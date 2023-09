Ένας «νέος» και λειτουργικός προσωπικός χώρος εργασίας από τη Logitech - iefimerida.gr

Δυνατότητα οργάνωσης του επαγγελματικού περιβάλλοντος για άνετη, παραγωγική και υβριδική εργασία από μία εταιρεία – ηγέτη.

Πώς συνδυάζεται η λειτουργικότητα, ο σύγχρονος σχεδιασμός αλλά και η προσωπική αισθητική στο «νέο» χώρο εργασίας; Είναι πλέον εύκολο με τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει η Logitech. Συγκεκριμένα, η Logitech έχει δημιουργήσει ανθρωποκεντρικές, καινοτόμες, τεχνολογικές λύσεις προσαρμοσμένες σε προσωπικές ανάγκες, απλοποιώντας τις προκλήσεις που δημιουργούνται σήμερα σε όλες τις επιχειρήσεις με την υβριδική εργασία.

Παράδειγμα αποτελούν οι πιο πρόσφατες προσθήκες στην premium σειρά Master Series: το αναβαθμισμένο πληκτρολόγιο MX Keys S και το προηγμένο ποντίκι ΜΧ Anywhere 3S. Η σειρά Master Series είναι σχεδιασμένη για όσους αναζητούν την ακρίβεια, την ταχύτητα και την άνεση ώστε να επιτύχουν την ιδανική απόδοση σε συνδυασμό με την αίσθηση της απόλαυσης. Ως μία επαγγελματική λύση για προχωρημένους χρήστες με υψηλά κίνητρα όπως προγραμματιστές λογισμικού, επαγγελματίες creatives ή data analysts, η σειρά εξυπηρετεί με αμεσότητα το ‘flow state’ στη δημιουργική διαδικασία.

Μάλιστα με την προσθήκη των Smart Actions, ενός πρόσθετου χαρακτηριστικού στην εφαρμογή Logi Options+, δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να παραλείψει τις επαναλαμβανόμενες ενέργειες, αυτοματοποιώντας τις πολλαπλές εργασίες με ένα απλό πάτημα του πληκτρολογίου ενώ παράλληλα απολαμβάνει μία πιο εξατομικευμένη κατάσταση στη ροή εργασίας.

Με το νέο φωτιζόμενο ασύρματο πληκτρολόγιο MX Keys S Advanced Keyboard της Logitech, μπορεί κανείς να βιώσει μια ανώτερη εμπειρία πληκτρολόγησης. Τα πλήκτρα του είναι ειδικά διαμορφωμένα, έτσι ώστε το πληκτρολόγιο να προσφέρει γρήγορη, συνεχόμενη και άψογη πληκτρολόγηση. Η σχεδίαση χαμηλού προφίλ και η βέλτιστη γωνία για φυσική στάση του καρπού παρέχουν ακρίβεια χωρίς κόπο και άνεση στην πληκτρολόγηση, για πολλές ώρες. Εξοπλισμένο με έξυπνο φωτισμό, ανιχνεύει τη στιγμή που τα χέρια πλησιάζουν. Με επιλογή χρώματος ανάμεσα στον γραφίτη ή το ανοικτό γκρι, το MX Keys S διαθέτει προγραμματιζόμενα πλήκτρα και βελτιωμένη διάταξη πληκτρολογίου με τρία νέα πλήκτρα για απόλυτη παραγωγικότητα και συνεργασία: ομιλία σε κείμενο, σίγαση, ενεργοποίηση μικροφώνου. Χαρακτηριστικά είναι και τα emojis που διατίθενται.

Η άλλη προσθήκη στη σειρά Master Series, το MX Anywhere 3S, είναι το πιο προηγμένο ασύρματο συμπαγές ποντίκι της Logitech. Ιδανικό για προχωρημένους χρήστες που αναζητούν την απόδοση, τη φορητότητα και την άνεση παντού.Με το MX Anywhere 3Sο χρήστης απολαμβάνει την ταχύτητα, την ακρίβεια και την έλλειψη θορύβου της ηλεκτρομαγνητικής κύλισης MagSpeed και την τεχνολογία Quiet Click, που κάνει το κλικ ακόμα πιο αθόρυβο. Κατασκευασμένο για να προσαρμόζεται στην καλύτερη δυνατή θέση καρπού, το MX Anywhere 3S διαθέτει έναν οπτικό αισθητήρα 8Κ DPI που ανιχνεύει κάθε είδους επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, καθώς αυτό μετακινείται σε διαφορετικούς χώρους εργασίας στο σπίτι ή το γραφείο, επιτρέποντας σας να εργάζεστε όπου κι αν βρίσκεστε.

Το MX Keys S Combo, που αποτελείται από το πληκτρολόγιο MX Keys S και το ποντίκι MX Master 3S, συνδυάζεται με το αναπαυτικό στήριγμα παλάμης MX Palm Rest που ευνοεί την φυσική στάση για άνεση όλη μέρα.

Χρησιμοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις και τα κορυφαία προϊόντα της Logitech ο κάθε χώρος εργασίας μπορεί να γίνει παραγωγικός, άνετος και ευχάριστος, διατηρώντας μία προσωπική αισθητική.