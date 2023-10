Mega οutlet ευκαιρίες με την υπογραφή Public: Είδη τεχνολογίας και οικιακές συσκευές με έως 70% έκπτωση - iefimerida.gr

Φτιάχνετε το νέο σας σπίτι, ανακαινίζετε τον χώρο σας ή εγκαινιάζετε την φοιτητική σας ζωή; Για ό,τι κι αν χρειάζεστε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη χτυπάει πλέον η καρδιά του shopping για τα πιο hot μοντέλα σε οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, είδη τεχνολογίας και ψυχαγωγίας.

Και αυτό χάρη σε έναν top προορισμό, το Public Outlet, που συνδυάζει κορυφαίες επιλογές, πλούσια προϊοντική γκάμα, έκπτωση έως και 70%, χιλιάδες ετοιμοπαράδοτα προϊόντα σε μία έκθεση πάνω από 1.000 τ.μ., ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής και χαμηλές δόσεις. Θα το βρείτε στον πρώτο όροφο του καταστήματος «Public + home».

Το απόλυτο one stop shop για όσα ονειρεύεστε και δεν βλέπετε την ώρα να τα αποκτήσετε. Συναρπαστικές και value for money ιδέες για το σπίτι, τον ελεύθερο χρόνο, τους λάτρεις των gadgets και όχι μόνο. Υπολογιστές, smartphones, wearables, είδη εικόνας και ήχου, μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, επώνυμα brands με την αξιοπιστία Public και τη μοναδική εξυπηρέτηση από μία αληθινή dream team!

Γιατί επιλέγουμε μόνο Public Outlet



Κάθε αγορά συνοδεύεται από τα μοναδικά προνόμια Public. Μπορούμε συνδυαστικά να μεγιστοποιήσουμε το όφελός μας μέσω της αγαπημένης υπηρεσίας εγκατάστασης της νέας μας συσκευής και απεγκατάστασης της παλιάς μας,καθώς και δωρεάν ανακύκλωση. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε να υπολογίσουμε όταν φθάσουμε στο ταμείο τις ευέλικτες επιλογές πληρωμής - όπως συμβαίνει σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Public και στο Public.gr - με Public Now Pay Later μέσω Klarna και FlexPay.

Όλα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα μας. Για μικρές ή μεγάλες προσθήκες στον χώρο μας.To Public Outlet αποτελεί μία εντελώς νέα αγοραστική εμπειρία, που μόνο το #1 Omni-Retail οικοσύστημα μπορεί να μας προσφέρει. Εκπτώσεις που δεν τελειώνουν ποτέ και τα πιο δυνατά deals της αγοράς μάς περιμένουν. Εσείς θα χάσετε τις ευκαιρίες;