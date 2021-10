Οδηγός αγοράς tablet για φοιτητές! | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | iefimerida.gr

Κακά τα ψέματα: το tablet είναι το νέο laptop.

Ευέλικτα και αποδοτικά, τα tablets πλέον έχουν την ισχύ που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του χρήστη σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς του: από gaming και streaming, μέχρι παραγωγικότητα και επικοινωνία, τα tablets προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη λειτουργικότητά τους. Με οθόνες αφής, σπουδαία αυτονομία, άρτια συνδεσιμότητα και ασυναγώνιστη φορητότητα, τα tablets μπορούν να ικανοποιήσουν τα «θέλω» ακόμα και ενός ιδιαίτερου κοινού όπως αυτού των φοιτητών -που ως γνωστόν, τα θέλουν όλα! Για να δούμε ορισμένα μοντέλα που ξεχωρίσαμε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Samsung Galaxy Tab S7 FE (12,4”/4GB/64GB/Wi-Fi)

Η παραγωγικότητα συναντά την ψυχαγωγία στο Samsung Galaxy Tab S7 FE, ένα tablet που θα σε κάνει να… ξεχάσεις το laptop σου. Η εντυπωσιακή οθόνη 2560x1600 δε θα σου προσφέρει απλά κρυστάλλινη εικόνα αλλά και την άνεση να κρατήσεις σημειώσεις και να ολοκληρώσεις τις εργασίες σου. Όσο για το πώς θα το κάνεις αυτό; Το S Pen που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, θα σου χαρίσει μια απόλυτα φυσική εμπειρία -σαν να κρατούσες στυλό ή μολύβι! Με 4 GB RAM, Samsung DeX και προαιρετική θήκη με πληκτρολόγιο, το tablet δε θα έχει κανένα πρόβλημα να ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, δίνοντάς σου την ευκαιρία να κάνεις ακόμη περισσότερα!

Samsung Galaxy Tab S7 FE (12,4”/4GB/64GB/Wi-Fi)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10,4”/4GB/64GB/4G)

Μία ολοκληρωμένη πρόταση που θα σου επιτρέψει να παραμείνεις παραγωγικός και θα σε ψυχαγωγήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, όπου κι αν βρίσκεσαι. Το Galaxy Tab S6 Lite έρχεται με μεγάλη οθόνη ανάλυσης 2000x1200 pixels που σε συνδυασμό με το επανασχεδιασμένο S Pen -που περιλαμβάνεται στη συσκευασία- προσφέρουν μία ανανεωμένη εμπειρία χρήσης. Κράτα σημειώσεις με τον πλέον φυσικό τρόπο, σκίτσαρε και εξωτερίκευσε τη δημιουργικότητά σου, ακριβώς όπως θα έκανες αν κρατούσες ένα στυλό και ένα σημειωματάριο! Με χαμηλό βάρος (μόλις 467 γραμ.) και 4G συνδεσιμότητα, το tablet της Samsung θα σε ακολουθήσει παντού.

Apple iPad 9th Gen (10,2”/3GB/64GB/4G)

Ήταν δεδομένο πως το έργο του νέου iPad θα ήταν δύσκολο. Πώς να βελτιώσεις άλλωστε μια έτσι κι αλλιώς εξαιρετική εμπειρία; Κι όμως, το iPad 9ης γενιάς τα καταφέρνει περίφημα. Με οθόνη Retina 10,2 ιντσών για μία θεσπέσια εμπειρία θέασης, A13 Bionic τσιπ που σου προσφέρει την ισχύ που χρειάζεσαι και κάμερες στα 8 MP και 12 MP, θα κάνει την ενασχόληση μαζί του παιχνίδι. Η μπαταρία του αντέχει έως και 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας, ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων Touch ID διατηρεί τα δεδομένα σου ασφαλή ενώ το iPadOS σε συνδυασμό με την υποστήριξη Smart Keyboard και Apple Pencil «εκτοξεύουν» την παραγωγικότητα στα ύψη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Apple iPad 9th Gen

Huawei MatePad 11 (10,9”/6GB/128GB/Wi-Fi)

Με το MatePad 11 της Huawei θα ζήσεις μία άνευ προηγουμένου εμπειρία θέασης, είτε streamάρεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο, είτε αφιερώνεσαι στα τελευταία gaming blockbusters, είτε ολοκληρώνεις σε χρόνο μηδέν τις εργασίες της σχολής σου. Η FullView οθόνη των 10,95 ιντσών, βλέπεις, με την εκπληκτική ανάλυση των 2560x1600 pixels και τον ρυθμό ανανέωσης των 120 Hz, θα σε συνεπάρει με την απίθανα ομαλή εικόνα και τα ολοζώντανα χρώματά της. Το tablet υποστηρίζει ακόμα Wi-Fi 6 ενώ διαθέτει τον πανίσχυρο Snapdragon 865 με 6 GB RAM για μοναδικές επιδόσεις όσο κι αν το ζορίσεις. Πρόσθεσε και την ταχεία φόρτιση και δε θες τίποτε άλλο!

Huawei MediaPad T5 (10,1”/3GB/32GB/Wi-Fi)

Πάει όπου πας, κάνει ό,τι του ζητήσεις, σου επιτρέπει να εξερευνήσεις κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σου και δε σε περιορίζει ούτε κατά διάνοια. Το MediaPad T5 της Huawei είναι ένα tablet που συνδυάζει, βλέπεις, τη φορητότητα με τις εντυπωσιακές δυνατότητες. Ζυγίζει μόλις 460 γραμ. ώστε να μη σου γίνεται βάρος ενώ ενσωματώνει το έξυπνο EMUI 8.0 της Huawei για μια φιλική προς εσένα εμπειρία χρήσης. Θα το χρησιμοποιήσεις χωρίς να ταλαιπωρείσαι χάρη σε λειτουργίες όπως οι Άνετη Όραση και Ανακούφιση της Καταπόνησης των Ματιών και θα απολαύσεις δυνατό και πλούσιο ήχο μέσα από τα στερεοφωνικά του ηχεία.

Huawei MediaPad T5

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Xiaomi Pad 5 (11”/6GB/128GB/Wi-Fi)

Το Xiaomi Pad 5 θα σε καταπλήξει από την πρώτη στιγμή χάρη στην premium αίσθηση που προσφέρει. Ο συνδυασμός του μεταλλικού σώματος και της οθόνης με το ανεπαίσθητο πλαίσιο δημιουργούν ένα υψηλής αισθητικής design που κάνει το tablet της Xiaomi να ξεχωρίζει. Όχι ότι από πλευράς προδιαγραφών δηλαδή πάει πίσω. Μέσα του «κρύβει» έναν πανίσχυρο Snapdragon 860, 6 GB RAΜ, θηριώδη μπαταρία 8720 mAh και κάμερες 13 MP και 8 MP για πανέμορφες φωτογραφίες και ποιοτικές βιντεοκλήσεις. Η εντυπωσιακή ανάλυση 2560x1600 της οθόνης των 120 Hz θα σου χαρίσει μια μοναδική εμπειρία θέασης που σε συνδυασμό με τον ήχο Dolby Atmos, θα περάσει το streaming περιεχομένου σε άλλο επίπεδο.

Xiaomi Pad 5

Apple iPad mini (8,3”/4GB/64GB/5G)

Το νέο iPad mini είναι εδώ και έρχεται να αλλάξει εκ βάθρων όλα όσα ήξερες για τα tablets! Μη σε προβληματίζει το μικρό του μέγεθος: παρά τις 8,3 ίντσες του αποτελεί μία εξαιρετικά άνετη επιλογή, ιδανική για εργασίες, ανάγνωση και streamάρισμα, όπου κι αν βρεθείς. Το συμπαγές design και το χαμηλό βάρος του το καθιστούν τέλεια περίπτωση για… on the go καταστάσεις. Το A15 Bionic τσιπ του προσφέρει εκπληκτική ισχύ ενώ η μπαταρία του εγγυάται αυτονομία έως και 10 ώρες λειτουργίας. Φορτίζει μέσω USB-C και ξεκλειδώνει με δακτυλικό αποτύπωμα (Touch ID). Συνυπολόγισε και τη 5G συνδεσιμότητα και έχεις ένα tablet ικανό να καλύψει τα θέλω σου για πολλά-πολλά χρόνια!

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8,7”/3GB/32GB/4G)

Το Galaxy Tab A7 Lite δεν υστερεί πουθενά. Με συμπαγές design και οθόνη 8,7 ιντσών θα σε ακολουθήσει όπου κι αν σε πάει η μέρα σου -από το σπίτι στη σχολή κι από εκεί στη βόλτα και σε φίλους. Διαθέτει 4G συνδεσιμότητα ώστε να παραμένεις συνδεδεμένος και online ακόμα και σε μέρη χωρίς Wi-Fi ενώ με τα 3 GB RAM και τον οκταπύρηνο επεξεργαστή του, θα τρέξει με άνεση ακόμα και τα πιο απαιτητικά apps -και σε καταστάσεις multitasking μάλιστα. Έρχεται με μπαταρία 5100 mAh που του εξασφαλίζει σπουδαία αυτονομία και ήχο Dolby Atmos για streaming… κινηματογραφικού επιπέδου!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

TCL Tab 10S (10,1”/3GB/32GB/Wi-Fi)

Οικονομικό αλλά και ικανό να καλύψει τα φοιτητικά σου «θέλω», το TCL Tab 10S διαθέτει μεγάλη οθόνη 10,1 ιντσών με FHD+ ανάλυση για να streamάρεις περιεχόμενο και να επικοινωνείς άνετα με φίλους και συμφοιτητές, μέσω μηνυμάτων ή βιντεοκλήσεων (η κάμερα πρόσοψης των 5 MP θα σε ικανοποιήσει πλήρως). Ο οκταπύρηνος επεξεργαστής του σε συνδυασμό με τη μνήμη RAM των 3 GB θα σου χαρίσουν μια εξαιρετικά ομαλή εμπειρία χρήσης, συνεπικουρούμενα βέβαια και από το Android 10. Η μπαταρία των 8000 mAh είναι ό,τι πρέπει για να ξεχάσεις μια και καλή τον… εφιάλτη της φόρτισης ενώ τα Wi-Fi και Bluetooth ολοκληρώνουν το προφίλ συνδεσιμότητας.

TCL Tab 10S

Blackview Tab 8 (10,1”/4GB/64GB/4G)

Με όπλο του την άριστη σχέση τιμής/απόδοσης που επιτυγχάνει, το Blackview Tab 8 θα καλύψει στο έπακρο τις ανάγκες σου εντός κι εκτός σχολής. Υποστηρίζει Wi-Fi και 4G από πλευράς συνδεσιμότητας, διατηρώντας σε επαφή με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και τον κόσμο γενικότερα 24/7. Διαθέτει μεγάλη μπαταρία 6580 mAh για σπουδαία αυτονομία, ενώ ο χώρος των 64 GB αυξάνεται με την προσθήκη μίας microSD έως 128 GB για να αποθηκεύσεις άνετα εφαρμογές, έγγραφα, μουσική και παιχνίδια. Το Android 10 εξασφαλίζει μια άνετη εμπειρία χρήσης ενώ η λειτουργία ξεκλειδώματος μέσω αναγνώρισης προσώπου θα κρατήσει τα δεδομένα σου ασφαλή.