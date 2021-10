BookTok: Η νέα τάση του TikTok που ζωντανεύει ξανά τον κόσμο του βιβλίου! | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | iefimerida.gr

Όλοι γνωρίζουμε την πλατφόρμα που έχει κάνει θραύση τα τελευταία χρόνια, στα social media. Ναι σωστά το σκέφτηκες, μιλάμε για το TikTok.

Το Tiktok λοιπόν, έχει δημιουργήσει τις πιο περίεργες τάσεις που μπορείς να φανταστείς. Πρόσφατα μάλιστα, δημιουργήθηκε ένα νέο πολύ ενδιαφέρον trend, το BookTok. Αναρωτιέσαι τι είναι αυτό; Ουσιαστικά, μία ομάδα από TikTokers ξεκίνησαν να ανεβάζουν video στα οποία μιλούν για βιβλία που τους αρέσουν και προτείνουν, ή φτιάχνουν λίστες με τα top βιβλία του μήνα, ή σχολιάζουν πλοκή, χαρακτήρες και συγγραφείς που προτιμούν. Γενικά μιλούν για ό,τι έχει να κάνει με βιβλία.

Στην αρχή, τα πρώτα video αφορούσαν κυρίως εφηβικά βιβλία, αλλά πλεόν περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες. Με όλη αυτήν την νέα τάση, το τρομερό είναι ότι παλαιότερα βιβλία που ήταν τρομερά δημοφιλή τώρα βιώνουν μία δεύτερη «ανάπτυξη», με ορισμένους συγγραφείς να βλέπουν τις πωλήσεις τους να αυξάνονται κατά κόρων. Ποια είναι, όμως, τα βιβλία που έχουν κατακτήσει μια θέση στο BookTok; Πάμε να δούμε!

To πρώτο βιβλίo που εμφανίζεται και προτείνεται σε πάρα πολλά video, είναι το «They both die at the end» του Adam Silvera. Είναι το τρίτο έργο του αμερικάνου συγγραφέα και η ιστορία του επικεντρώνεται γύρω από δύο έφηβους, τον Mateo και τον Rufus. Μία ημέρα το Death-Cast ενημερώνει τα δύο αγόρια ότι εκείνη την ημέρα θα πεθάνουν. Ο Mateo και ο Rufus δε γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, θα γνωριστούν μέσω της εφαρμογής Last Friend. Γνωρίζονται λοιπόν από κοντά και την τελευταία μέρα της ζωής τους θα ζήσουν την πιο μεγάληπεριπέτεια. Είναι ένα θαυμάσιο σύγχρονο μυθιστόρημα το οποίο ξεχειλίζει από δράση και δεν υπάρχει ένας έφηβος που αν το διαβάσει, δε θα ταυτιστεί με τους χαρακτήρες.

Συνεχίζουμε με το «It Ends with Us» της Colleen Hoover. Το περιεχόμενο του αφορά μία ιστορία αγάπης. Η Λίλι μεγάλωσε σε μία μικρή πόλη, αποφοίτητσε από το κολλέγιο και άνοιξε τη δική της επιχειρήση. Κάποια στιγμή γνωρίζει και ερωτεύεται έναν πολύ όμορφο γιατρό, τον Ράιλ Κινκέιντ. Όμως η αποστροφή του για τις σχέσεις, βάζει τη Λίλι σε σκέψεις. Παράλληλα, αρχίζουν να την κατακλύζουν και οι σκέψεις για τον πρώτο της έρωτα, τον Άτλας Κόριγκαν. Μόλις επανεμφανιστεί στη ζωή της ο Άτλας απειλούνται όλα όσα η Λίλι έχτισε με τον Ράιλ. Είναι μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, γεμάτη ανατροπές μέχρι το τέλος.

Το επόμενο βιβλίο που έχει κατακτήσει μια θέση στο πάνθεον του BookTok είναι το «The Cruel Prince (The Folk of the Air)» της Holly Black. Το «Cruel Prince» είναι ένα μυθιστόρημα φαντασίας που αποτελεί το πρώτο μέρος της σειράς «The Folk of the Air». Αφορά την Jude Duarte, ένα θνητό κορίτσι που ζει στο Elfhame, έναν κόσμο νεράιδων. Η ιστορία αυτή τα περιλαμβάνει όλα: νεράιδες, μαγεία, ίντριγκα, πολιτική, συνομωσίες και συνεχείς ανατροπές.

Επόμενο στη λίστα, είναι το βιβλίο με τίτλο «Κανονικοί Άνθρωποι» της Sally Rooney. Σε αυτό το βιβλίο, δύο συμμαθητές η Μαριάν και ο Κόννελ προέρχονται από εντελώς διαφορετικά background, είναι τελείως διαφορετικοί, όμως μία συζήτηση τους τα ανατρέπει όλα. Όσο περνά ο καιρός, όσο και να προσπαθούν να μείνουν χώρια, δεν τα καταφέρνουν. Είναι μία ιστορία που μας αποκαλύπτει πως μπορεί να μας εξουσιάσει ο έρωτας και πως πάντα η τελική επιλογή είναι η αληθινή αγάπη.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον βιβλίο, είναι το «Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι» του Ocean Vuong. Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα ως επιστολή που εντάσσεται στο είδος της queer λογοτεχνίας. Ο Λιτλ Ντογκ, Αμερικανός βιετναμέζικης καταγωγής, μιλά για την ιστορία της οικογένειάς του απ' τον πόλεμο του Βιετνάμ ως την έλευση τους στην Αμερική, εστιάζοντας στη ζωή της συχνά βίαιης μητέρας του και της γιαγιάς του. Παράλληλα, αποκαλύπτει σκέψεις και πλευρές της ζωής του που η μητέρα του δε γνώριζε.

Τέλος, από τη λίστα δεν μπορεί να λείπει το «Ήμασταν ψεύτες» της Emily Lockhart. Στο επίκεντρο αυτού του μυθιστορήματος βρίσκεται η πλούσια οικογένεια Σίνκλερ που περνούν το καλοκαίρι τους στο ιδιωτικό τους νησί. Ξαφνικά κάτι συμβαίνει στη 15χρονη Κάντενς και στα τρία ξαδέρφια της. Μετά από 2 καλοκαίρια επανεμφανίζονται για να προτρέψουν την Κάντενς να θυμηθεί το περιστατικό.

Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα βιβλία που έχουν συζητηθεί στο νέο hashtag του TikTok.