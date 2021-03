NASA: Νέες φωτογραφίες από τον Αρη και το πρώτο ηχητικό από τον «κόκκινο πλανήτη»

Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τον Άρη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA μέσω του ρόβερ Perseverance, το οποίο συνεχίζει την εξερεύνησή του στον «κόκκινο πλανήτη».

Σύμφωνα με τη NASA, το Perseverance έχει διανύσει ήδη 70 μέτρα από τις 18 Φεβρουαρίου που προσγειώθηκε στον Αρη.

I’ve continued driving to scout a spot where I’ll drop off the Mars Helicopter, if the area gets certified as a flight zone. So far, about 230 feet (70 meters) of wheel tracks behind me.



See my latest location: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/tlPvnlK8Qt — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 8, 2021

Επίσης, η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος δημοσιοποίησε και το πρώτο ηχητικό ντοκουμέντο από τον Άρη.

Οπως ενημέρωσε η NASA, το ρομποτικό ρόβερ θα συνεχίσει την πορεία του μέχρι να βρει ένα σημείο όπου θα σταματήσει, σε περίπτωση που η περιοχή πιστοποιηθεί ότι είναι η ζώνη ερευνών που έχουν επιλέξει οι επιστήμονες.

Το Perseverance είναι εξοπλισμένο με 25 κάμερες, τις περισσότερες που έχουν ποτέ σταλεί στον Άρη.

Οι επιστήμονες της NASA μελετούν τα διαθέσιμα δεδομένα για τη γύρω περιοχή, προκειμένου να αποφασίσουν ποια θα είναι η καλύτερη διαδρομή για το ρόβερ.

Flexing my robotic arm and doing some more checkouts of my tools. Over the next few weeks, I’ll be focused on finishing health checks of arm instruments, and then dropping off the helicopter so it can get ready for its demo flight.



Latest raw images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/9aZqGg6v4a — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 9, 2021

Την τελική απόφαση θα πάρουν πιθανότατα μετά την πρώτη πτήση drone εκτός Γης, του μικρού ελικοπτέρου Ingenuity, βάρους δύο κιλών, το οποίο θα κατοπτεύσει την περιοχή.

Στόχος της NASA είναι τα επόμενα δύο χρόνια το Perseverance να διανύσει 15 χιλιόμετρα στον «κόκκινο πλανήτη».