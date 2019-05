HUAWEI P30 Lite: Οι προ-παραγγελίες ξεκίνησαν σε COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ

Ξεκίνησαν οι προ-παραγγελίες για το νέο HUAWEIP30 Lite στα καταστήματα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στο www.germanos.gr.

Το νέο 4G+ smartphone της HUAWEI εντυπωσιάζει με την τριπλή κύρια κάμερα 48MP για υψηλής ευκρίνειας λήψεις. Όσοι καταναλωτές προ-παραγγείλουν1 το HUAWEI P30 Lite παίρνουν δώρο το HUAWEIBand 3 Pro, αξίας €79. Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά και online, από τις 11 Μαΐου.

Η τριπλή κάμερα 48MP στην πίσω όψη του HUAWEI P30 Lite, με υπερευρυγώνιο φακό 120° και τεχνολογία AI (Artificial Intelligence - Τεχνητή Νοημοσύνη), δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να καταγράψει φωτογραφίες και βίντεο -ακόμη και εκτεταμένα τοπία- με εξαιρετική ευκρίνεια και υψηλή ποιότητα. Το HUAWEI P30 Lite διαθέτει, επίσης, μπροστινή κάμερα 24MP, ιδανική για selfies.

Το HUAWEIP30 Lite είναι εξοπλισμένο με AMOLED οθόνη 6,15’’ Full HD, με εγκοπή σε σχήμα σταγόνας. Διαθέτει πιστοποίηση TÜV Rheinland Eye Comfort και έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο ξεκούραστη για τα μάτια. Κομψό και με κυρτή γυάλινη επιφάνεια, το νέο μοντέλο της Huawei διαθέτει ισχυρό οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 710, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και μνήμη RAM 4GB και χώρο αποθήκευσης 128GB που επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει άνετα, μεγάλα αρχεία όπως μουσική, φωτογραφίες, βίντεο και εφαρμογές. Στα highlights της συσκευής συγκαταλέγεται και η ισχυρή μπαταρία ταχείας φόρτισης 3.340mAh.

Με το νέο smartphone της HUAWEI,οι συνδρομητές μπορούν να σερφάρουν στο Internet μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G/4G+ στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη3 πάνω από 98%και 95% αντίστοιχα. Παράλληλα, μέσα από το ανανεωμένο My COSMOTE App οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται όλες τις συνδέσεις τους σε σταθερή, κινητή και καρτοκινητή,εύκολα και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκονται. Μεταξύ άλλων, μπορούν να ελέγχουν το υπόλοιπό τους, να ενεργοποιούν πακέτα & υπηρεσίες, να απολαμβάνουν προσφορές DEALS for YOU κ.ά.

Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το HUAWEIP30 Lite στα €379 (€15,80/μήνα σε 24 άτοκες δόσεις 4), είτε φθηνότερα στα προγράμματα κινητής COSMOTE, σε μπλε και μαύρο χρώμα, συνδυάζοντάς το με το αξεσουάρ που τους ταιριάζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία. Παράλληλα, μέχρι τις 15/05 όσοι επιλέξουν να κάνουν τις αγορές τους με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζουν επιπλέον το 20% της αξίας των αγορών τους σε go4more πόντους.