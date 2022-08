Drones και καινοτόμες λύσεις στις μεταφορές μέσα στην πανδημία παρουσιάζονται στην έκθεση OK!Thess - iefimerida.gr

Καλές πρακτικές καινοτομίας στις μεταφορές στην περίοδο της πανδημίας, θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις του OK!Thess στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ αυτών των πρακτικών είναι η ανάπτυξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs, drones) από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και το 1ο παγκοσμίως αστικό αεροδρόμιο για ιπτάμενα οχήματα στο Κόβεντρι του Ηνωμένου Βασιλείου .

Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο της τελικής διαπεριφερειακής εκδήλωσης του ευρωπαϊκού έργου INNOTRANS, με θέμα "Enhancing transport innovation capacity in the era of COVID-19: key findings and lessons learned", που διοργανώνει η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή ΑΠΘ, Αριστοτέλη Νανιόπουλο.

Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα πραγματοποιηθεί έκθεση στην οποία μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα προβάλλουν και θα προωθούν τα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα τους στον τομέα των μεταφορών.

Στο έργο INNOTRANS του Προγράμματος Interreg Europe η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ συμμετέχει ως εταίρος. Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στις συμμετέχουσες περιοχές από Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Ιταλία.