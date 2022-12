Tι έψαξαν οι Έλληνες φέτος στο Google -Ουκρανία, Ρούλα Πισπιρίγκου, Βασίλισσα Ελισάβετ, Σασμός και... χταπόδια - iefimerida.gr

Όπως κάθε χρόνο προς το τέλος του έτους, έτσι και φέτος, η Google δημοσιοποίησε τη λίστα Year in Search, στην οποία καταγράφονται οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις στην πλατφόρμα.

Το φετινό ήταν ένα ιδιαίτερα έντονο έτος, με έναν πόλεμο επί ευρωπαϊκού εδάφους να σοκάρει τον πλανήτη και να προκαλεί μία πολυεπίπεδη κρίση κι ένα κύμα ανησυχίας και αβεβαιότητας στους πολίτες του κόσμου, που βλέπουν τις οικονομίες των χωρών τους να κλυδωνίζονται.

Επιπλέον, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θρηνήσαμε τον θάνατο σημαντικών προσωπικοτήτων, αλλά χαρήκαμε και τη δημιουργία εντυπωσιακών ταινιών.

Στη χώρα μας οι χρήστες της δημοφιλέστερης μηχανής αναζήτησης «έψαξαν» τόσο για πρόσωπα της εγχώριας επικαιρότητας, διεθνείς προσωπικότητες και ιστορικές φιγούρες όσο και για χρηστικές πληροφορίες -πρώτη αναζήτηση για φέτος είναι το Fuel Pass 2-, γεγονός που αποδεικνύει την επιταχυνόμενη κατίσχυση του διαδικτύου ως μέσου πληροφόρησης-ενημέρωσης.

Ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις στην Google



1. Fuel Pass 2

2. Edupass

3. Power Pass

4. Ουκρανία

5. Σασμός

6. Πιστοποιητικό νόσησης

7. Προσωπικός γιατρός

8. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

9. myAADE

10. Επιδότηση ρεύματος

Πρόσωπα

1. Ρούλα Πισπιρίγκου

2. Μάκης Κατμετζόγλου

3. Μαυρίκιος Μαυρικίου

4. Μαρσέλο Βιέιρα

5. Σοφία Χατζηπαντελή

6. James Rodriguez

7. Will Smith

8. Λεξ

9. Amber Heard

10. Βαλάντης

Εκλιπούσες διασημότητες



1. Βασίλισσα Ελισάβετ

2. Πάνος Νάτσης

3. Μάρθα Καραγιάννη

4. Τζώρτζης Μονογυιός

5. Αλέξανδρος Νικολαΐδης

6. Μίνα Αδαμάκη

7. Αnne Heche

8. Δάκης

9. Ντίνα Κώνστα

10. Ηλίας Ζερβός

Αθλητικά γεγονότα



Eurobasket

2. Nations League

3. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού

4. Ελλάδα Μπάσκετ

5. Australian Open

6. Σούπερ Λίγκα

7. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ

8. Oλυμπιακός ΑΕΚ

9. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

10. ΠΑΟΚ Μαρσέιγ

Τηλεοπτικές εκπομπές



1. Σασμός

2. Η γη της ελιάς

3. Μαύρο Ρόδο

4. Παγιδευμένοι

5. Love Island

6. Stranger Things

7. Euphoria

8. Maestro

9. Αυτή η νύχτα μένει

10. Manifest

Ταινίες



1. Smile

2. Batman

3. Don't look up

4. Top gun

5. Purple hearts

6. Thor love and thunder

7. Black Αdam

8. Σμύρνη μου αγαπημένη

9. Doctor strange

10. Bullet train

Τι είναι



1. Τι είναι πρόταση μομφής

2. Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής

3. Τι είναι nfc

4. Τι είναι nft

5. Τι είναι το swift

6. Τι είναι η κεταμίνη

7. Τι είναι το ΝΑΤΟ

8. Τι είναι αφασία

9. Τι είναι ΚΥΣΕΑ

10. Τι είναι podcast

Πότε



1. Πότε πέφτει το Πάσχα

2. Πότε τελειώνουν οι Αγριες Μέλισσες

3. Πότε αλλάζει η ώρα

4. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ

5. Πότε λήγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού

6. Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι

7. Πότε χαλάει ο καιρός

8. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

9. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το ρεύμα

10. Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα

Γιατί



1. Γιατί γίνεται πόλεμος

2. Γιατί δεν τρώω πια χταπόδια

3. Γιατί δεν χάνω κιλά

4. Γιατί σκότωσε τα παιδιά της η Μήδεια

5. Γιατί ιδρώνω πολύ

6. Γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ δεν έχει έρθει στην Ελλάδα

7. Γιατί κάνει πόλεμο ο Πούτιν

8. Γιατί νυστάζω συνέχεια

9. Γιατί γίνεται η απογραφή

10. Γιατί η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία

