Το λάθος που κάνουμε όταν φορτίζουμε το κινητό τηλέφωνο -Αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς

L’utilisation d'un fil USB endommagé représente un risque d’incendie. Ne prenez pas de chance et remplacez-le! De plus, il ne faut jamais recharger un appareil sur un lit, un divan ou un coussin. La mauvaise aération pourrait provoquer une surchauffe et causer un incendie. pic.twitter.com/j3pgwCw8bZ