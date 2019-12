Ζαν Πολ Γκετί: Ο δισεκατομμυριούχος που αρνούνταν να καταβάλει λύτρα για τον εγγονό του -Συμφώνησε όταν έλαβε «δέμα» το δεξί του αυτί

Ο πλουσιότερος απλός πολίτης των ΗΠΑ και ιδρυτής μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, Ζαν Πολ Γκετί κλήθηκε το 1973 να επιλέξει ανάμεσα στην αμύθητη περιουσία του και τον εγγονό του. Στην πραγματικότητα, διάλεξε το πρώτο.

Ο Ζαν Πολ Γκετί υπήρξε Αμερικανός βιομήχανος και πατριάρχης της πλούσιας οικογένειας Γκετί. Ο ιδρυτής της Getty Oil Company ανακηρύχθηκε το 1957 από το περιοδικό Fortune ως ο πλουσιότερος άνθρωπος εν ζωή στην Αμερική. Ως το 1966, είχε μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως ο πλουσιότερος απλός πολίτης του κόσμου (χωρίς δηλαδή να ανήκει σε κάποια οικογένεια) με την προσωπική του περιουσία να ανέρχεται τότε στα 1,2 δις δολάρια.

Μέχρι το θάνατό του, η περιουσία του υπολογιζόταν στα 6 δις δολάρια, ενώ 20 χρόνια αργότερα το όνομά του βρισκόταν στην 67η θέση των πιο πλούσιων Αμερικανών που έζησαν ποτέ, με βάση την περιουσία του ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στις ΗΠΑ.

Η απαγωγή του εγγονού του Ζαν Πολ Γκετί το 1973

Κι όμως, ο βαθύπλουτος αυτός άνδρας αρνήθηκε αρχικά να χάσει μέρος της περιουσίας του για σώσει τη ζωή του εγγονού του που έπεσε θύμα απαγωγής. Ο Ζαν Πολ Γκετί ο τρίτος, εγγονός του έπεσε θύμα απαγωγής στη Νάπολι της Ιταλίας το καλοκαίρι του 1973. Ο εγγονός του Γκετί ζούσε στη Ρώμη όπου υποτίθεται πως θα φοιτούσε εσώκλειστος σε ιδιωτικό σχολείο, το οποίο και τον απέβαλε.

Ο εγγονός του Ζαν Πολ Γκετί την περίοδο που έπεσε θύμα απαγωγής στην Ιταλία / Φωτογραφία: AP Photos

Στις 10 Ιουλίου 1973, οι απαγωγείς τον χτύπησαν ενώ κατευθυνόταν σε ένα περίπτερο για να αγοράσει κόμικ, τον έδεσαν και τον οδήγησαν σε μια σπηλιά στη νότια Ιταλία. Τα μέλη ιταλικής εγκληματικής ομάδας είχαν βάλει στο στόχαστρο τον βαθύπλουτο γόνο της οικογένειας Γκετί, με σκοπό να αποσπάσουν από τον ζάμπλουτο παππού του 17 εκατομμύρια δολάρια.

«Αγαπητή μανούλα, Από τη Δευτέρα έχω πέσει θύμα στα χέρια απαγωγέων. Μη αφήσετε να με σκοτώσουν» ήταν το γράμμα του 16χρονου στην μητέρα του, Γκέιλ Χάρις, με τελικό βέβαια αποδέκτη τον βαθύπλουτο παππού του. Άλλωστε, η Χάρις υπήρξε χωρισμένη από δεκαετίας με τον γιο του εκατομμυριούχου, Τζον τον νεότερο, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Οι φήμες που ήθελαν τον εγγονό του Γκετί να «ενορχηστώνει» την απαγωγή

Αρχικά, οι ιταλικές αρχές αντιμετώπισαν το γράμμα του 16χρονου ως φάρσα, από εκείνες που συνήθιζε να κάνει ο νεαρός που συχνά έλεγε πως θα οργανώσει «την τέλεια απαγωγή», προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από τον διάσημο παππού του.

Ο Ζαν Πολ Γκετί ο πρεσβύτερος φαίνεται πως αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό αυτό και παρέμενε αποφασισμένος να μην ενδώσει στους εκβιασμούς των Ιταλών. «Έχω 14 ακόμη εγγόνια – Αν δώσω έστω και μια δεκάρα τώρα, τότε θα έχω 14 απαχθέντα εγγόνια» έλεγε ο 80χρονος τότε εκατομμυριούχος για την απόφασή του να μην ενδώσει στον εκβιασμό.

Βίντεο: Η ιστορία της απαγωγής του Γκετί έγινε ταινία

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ιστορία απασχόλησε συχνά τα ΜΜΕ, ενώ έγινε και αντικείμενο ταινίας στο Hollywood το 2017, στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκότ «All The Money In The World». Οι πληροφορίες λοιπόν θέλουν τον εγγονό να ενορχηστρώνει την απαγωγή του, όμως όταν οι συνεργοί του είδαν την άρνηση του παππού του στράφηκαν εναντίον του.

Τον Νοέμβριο του 1973, τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή του, μια μπούκλα από τα μαλλιά του, αλλά και το ακρωτηριασμένο δεξί του αυτί φτάνουν σε τοπική εφημερίδα της Ρώμης. Αυτή τη φορά, οι αποφασισμένοι απαγωγείς ζητούν μικρότερο ποσό. «Αυτό είναι το αυτί του Πολ. Αν δεν πάρουμε το ποσό εντός δέκα ημερών, τότε θα λάβετε και το άλλο αυτί. Με άλλα λόγια, θα επιστρέψει κοντά σας σε κομμάτια» φαίνεται πως έγραφε το σημείωμα των απαγωγέων.

Ο Ζαν Πολ Γκετί δεν ξόδεψε ούτε δεκάρα για τον εγγονό του

Ο δύστροπος εκατομμυριούχος όμως δεν έδειξε να μαλακώνει ούτε στη θέα του ακρωτηριασμένου αυτιού. Ο Ζαν Πολ Γκετί συνέχισε να διαπραγματεύεται με τους απαγωγείς και τελικά κατέληξε σε μια συμφωνία που άφηνε την περιουσία του… ανέπαφη.

Πλήρωσε στους απαγωγείς 3 εκατομμύρια δολάρια, με την προϋπόθεση πως μόνο τα 2,2 εκατομμύρια από αυτά θα έβγαιναν από τη δική του τσέπη. Τόσο ήταν το ανώτατο όριο φοροαπαλλαγής που προέβλεπε το αμερικανικό κράτος, ώστε να μην στερηθεί τίποτα από την αμύθητη περιουσία του. Τα υπόλοιπα 800.000 δολάρια τα έδωσε με τη μορφή δανείου στον γιο του και πατέρα του απαχθέντος, θέτοντας μάλιστα όρο να αποπληρωθούν με επιτόκιο 4%.

Αφιέρωμα του Inside στην απαγωγή του εγγονού Γκετί, με αφορμή την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ

Ο Ζαν Πολ Γκέτι ο νεότερος αφέθηκε τελικά ελεύθερος σε βενζινάδικο στην ιταλική εξοχή στις 15 Δεκεμβρίου του 1973. Λέγεται πως ο παππούς του αρνήθηκε να του μιλήσει στο τηλέφωνο, όταν επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του για να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός πως έδωσε τα λύτρα.

Η μαύρη μοίρα του εγγονού του Ζαν Πολ Γκετί

Ο εγγονός του εκατομμυριούχου δεν είχε ιδιαίτερη τύχη στη ζωή του. Αν και μετά την περιπέτεια της απαγωγής προσπάθησε να ολοκληρώσει τις σπουδές του, παντρεύτηκε και απέκτησε ένα παιδί, τον Μπαλτάζαρ, γρήγορα βυθίστηκε στις εξαρτήσεις. Ο Μπαλτάζαρ έγινε ηθοποιός και ίσως τον έχετε γνωρίσει μέσα από τη σειρά «Brothers & Sisters» ή από ένα πέρασμά του παλιότερα από την αμερικανική σειρά Charmed.

Ρεπορτάζ του ABC για την είδηση του θανάτου του Ζαν Πολ Γκετί του τρίτου

Το 1981, 9 χρόνια από την περιπέτεια της απαγωγής του, ο Ζαν Πολ Γκετί υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, συνέπεια υπερβολικής δόσης ναρκωτικών. Καθηλώθηκε σε αναπηρικό καροτσάκι ενώ δεν κατάφερε να μιλήσει ποτέ έκτοτε. Τον φρόντισε η μητέρα του ως το 2011, όταν και απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών.

Ο Ζαν Πολ Γκετί ο πρεσβύτερος ήταν ένας διαβόητος γυναικάς από την εποχή της νιότης του, κάτι το οποίο αντιμετωπίστηκε με φρίκη από τους συντηρητικούς γονείς του.

Το πάθος του Ζαν Πολ Γκετί για τις γυναίκες, δεν αρκούσε να τον κάνει πιο... ανοιχτοχέρη / Φωτογραφία: AP Photos

Ο δικηγόρος του Ρόμπιν Λαντ είπε κάποτε ότι «Ο Ζαν Πολ δεν θα μπορούσε ποτέ να πει “όχι” σε μια γυναίκα, ή “ναι” σε έναν άνθρωπο». Ο Γκετί παντρεύτηκε και χώρισε πέντε φορές. Είχε πέντε γιους με τέσσερις από τις συζύγους του και, όπως ανακαλύψαμε με την υπόθεση της απαγωγής, 15 εγγόνια.