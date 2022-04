Απεριόριστα data για το κινητό προσφέρει η COSMOTE και αυτό το Πάσχα σε όλους τους συνδρομητές της - iefimerida.gr

Συνεχίζοντας τις προσφορές απεριόριστων data για τους συνδρομητές κινητής, η COSMOTE προσφέρει φέτος το Πάσχα σε όλους τους πελάτες -οικιακούς και εταιρικούς- απεριόριστα dataγια 15 ημέρες με €5,90.

Όλοι οι συνδρομητές κινητής (συμβολαίου, COSMOTE Neo, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής), μπορούν να ενεργοποιήσουν την Πασχαλινή προσφορά, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Η προσφορά ισχύει για 15 ημέρες από την στιγμή ενεργοποίησης του πακέτου και δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να απολαμβάνουν πραγματικά απεριόριστα data, χωρίς κανέναν περιορισμό στην ταχύτητα του δικτύου. Η ενεργοποίηση της προσφοράς πραγματοποιείται μέσω των app MyCOSMOTE και WHAT’SUP.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά COSMOTE: εδώ και αντίστοιχα για WHAT’S UP: εδώ.

Internet στο εξοχικό με 200GB και ταχύτητες έως 150Mbps από €25

Για το εξοχικό ή το ενοικιαζόμενο σπίτι, η COSMOTE διαθέτει λύσεις γιαWiFi Ιnternet, χωρίς σταθερή γραμμή, μέσω δικτύου κινητής. Οι λύσεις αυτές είναι το COSMOTE WiFi Router, που παρέχει δυνατότητα σύνδεσης σε έως 32 συσκευές ταυτόχρονα με ταχύτητα Internet έως 150Mbps στο εξοχικό και το COSMOTE Pocket WiFi, που αποτελεί την ιδανική λύση για WiFi Internet σε οποιοδήποτε σημείο.

Ειδικά για τους χρήστες του WiFi Router και του Pocket WiFi, η COSMOTE αυτό το Πάσχα δημιούργησε προσφορές με πολύ περισσότερα data στην ίδια τιμή, για να μπορούν να είναι online, να ψυχαγωγούνται και να εργάζονται ξέγνοιαστα από όπου και αν βρίσκονται. Συγκεκριμένα, η COSMOTE προσφέρει 200GB με €25, για 1 μήνα και 200GB με €80, για 1 χρόνο. Η ενεργοποίηση των προσφορών μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, έως και τη Δευτέρα 2 Μαΐου, μέσω του My COSMOTE App.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.