθηκε τον καιρό που πέρασε με την εκλιπούσα μονάρχη σε άρθρο του στη Daily Mail.



Ο Τζόνσον ήταν ο 14ος πρωθυπουργός στην ιστορική 70ετή βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ και το τελευταίο δημόσιο καθήκον της πριν από τον θάνατό της ήταν ο επίσημος διορισμός της Λιζ Τρας ως νέας πρωθυπουργού μετά την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον.



Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ρώτησε τον Μπόρις Τζόνσον εάν ήταν γυμνός

Σε άρθρο του ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός έγραψε: «Χάρη στην ανθρωπιά και την συμπάθειά της μπορούσες πραγματικά να της ανοιχτείς, να της πεις απολύτως τα πάντα, και οι συναντήσεις μας ήταν ένα μείγμα μεταξύ φροντιστηρίου και εξομολογητηρίου, με λίγη τζάμπ ψυχοθεραπεία μέσα» ανέφερε.



«Μια φορά της είπα ότι είχα έναν εφιάλτη πως είχα αργήσει σε μια συνάντηση με εκείνη και τον δούκα» συνέχισε αναφερόμενος στον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Φίλιππο, γνωστό με τον τίτλο του ως Δούκας του Εδιμβούργου. «Ω ναι» μου απαντάει χαμογελώντας, και μπορούσα να καταλάβω πως το είχε ξανακούσει αυτό, πιθανότατα από άλλους πρωθυπουργούς. «Ήσασταν γυμνός;» ρώτησε, επειδή όπως αποδεικνύεται, αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό τέτοιων ονείρων».



Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις, ο Μπόρις Τζόνσον θυμήθηκε πως η βασίλισσα του είχε επιτρέψει να γυμναστεί στους κήπους του παλατιού του Μπάκιγχαμ όταν ανάρρωνε από μια ασθένεια, ενώ δήλωσε εκστασιασμένος από το εντυπωσιακό εύρος γνώσεών της.



«Μια μέρα ασχοληθήκαμε με το θέμα της Ζάμπια και προσπαθούσα να θυμηθώ το όνομα του εκλιπόντος προέδρου. ‘Κένεθ Κάουντα’ είπε αμέσως. Μια άλλη φορά μιλούσαμε για τον τελευταίο Άγγλο μονάρχη που οδήγησε τα στρατεύματά του στη μάχη. Μπορούσα να θυμηθώ τον βασιλιά – τον Γεώργιο Β’ – αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ τη μάχη. ‘Το Ντέτινγκεν’ είπε, σαν νικητής του κουίζ στην παμπ».



«Η βασίλισσα Ελισάβετ έφτιαχνε τη βινεγκρέτ της και μας σέρβιρε τα λουκάνικα που έψηνε ο Φίλιππος»

Ο Μπόρις Τζόνσον θυμήθηκε επίσης τη «σουρεαλιστική εμπειρία» της επίσκεψης στο Μπαλμόραλ, τη βασιλική κατοικία στη Σκωτία, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ περνούσε τις καλοκαιρινές της διακοπές.



«Όλοι οι πρωθυπουργοί της είχαν τη σουρεαλιστική εμπειρία να πηγαίνουν στο Μπαλμόραλ και να παρακολουθούν τη μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας καθώς ετοίμαζε την σπέσιαλ βινεγκρέτ της» έγραψε. «Ήταν αυτή που μας πρόσφερε με τα ίδια της τα χέρια τα λουκάνικα που είχε ψήσει ο δούκας του Εδιμβούργου και προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε να τα συσκευάσει όλα στα ειδικά τάπερ της. Υποθέτω πως κάθε πρωθυπουργός ήταν αρκετά αγχωμένος κατά την άφιξή του εκεί».

Το σημείωμα στην Κάρι Τζόνσον για τα ρούχα που θα φορούσε η βασίλισσα

Και πρόσθεσε: «Το πρώτο βράδυ βρήκαμε ένα σημείωμα στο κρεβάτι για την Κάρι. ‘Κυρία μου’ ανέφερε, η Αυτού Μεγαλειότητα θα φορέσει ένα ανοιχτόχρωμο μπλε φόρεμα κοκτέιλ για το δείπνο απόψε’. Δεν νομίζω ότι η Κάρι είχε πάρει μαζί της ένα ανοιχτόχρωμο μπλε φόρεμα, αλλά ήταν μια χρήσιμη πληροφορία».



H έμπιστη βοηθός και φίλη της βασίλισσας Ελισάβετ, Άντζελα Κέλι, είχε μάλιστα αναλύσει στο βιβλίο της «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» τον λόγο για τον οποίο η επιλογή του ρούχου της μονάρχη γινόταν γνωστή στους καλεσμένους της.



«Μόλις η αυτού Μεγαλειότητα επιλέξει το φόρεμά της για το δείπνο, μια χειρόγραφη ανακοίνωση αναρτάται στην αίθουσα των βοηθών της, ώστε οι καμαριέρες της βασίλισσας να μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα φορέματα για τις Κυρίες επί των Τιμών» έγραψε. «Όταν πρόκειται για τη βασιλική οικογένεια, δεν έχει σημασία εάν φορούν το ίδιο χρώμα με τη βασίλισσα, επειδή είναι οικογένεια. Ωστόσο, οι λοιποί καλεσμένοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να φορούν το ίδιο χρώμα με την Αυτού Μεγαλειότητα, αν και η βασίλισσα δεν θα είχε πρόβλημα εάν συνέβαινε αυτό».



Ο γοητευμένος Ομπάμα που έμεινε να πίνει μαζί της μέχρι αργά

Επιστρέφοντας στο άρθρο του Μπόρις Τζόνσον, σημείωσε επίσης πως η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ένα μεγάλο χάρισμα: «Μπορούσε να σε κάνει να νιώσεις -ό,τι κι αν της έλεγες – πως είσαι πραγματικά ξεχωριστός και ενδιαφέρων – και στη συνέχεια σου έσκαγε εκείνο το υπέροχο χαμόγελο».



«Όταν ήσουν μαζί της, μπορούσες να καταλάβεις γιατί ο ηλικιωμένος Τσόρτσιλ ήταν τόσο ερωτευμένος μαζί της. Καταλάβαινες γιατί ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν τόσο γοητευμένος που έμεινε να πίνει μαζί της τόσο αργά, που όπως λένε, οι υπηρέτες έπρεπε να έρθουν και να βήξουν για να δείξουν ότι η βραδιά είχε τελειώσει» είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας. «Ένιωθες ότι, παρόλο που τα είχε δει όλα, τα ήξερε όλα, απολάμβανε και εκτιμούσε επίσης την πολιτική σε όλη την περιπλοκότητα και την παραλογισμό της».