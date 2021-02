Το Disney+ καλπάζει: Εφτασε τους 95 εκατ. συνδρομητές -Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ενα χρόνο και δύο μήνες μετά το λανσάρισμά του, η πορεία του Disney+ έχει ξεπεράσει και την πιο φιλόδοξη προσδοκία της Walt Disney Company.

Πριν από περίπου δύο μήνες, η streaming πλατφόρμα μετρούσε 87 εκατ. συνδρομητές, προσθέτοντας 8,1 εκατ. συνδρομητές τον τελευταίο μήνα του χρόνου.

Ωστόσο ο streaming «γίγαντας» δεν σταμάτησε εκεί και ξεκίνησε το 2021 με κεκτημένη ταχύτητα από το 2020. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Hollywood Reporter, τα δυνατά χαρτιά του Disney+, δηλαδή το «The Mandalorian» και το «Soul», έδωσαν τέτοια ώθηση στην υπηρεσία που μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέβασε τους συνδρομητές της σε 95 εκατ. Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι η Disney προέβλεπε ότι θα τα καταφέρει μέχρι το 2024, ωστόσο το έκανε τρία ολόκληρα χρόνια νωρίτερα.

Τα άσχημα νέα για την Disney έρχονται από τον τομέα των εσόδων που λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού κυριολεκτικά καταποντίστηκαν. Οι γενικές απώλειες στα θεματικά πάρκα της εταιρείας έφτασαν τα 2,6 δισ. για αυτό το τρίμηνο μόνο. Μάλιστα τα κέρδη της μετά φόρων είναι μόλις 29 εκατομμύρια, όταν το 2019 την ίδια περίοδο ξεπερνούσαν τα $2 δισεκατομμύρια.



