Netflix: Δωρεάν για τους συνδρομητές τρία παιχνίδια Grand Theft Auto -Με νέες αναβαθμίσεις, πώς θα τα παίξετε - iefimerida.gr

Διαθέσιμα είναι στο Netflix, από τις 14 Δεκεμβρίου, τα τρία θρυλικά παιχνίδια της σειράς Grand Theft Auto: το τρίτο GTA, το Vice City και το San Andreas.

Πρόκειται για την Definitive Edition, τη συλλογή που περιλαμβάνει τα τρία Grand Theft Auto και κυκλοφόρησε νωρίτερα για κονσόλες και PC. Τώρα, μπορείτε να τα παίξετε σε iOS ή Android.

Τα τρία θρυλικά Grand Theft Auto κυκλοφορούν στο Netflix, με νέες αναβαθμίσεις-Πώς θα τα παίξετε

Η συλλογή έχει αναβαθμίσει διάφορα στοιχεία των παιχνιδιών αυτών, ώστε να πλησιάζουν περισσότερο στα σημερινά δεδομένα των video games, αν και υπήρξαν διαφόρων ειδών αντιδράσεις για τις σχεδιαστικές αποφάσεις της εταιρείας ανάπτυξης, πολλές εκ των οποίων αρνητικές.

Φαίνεται, πάντως, ότι η έκδοση για κινητά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για διάφορα τεχνικά προβλήματα, ενώ χρησιμοποιεί, όπως έχει ανακοινωθεί και επίσημα, και ένα νέο σύστημα φωτισμού, που φέρνει την εικόνα πιο κοντά σε εκείνη των πρωτότυπων παιχνιδιών, διατηρώντας κάποιες αναβαθμίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα τρία GTA είναι παιχνίδια που έχουν διαμορφώσει τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξή του.

Δείτε το τρέιλερ για την κυκλοφορία των τριών GTA στο Netflix:

Τώρα, λίγες ημέρες μετά την προβολή του πρώτου τρέιλερ για το GTA VI, η Rockstar Games μάς δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε τα παιχνίδια αυτά στο κινητό μας, εάν έχουμε συνδρομή στην πλατφόρμα του Netflix.

Για να το κάνετε αυτό, αρκεί να πάτε στην καρτέλα των παιχνιδιών του Netflix, αν έχετε συνδρομή, να διαλέξετε ποιον τίτλο θέλετε να παίξετε και να τον κατεβάσετε από το κατάστημα εφαρμογών, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τα τρία Grand Theft Auto είναι διαθέσιμα για αγορά και εκτός συνδρομής Netflix, μέσω του καταστήματος εφαρμογών των κινητών τηλεφώνων (App Store και Google Play).

Τα βιντεοπαιχνίδια της πλατφόρμας του Netflix

Αν δεν ξέρατε ότι το Netflix έχει τον δικό του κατάλογο παιχνιδιών, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στη λίστα του, η οποία περιλαμβάνει πολλά αξιόλογα παιχνίδια, για κάθε γούστο, μερικά εκ των οποίων έχουν εμφανιστεί σε τελετές βράβευσης.

Επίσης, υπάρχουν και τίτλοι που κυκλοφορούν αποκλειστικά για την πλατφόρμα της συνδρομητικής υπηρεσίας και αναμένονται νέα παιχνίδια από το Netflix, το οποίο έχει και δικές του εταιρείες ανάπτυξης.

Μερικά παιχνίδια που έχουν ξεχωρίσει είναι: Terra Nil, Poinpy, Into the Breach, Immortality, Kentucky Route Zero, Dead Cells, Football Manager 2024 Mobile, Oxenfree (1&2), Spiritfarer, Laya's Horizon, Before Your Eyes, Death's Door, World of Goo.

Η ανακοίνωση του GTA 6 που «έριξε» το ίντερνετ

Σημειώνεται ότι η Rockstar Games δημοσίευσε πριν από μερικές ημέρες το πολυαναμενόμενο πρώτο τρέιλερ του νέου παιχνιδιού της απίστευτα επιτυχημένης σειράς GTA.

Στο βίντεο, είδαμε την πρωταγωνίστρια, Lucia, για πρώτη φορά, μαζί με τον δεύτερο πρωταγωνιστή του παιχνιδιού. Με το Grand Theft Auto 6 θα επιστρέψουμε στη Vice City, μια φανταστική εκδοχή του Miami, η οποία δείχνει πιο εντυπωσιακή από ποτέ με τα νέα γραφικά.

Δείτε το τρέιλερ του GTA 6:

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοινώθηκε μέσω του τρέιλερ, το επόμενο παιχνίδι της σειράς Grand Theft Auto αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2025, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία.