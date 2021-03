Ο Oμιλος ΟΤΕ μέλος της ένωσης εταιρειών που ανέλαβε μεγάλο έργο τεχνολογίας για eu-LISA και Frontex

Μέλος της ένωσης εταιρειών που ανέλαβε μεγάλο έργο τεχνολογίας για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς eu-LISA και Frontex, είναι ο Όμιλος ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, η ένωση εταιρειών «everis – Cancom – OTE – Sopra Steria» ανέλαβε, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, την υλοποίηση υποδομών και λύσεων ΙCT για την υποστήριξη του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των δύο οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 442 εκατ. ευρώ και η μέγιστη διάρκειά του είναι εξαετής.

Μέσω του μεγάλου αυτού έργου τεχνολογίας, η κοινοπραξία στηρίζει τους στόχους των euLISA και Frontex, σχεδιάζοντας και παρέχοντας την πλατφόρμα υποδομής ICT για τα υφιστάμενα και νέα κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους των δύο Οργανισμών για τα επόμενα χρόνια: Στόχος του eu-LISA είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να συνεισφέρει ως εκτελεστικός εταίρος της Ε.Ε., εφαρμόζοντας τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, επεκτείνοντας παράλληλα το ρόλο του ως ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας στην παροχή υπηρεσιών ICT.Στόχος της Frontex, αντίστοιχα, είναι η ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω της αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου, o Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει την προμήθεια δικτυακού υλικού και λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο, την υλοποίηση και την υποστήριξη της δικτυακής υποδομής των υφιστάμενων και νέων πληροφοριακών συστημάτων των δύο ευρωπαϊκών Οργανισμών. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών του Ομίλου ΟΤΕ από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Αθήνα, αλλά και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του euLISA στο Στρασβούργο και της Frontex στη Βαρσοβία.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ως μέλος της ένωσης εταιρειών everis – Cancom – OTE – Sopra Steria, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει την ευκαιρία να συμβάλει καθοριστικά σε ένα μεγάλο έργο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Η πολυετής εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα των δικτυακών υποδομών, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες λύσεις πληροφορικής που διαθέτουμε, μας καθιστούν συνεργάτη επιλογής για κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θέλει να ενισχύσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά του στη νέα ψηφιακή εποχή. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, καθώς και για τα υπόλοιπα έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ευρώπη θα βρείτε εδώ: https://www.cosmote-gs.com/

O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής για όσες επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, αναζητούν σύγχρονες λύσεις στους τομείς του Digital και Cloud Transformation, της ασφάλειας πληροφοριών, του Internet of Things, της υγείας, του τουρισμού, και της ενέργειας.

Ο eu-LISA (European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) ιδρύθηκε το 2011 και ξεκίνησε τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες τον Δεκέμβριο του 2012. Είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ασύλου, των πολιτικών μετανάστευσης και την διαχείριση των συνόρων της ΕΕ. Η έδρα του βρίσκεται στο Τάλιν της Εσθονίας, ενώ το επιχειρησιακό του κέντρο στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Η Frontex (Frontières extérieures) ή Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ιδρύθηκε το 2004 και έχει την έδρα του στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνος για τον συντονισμό της προστασίας των συνόρων, τον έλεγχο της της μετανάστευσης, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών συνοριοφυλάκων και συνοριοφυλάκων των κρατών μελών της Περιοχής Σένγκεν.