Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φορτίζουμε το τηλέφωνό μας με τη θήκη του- Ειδικός εξηγεί και προτείνει λύσεις - iefimerida.gr

Οι θήκες που χρησιμοποιούμε για τα κινητά μας τηλέφωνα μπορεί να βλάψουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους, ειδικά κατά την φόρτιση.

Ενώ οι θήκες smartphone με βάση το πλαστικό, το καουτσούκ και τη σιλικόνη είναι εξαιρετικές για την απορρόφηση κραδασμών από πτώσεις και την αποφυγή υγρών, αυτά τα υλικά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μόνωση, διατηρώντας τη θερμότητα γύρω από τη συσκευή, ενδεχομένως δυσάρεστα αποτελέσματα.

Η Apple εξηγεί

Αυτό μπορεί να μην μας προβληματίζει την χειμερινή περίοδο, σε ψυχρά κλίματα, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες της Apple για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της μπαταρίας, «η φόρτιση της συσκευής σας όταν βρίσκεται μέσα σε ορισμένες θήκες μπορεί να παράγει υπερβολική θερμότητα, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη χωρητικότητα της μπαταρίας».

Έτσι, αν παρατηρήσουμε ότι το τηλέφωνό μας ζεσταίνεται κατά τη φόρτιση, ίσως να πρέπει να το βγάλουμε από τη θήκη του, επισημαίνει δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με την Apple, το iPhone και άλλες συσκευές iOS και iPadOS, συμπεριλαμβανομένου του Apple Watch, λειτουργούν καλύτερα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μεταξύ 0° έως 35°C.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μηχανικοί της Apple έχουν σχεδιάσει τις συσκευές τους για μέγιστη απόδοση σε θερμοκρασία δωματίου. Το ιδανικό σημείο είναι μεταξύ 16° έως 22°C, όποτε αυτό είναι δυνατόν.

Έτσι, ενώ ακόμη και μερικές από τις πιο χοντρές θήκες τηλεφώνου δεν πρόκειται να προκαλέσουν σοβαρή υπερθέρμανση από μόνες τους, θα συμβάλουν στη συνολική θέρμανση μαζί με παράγοντες όπως η ηλικία της μπαταρίας, η εσωτερική φθορά στο εσωτερικό της μπαταρίας ή απλώς ο καιρός της ημέρας.

Ειδικός εξηγεί για την φόρτιση του κινητού τηλεφώνου

Ο Άντριαν Κίνγκσλεϊ-Χιουζ, συγγραφέας του οδηγού The PC Doctor's Fix It Yourself Guide, διεξήγαγε ένα πείραμα φόρτισης του iPhone 13 Pro Max σε διάφορες θήκες, ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C.

Ο Κίνγκσλεϊ διαπίστωσε ότι οι φορτίσεις χαμηλότερης ισχύος 5W κατάφερναν να διατηρούν το iPhone του στη «ζώνη άνεσής» του, ανεξάρτητα από τη θήκη τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε.

Οι φορτιστές USB-C υψηλής ισχύος, ωστόσο, έδειχναν σημάδια θέρμανσης του iPhone, ειδικά αν επιχειρούσε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ενώ αυτό εξακολουθούσε να φορτίζει.

Σε γενικές γραμμές, λέει ότι οι θήκες σιλικόνης κρατούσαν το τηλέφωνο πιο δροσερό από τις θήκες από καουτσούκ.

Το συμπέρασμά του: Η υποβάθμιση σε έναν πιο αργό φορτιστή 5W θα μπορούσε να βοηθήσει, είτε σε πιο ζεστά κλίματα είτε αν κάποιος δεν έχει όρεξη να αφαιρεί και να επανατοποθετεί συνεχώς το smartphone του στη θήκη του.

Η υπερφόρτιση ή η υποφόρτιση μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.

«Μην αφήνετε τη συσκευή σας στο αυτοκίνητό σας»

Ο κινέζος κατασκευαστής Huawei συνιστά στους χρήστες να διατηρούν τη συσκευή τους φορτισμένη μεταξύ 30 και 70% για την καλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Και η Apple, μάλιστα, διαθέτει μια ειδική ρύθμιση που θα εμποδίζει το τηλέφωνό να φτάσει ποτέ περίπου στο 80% για να βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας του.

Αλλά όταν πρόκειται για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου και τις θερμοκρασίες, ο κανόνας είναι απλώς να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ακραίες θερμοκρασίες.

Όπως προειδοποιεί ο ιστότοπος υποστήριξης της Apple, «η χρήση μιας συσκευής iOS ή iPadOS σε πολύ ζεστές συνθήκες μπορεί να μειώσει μόνιμα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας».

Για παράδειγμα: «Μην αφήνετε τη συσκευή σας στο αυτοκίνητό σας, επειδή οι θερμοκρασίες στα σταθμευμένα αυτοκίνητα μπορεί να ξεπεράσουν αυτό το εύρος».