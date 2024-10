Ανταγωνισμός για την Google: Η OpenAI ενσωματώνει αναζήτηση στο ChatGPT, πώς λειτουργεί - iefimerida.gr

Η OpenAI εγκαινίασε την Πέμπτη μια λειτουργία αναζήτησης μέσα στο ChatGPT, το viral chatbot της, μια κίνηση που βάζει τη startup τεχνητής νοημοσύνης να ανταγωνιστεί τις μηχανές αναζήτησης όπως η Google, Microsoft Bing και Perplexity.

Η αναζήτηση του ChatGPT προσφέρει αθλητικά αποτελέσματα, χρηματιστηριακές τιμές, ειδήσεις, καιρό και πολλά άλλα, που τροφοδοτούνται από αναζήτηση σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο και συνεργασίες με παρόχους ειδήσεων και δεδομένων, σύμφωνα με την εταιρεία. Ξεκίνησε τον Ιούλιο τις δοκιμές beta της μηχανής αναζήτησης, με την ονομασία SearchGPT.

Ανταγωνισμός για την Google με τη νέα λειτουργία του ChatGPT

Η κυκλοφορία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις για την Google ως κυρίαρχη μηχανή αναζήτησης. Από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, οι επενδυτές της Alphabet ανησυχούν ότι η OpenAI θα μπορούσε να πάρει μερίδιο αγοράς από την Google στην αναζήτηση, δίνοντας στους καταναλωτές νέους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν πτώση περίπου 1% μετά την είδηση.

Η κίνηση αυτή τοποθετεί επίσης την OpenAI στην αγορά ως ανταγωνιστή της Microsoft. Η Microsoft έχει επενδύσει σχεδόν 14 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, ωστόσο τα προϊόντα της OpenAI ανταγωνίζονται άμεσα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αναζήτησης της Microsoft, όπως το Copilot και το Bing.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο να κάνουμε την αναζήτηση πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα», έγραψε τον Ιούλιο ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε ανάρτησή του στο X.

Πώς λειτουργεί η αναζήτηση του ChatGPT

Η OpenAI λέει ότι οι χρήστες μπορούν να «αναζητούν με έναν πιο φυσικό, διαισθητικό τρόπο» και να κάνουν ερωτήσεις «ακριβώς όπως θα κάνατε σε μια συζήτηση». Το μοντέλο αναζήτησης είναι μια έκδοση του πιο ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, του GPT-4o, και τροφοδοτείται εν μέρει από τρίτους παρόχους αναζήτησης και περιεχόμενο που παρέχεται από συνεργάτες της ειδησεογραφικής βιομηχανίας.

Η OpenAI έγραψε σε μια ανάρτηση ότι χρησιμοποίησε τα σχόλια από το πρωτότυπο SearchGPT για να αναπτύξει τη λειτουργία και ότι σχεδιάζει να «συνεχίσει να βελτιώνει την αναζήτηση, ιδιαίτερα σε τομείς όπως τα ψώνια και τα ταξίδια, και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες συλλογισμού για να κάνει βαθύτερη έρευνα».

Το ChatGPT θα «ψάχνει αυτόματα στο διαδίκτυο με βάση αυτό που ζητάτε», σύμφωνα με μια ανάρτηση της OpenAI. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν χειροκίνητα κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης μέσα στο ChatGPT για να κάνουν αναζήτηση, αν το επιλέξουν.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν τώρα συνδέσμους σε πηγές όπως άρθρα ή αναρτήσεις, στις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πηγές» κάτω από την απάντηση. Η OpenAI δήλωσε ότι συνεργάστηκε με τους ειδησεογραφικούς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των Associated Press, Reuters, Axel Springer, Condé Nast, Hearst, Dotdash Meredith, Financial Times, News Corp, Le Monde, The Atlantic, Time και Vox Media.

Όλοι οι χρήστες των ChatGPT Plus και Team, καθώς και τα μέλη της λίστας αναμονής του SearchGPT, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναζήτηση ChatGPT από την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευση στο blog της OpenAI. Οι χρήστες των ChatGPT Enterprise και Edu θα αποκτήσουν πρόσβαση τις επόμενες εβδομάδες και το προϊόν θα επεκταθεί στους χρήστες της δωρεάν έκδοσης του ChatGPT «τους επόμενους μήνες», σύμφωνα με την OpenAI.