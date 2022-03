Apple: Θα πουλάει τα iPhone με... μηνιαία συνδρομή -Τι αποκαλύπτει το Bloomberg - iefimerida.gr

Η Apple φέρεται να εργάζεται για την πώληση των iPhone και iPad ως μέρος συνδρομητικής υπηρεσίας υλικού, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg.

Η κίνηση αυτή θα εντασσόταν στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Apple να έρθει πιο κοντά στις συνδρομητικές υπηρεσίες.

Τα τελευταία χρόνια, η Apple δίνει ολοένα και περισσότερο έμφαση στις συνδρομές όπως το Apple Music, το Apple TV Plus, το Apple News Plus, το Apple Fitness Plus και το Apple Arcade ως βασικές νέες πηγές εσόδων για την εταιρεία. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες έχουν ήδη συνδυαστεί μαζί στα πακέτα Apple One της εταιρείας.

Έχουμε ήδη δει μια παρόμοια αλλαγή στο μέτωπο του υλικού: Η Apple πρόσθεσε ένα μηνιαίο μοντέλο συνδρομής για τις παρατεταμένες εγγυήσεις AppleCare το 2019.

Η Apple προσφέρει το Πρόγραμμα αναβάθμισης iPhone - το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν το συνδυασμένο κόστος του AppleCare και ενός iPhone σε διάστημα 24 μηνών και τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τη συσκευή τους μετά από 12 μήνες πληρωμών - από το 2015. Και τα δύο αυτά προγράμματα μοιάζουν ήδη με μια συνδρομή υλικού σε πολλούς τομείς.

Δεν θα διαιρεθεί απλώς η τιμή σε 12 ή 24 μήνες

Σύμφωνα με την έκθεση του Bloomberg, η μηνιαία χρέωση δεν θα είναι απλώς η τιμή της συσκευής διαιρεμένη με 12 ή 24 μήνες, αλλά θα είναι ένα μηνιαίο κόστος που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, ενδεχομένως με τη δυνατότητα αναβάθμισης σε νέο υλικό όταν αυτό κυκλοφορεί.

Όπως και οι άλλες συνδρομές της Apple, θα συνδέεται με τον υπάρχοντα λογαριασμό Apple ID του χρήστη, με δυνατότητα ενσωμάτωσης και των υπηρεσιών AppleCare ή Apple One.

Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πληρώνετε την Apple μηνιαίως για τις υπηρεσίες της και μπορείτε να την πληρώνετε μηνιαίως για ένα iPhone - αλλά εξακολουθούν να είναι ξεχωριστές χρεώσεις και προγράμματα προς διαχείριση.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Apple θα δανείζει απλώς συσκευές σε μηνιαία βάση - θα μπορείτε πραγματικά να πληρώνετε απλώς για να «εγγραφείτε» σε ένα iPhone για έναν μόνο μήνα, όπως μπορείτε για το Apple TV Plus για να κάνετε τηλεμαραθώνιο μια σεζόν του Ted Lasso;

Ένας κόσμος όπου η Apple θα βάζει τους πελάτες της να επενδύουν κεφάλαια μηνών για να νοικιάσουν μια συσκευή μόνο και μόνο για να την επιστρέψουν στο τέλος της διαδικασίας φαίνεται εξίσου απίθανο.

Η Apple θέλει να... κόψει τον μεσάζοντα από τις πωλήσεις της

Είναι πιθανό ότι η Apple θέλει απλώς να κόψει τον μεσάζοντα και να επεκτείνει τις προσφορές πληρωμών με δόσεις και σε άλλα προϊόντα.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης iPhone έχει ουσιαστικά ως στόχο οι πελάτες να συνάψουν ένα άτοκο δάνειο με την Citizens One, το οποίο στη συνέχεια αποπληρώνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 24 μηνών.

Η Apple επιτρέπει επίσης στους πελάτες της Apple Card να πληρώνουν για προϊόντα Apple σε μηνιαίες δόσεις χωρίς να πληρώνουν τόκους, αλλά και αυτό περιορίζεται μόνο σε ένα μικρό υποσύνολο πελατών της Apple.

Μια συνδρομητική υπηρεσία με βάση την Apple θα μπορούσε να εξαλείψει αυτές τις απαιτήσεις και να επιτρέψει στην Apple να την επεκτείνει και σε άλλα προϊόντα υλικού (όπως το iPad ή τους υπολογιστές Mac).

Όμως, ενώ οι λεπτομέρειες είναι ακόμη ισχνές, ένα πράγμα είναι σαφές: οι συνδρομητικές φιλοδοξίες της Apple μόλις τώρα ξεκινούν.