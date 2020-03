Η Apple πληρώνει αποζημίωση σε κατόχους iPhone -Μετά τις κατηγορίες ότι οι συσκευές τους έγιναν πιο αργές

Έως και 500 εκατομμύρια δολάρια συμφώνησε να πληρώσει η Apple, στο πλαίσιο του διακανονισμού μετά τις κατηγορίες πως επιβράδυνε τα παλαιότερα iPhones προκειμένου να πουλά νέα μοντέλα.



Ο προκαταρκτικός προτεινόμενος διακανονισμός ανακοινώθηκε την Παρασκευή το βράδυ και απαιτεί την έγκριση του Αμερικανικού περιφερειακού δικαστή Έντουαρντ Νταβίλα, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τον διακανονισμό, η Apple καλείται να καταβάλει στους καταναλωτές 25 δολάρια ανά iPhone, ποσό το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με το πόσα iPhone έχουν το συγκεκριμένο θέμα, με το ελάχιστο συνολικό πληρωμής να ορίζεται στα 310 εκατομμύρια δολάρια.

Ποια μοντέλα iPhone αφορά

Ο συγκεκριμένος διακανονισμός αφορά τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες των iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus ή SE που τρέχουν το iOS 10.2.1 ή νεότερο λειτουργικό σύστημα. Καλύπτει επίσης τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες των iPhone 7 και 7 Plus που έτρεξαν το iOS 11.2 ή πιο πρόσφατο πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2017.



Οι καταναλωτές είχαν υποστηρίξει πως η απόδοση των iPhone τους είχε πέσει μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού της Apple και πρόσθεσαν ότι αυτό τους παραπλάνησε να πιστέψουν πως τα κινητά τους έφταναν στο τέλος του κύκλο ζωής τους, απαιτώντας είτε αντικατάσταση είτε νέες μπαταρίες. Η Apple, από την πλευρά, της απέδωσε όλα αυτά τα προβλήματα κυρίως στις αλλαγές της θερμοκρασίας, στα υψηλά επίπεδα χρήσης και σε άλλα θέματα και τόνισε πως οι μηχανικοί της εργάστηκαν ταχύτατα και με επιτυχία για να τα αντιμετωπίσουν.



Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι δικηγόροι των καταναλωτών έκαναν λόγο για «δίκαιη, εύλογη και επαρκής» ενώ χαρακτήρισαν τις πληρωμές των 25 δολαρίων ανά iPhone ως «σημαντικές σε οποιοδήποτε βαθμό» λέγοντας πως ο δικός τους εμπειρογνώμονες σε τέτοια θέματα έκρινε πως το μέγιστο δυνατό που θα μπορούσε να δοθεί ήταν τα 45 δολάρια ανά iPhone.