Η παράξενη εμμονή του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο -Τι αποκαλύπτει κοντινός τους φίλος - iefimerida.gr

Ο Τζον Λένον και η σύζυγός του Γιόκο Όνο είχαν μια ανθυγιεινή εμμονή με την εικόνα του σώματος και είχαν «εμμονή με το να παραμένουν αδύνατοι», σύμφωνα με έναν έμπιστό τους.

«Ο Τζον κρατούσε ημερολόγιο όπου κάθε μέρα έγραφε ποιο ήταν το βάρος του», δήλωσε ο φίλος του ζευγαριού Elliot Mintz, 79 ετών, σε αποσπάσματα των επερχόμενων απομνημονευμάτων του We All Shine On: John Yoko & Me.

«Η Γιόκο και ο Τζον είχαν ατελείωτες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα», έγραψε ο Mintz στο βιβλίο. «Νόμιζαν ότι όλοι στο Χόλιγουντ ήταν αδύνατοι και περιποιημένοι και ότι υπήρχαν μαγικά χάπια διατροφής και επέμεναν να τους τα φέρω εγώ».

Ο Mintz, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης, ήταν στενά συνδεδεμένος με το ζευγάρι κατά τη δεκαετία που οδήγησε στη συγκλονιστική δολοφονία του Lennon σε ηλικία 40 ετών στις 8 Δεκεμβρίου 1980 στη Νέα Υόρκη, από τα χέρια του εμμονικού θαυμαστή Mark David Chapman.

Ο Mintz διασταυρώθηκε αρχικά με το διάσημο ζευγάρι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εκφωνητής για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση με έδρα το Λος Άντζελες, ενώ κάποτε είχε πραγματοποιήσει μια συνέντευξη με την 91χρονη Ono για τον δίσκο Fly του 1971.

Η «τρέλα» των Λένον και Όνο με τη διατροφή και το αδυνάτισμα

Ο Mintz, ο οποίος παραμένει φίλος της Ono και του 49χρονου Sean Lennon, είπε ότι σε μια περίπτωση, ο Lennon και η Ono απογοητεύτηκαν που δεν μπορούσε να τους προμηθεύσει «χάπια διατροφής», αφού του τηλεφώνησαν στις 4 το πρωί και του ζήτησαν να τους δώσει μερικά.

Ο Mintz είπε στο αμερικανικό περιοδικό People ότι «το ψυγείο τους ήταν σαν να μπαίνει σε αυτόν τον λάκκο της περιέργειας», καθώς δεν ήταν εύκολο να προσδιοριστεί τι ήταν κάποια από τα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα - με έναν αριθμό «αγνώριστων» υγιεινών τροφίμων.

Είπε: «Υπήρχαν μερικές φορές αυτά τα χάρτινα δοχεία, που υποδηλώνουν ότι υπήρχαν υπολείμματα από το προηγούμενο βράδυ, και άνοιγες το δοχείο και κοίταζες μέσα και πάλι δεν μπορούσες να αναγνωρίσεις τι έτρωγαν».

Elliot Mintz / Φωτογραφία: Chris Pizzello/Invision/AP

Ο Mintz είπε ότι ενώ το σπίτι ήταν πάντα εφοδιασμένο με «πολύ νερό», υπήρχε λίγη πρωτεΐνη.

«Πριν ο John μάθει να μαγειρεύει, ήταν λίγο αδύναμοι στον τομέα της διατροφής», είπε ο Mintz. «Και η Yoko, με όλο το σεβασμό, δεν ήξερε να χειρίζεται τον φούρνο».

Στο βιβλίο, ο Mintz είπε ότι το ζευγάρι είχε μια απίστευτα οργανωμένη γκαρνταρόμπα που αποτελούνταν από «εκατοντάδες είδη ένδυσης, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων και δεκάδων καπέλων και γυαλιών».

Ο Lennon και η Ono είχαν ταξινομήσει περίτεχνα την γκαρνταρόμπα τους «σαν μπουτίκ του Μανχάταν», είπε ο Mintz, καθώς είχαν τα ρούχα τους ταξινομημένα «σύμφωνα με το μέγεθος της μέσης και με μια μεγάλη σκάλα ώστε να μπορούν να φτάνουν στα ψηλότερα κουτιά.

John Lennon και Yoko Ono το 1971 / Φωτογραφία: AP Photo/Michel Lipchitz

«Κρατούσαν τα διάφορα τζιν και παντελόνια τους, ό,τι κι αν ήταν αυτό, σε διαφορετικές κατηγορίες μεγέθους μέσης, από 28 που έφτανε μέχρι 32 ή κάτι τέτοιο, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνονταν το βάρος τους και πόσο στενά τους ταίριαζε το παντελόνι».

Ο Mintz δήλωσε στο People ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να περιμένουν μια ισορροπημένη παρουσίαση του χρόνου που πέρασε με το διάσημο ζευγάρι.

«Αυτό δεν είναι ένα ερωτικό ποίημα για τον John και τη Yoko», δήλωσε ο Mintz. «Για όσους έψαχναν για κάτι πρόστυχο, ούτε αυτό υπάρχει εδώ».

«Αυτό που είναι, εξ όσων γνωρίζω, είναι μια ειλικρινής πρωτοπρόσωπη περιγραφή του πώς ήταν να περνάω σχεδόν μια δεκαετία της ζωής μου μαζί τους, και τώρα, περισσότερα από 50 χρόνια με τη Γιόκο».

Το «We All Shine On: John, Yoko, and Me» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη.