Παρουσιάστηκε το νέο λειτουργικό ιπτάμενο αυτοκίνητο -Πότε θα βγει στους αιθέρες - iefimerida.gr

Η καλιφορνέζικη εταιρεία Aska παρουσίασε το πρωτότυπο Α5 στη φετινή έκθεση ηλεκτρονικών CES, και φιλοδοξεί να το βγάλει στους δρόμους -και στους ουρανούς- το 2026.

Πρόκειται για ένα ηλεκτροκίνητο απόλυτα λειτουργικό eVTOL (Electric Vertical Take off and Landing), δηλαδή ηλεκτρικό κάθετης απογείωσης και προσγείωσης με φτερά που αναδιπλώνονται και κινητήρες που περιστρέφονται.

