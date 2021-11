Νέα δώρα κάθε εβδομάδα μέχρι τις γιορτές προσφέρει η COSMOTE, εγκαινιάζοντας από σήμερα τα φετινά Χριστούγεννα | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | iefimerida.gr

Νέα δώρα, διαφορετικά κάθε εβδομάδα, από σήμερα μέχρι τις γιορτές προσφέρει στους συνδρομητές της η COSMOTE αναλαμβάνοντας το ρόλο του Άγιου Βασίλη φέτος τα Χριστούγεννα.

Η COSMOTE εγκαινιάζει την εορταστική περίοδο από τις 22 Νοεμβρίου και προσφέρει για την πρώτη εβδομάδα δωρεάν 10GB στο κινητό και 20% έκπτωση σε μία παραγγελία φαγητού ή καφέ μέσω του BOX. Οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται για τις εβδομαδιαίες προσφορές και να τις ενεργοποιούν στο My COSMOTE App και το WHAT’S UP App.

Ειδικότερα, την εβδομάδα αυτή, όλοι οι συνδρομητές κινητής COSMOTE μπορούν να απολαύσουν δωρεάν 10GB, για επτά ημέρες από την στιγμή ενεργοποίησης του πακέτου. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τις 28 Νοεμβρίου, μέσω του MyCOSMOTE appαν είναι συνδρομητές συμβολαίου -οικιακοί ή εταιρικοί, καρτοσυμβολαίου, COSMOKAPTA και COSMOTE Neo και μέσω του WHAT’SUPapp αν είναι χρήστες καρτοκινητής WHAT’S UP.

«Φέτος, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συνδρομητών μας, για πρώτη φορά σημαίνουμε τόσο νωρίς την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Μια σειρά εβδομαδιαίων δώρων και εκπλήξεων ξεκινά σήμερα και κορυφώνεται την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Αυτή την εβδομάδα, όλοι οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να απολαύσουν δωρεάν 10GB, σε μια περίοδο που το Internet στο κινητό γνωρίζει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση. Προσφέροντας data εντελώς δωρεάν ή με χαμηλό κόστος τις περιόδους που οι συνδρομητές μας το έχουν ανάγκη, τους δίνουμε τη δυνατότητα να σερφάρουν ανέμελα από το κινητό τους, από όπου και αν βρίσκονται, αξιοποιώντας τις αξεπέραστες δυνατότητες του δικτύου COSMOTE», δήλωσε ο κ. Νίκος Φρέρης, Youth & CoreMobileProductMarketingDirector Ομίλου ΟΤΕ.

Έκπτωση 20% σε παραγγελία φαγητού ή καφέ μέσω BOX

Η COSMOTE και το WHAT’S UP προσφέρουν σε όλους τους συνδρομητές -κινητής και σταθερής- 20% έκπτωση σε μία παραγγελία φαγητού ή καφέ, μέσω του ΒΟΧ food delivery app, μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να καταχωρήσουν, κατά την παραγγελία τους, τον κωδικό XMAS20 στο ΒΟΧ app και αυτομάτως γίνεται η αφαίρεση του ποσού έκπτωσης που αντιστοιχεί.

