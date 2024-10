Τζον Λένον -Γιόκο Όνο: Όταν έζησαν χώρια μετά την απιστία -Με ποια είχε σχέση, ποιος βοήθησε να τα ξαναβρούν - iefimerida.gr

Ο γάμος του Τζον Λένον με την Γιόκο Όνο δεν ήταν πάντα ρόδινος.

Χαρακτηριστικό είναι το λεγόμενο «Χαμένο Σαββατοκύριακο», η περίοδος δηλαδή από τα τέλη του 1973 έως το 1974, που ο Τζον Λένον χώρισε από τη Γιόκο Όνο και μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Ήταν η δεύτερη φορά που τον έδιωξε από το σπίτι αφού ο τραγουδιστής των Beatles την απάτησε σε ένα πάρτι όπου βρισκόταν και η εκείνη και τον άκουγε να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα.

Η συμβουλή του ΜακΚάρτνεϊ στον Λένον



Μετά το ντροπιαστικό συμβάν, ο Λένον ανυπομονούσε να επιστρέψει στην Όνο, εκείνη όμως φαίνεται πως ήταν επιφυλακτική. Τότε ήταν που τα κατάφερε με λίγη βοήθεια από ένα άλλο «σκαθάρι». Σύμφωνα με τον Έλιοτ Μιντζ, συγγραφέα του νέου βιβλίου We All Shine On: John, Yoko & Me, στο οποίο έγινε και η παραπάνω αποκάλυψη της απιστίας του Λένον, ήταν ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ που προσφέρθηκε να βοηθήσει την Όνο και να παρέμβει μιλώντας στον Λένον για να λυθούν τα προβλήματα στη σχέση τους. Και για αυτή του την προθυμία, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Όνο του ήταν «ευγνώμων».

«Ο Πολ παρενέβη εδώ, είχε μια συνάντηση με τον Τζον», είπε ο Μιντζ πρώην ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεπαρουσιαστής που γνώρισε το διάσημο ζευγάρι στις αρχές της δεκαετίας του '70 και έγραψε το βιβλίο του έχοντας πάρει το ok από τον γιο τους Σον Λένον.

«Η συμβουλή του προς αυτόν ήταν: “Δεν μπορείς να πεις απλώς ότι έχεις αλλάξει. Πρέπει να το δείξεις. Πρέπει να το αποδείξεις. Θα ήταν σαν να βγαίνεις ξανά ραντεβού μαζί της. Πρέπει να της φέρεις λουλούδια, πρέπει να τη βγάλεις έξω για δείπνο. Πρέπει να της δείξεις πόσο σημαντική είναι για σένα στον κόσμο σου”», είπε ο Μιντ στο Fox News Digital.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λένον ακολούθησε τη συμβουλή του ΜακΚάρτνεϊ και τελικά το ζευγάρι τα ξαναβρήκε. «Η Γιόκο τον δέχτηκε πίσω στο σπίτι τους και συνέχισαν τη σχέση τους», είπε ο Μιντ και σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν ήταν διασκεδαστικό να βρίσκεσαι κοντά στον Τζον κατά τη διάρκεια του “χαμένου Σαββατοκύριακου”. Λάβετε υπόψη ότι ο Τζον δεν ήταν ποτέ πραγματικά εργένης. Από όταν ήταν στο Λίβερπουλ, ήταν πάντα παντρεμένος. Αυτή ήταν λοιπόν η εποχή που είχε πολλές σεξουαλικές επαφές. Η Γιόκο τον έστειλε εδώ [στο Λος Άντζελες] ενώ είχαν προβλήματα στο γάμο τους για να βρει τον εαυτό του». «Στην πραγματικότητα, έχασε τον εαυτό του κατά τη διάρκεια του χαμένου Σαββατοκύριακου και ανέβηκε πίσω στην καρδιά της», συνέχισε.

Το «Χαμένο Σαββατοκύριακο» του Τζον Λένον

Όπως υπενθυμίζει η New York Post, κατά τη διάρκεια του «χαμένου Σαββατοκύριακου» ο Τζον Λένον είχε συνάψει σχέση για 18 μήνες με την βοηθό του ίδιου και της συζύγου του, Μέι Πανγκ. Η τελευταία υποστηρίζει μάλιστα ότι η Όνο ήταν που της ζήτησε να βγαίνει με τον Λένον με την ελπίδα ότι θα του κρατά συντροφιά.

«Είναι μια έξυπνη γυναίκα που ήταν η ιδανική σύντροφος για να την στείλουν στο Λος Άντζελες για να είναι με τον Τζον. Δεν κάπνιζε, δεν έπινε και είχε πραγματικά τα ενδιαφέροντά του στο επίκεντρο. Πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια. Έχω καλά συναισθήματα για εκείνη», είπε ο Μιντζ για την Πανγκ. «Τείνει να απεικονίζει το χαμένο Σαββατοκύριακο ως μια εποχή μεγάλης δημιουργικότητας για τον Τζον, μια εποχή έντονης αγάπης μεταξύ των δύο τους», συνέχισε ο Μιντζ. «Απλώς το είδα λίγο διαφορετικά. Δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή ότι η Μέι ερωτεύτηκε τον Τζον για όλους τους σωστούς λόγους. Ποτέ δεν θα αμφισβητούσα ή θα έκανα δεύτερες σκέψεις για τα πάθη μιας γυναίκας σε αυτόν τον τομέα. Και φυσικά αυτό που μοιράστηκαν θα μείνει μεταξύ των δυο τους. Αλλά απλώς είδα το χρονοδιάγραμμα διαφορετικά από εκείνη», είπε ο Μιντζ και υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο στο Λος Άντζελες ο Λένον περνούσε τον περισσότερο χρόνο του υπό την επήρεια ναρκωτικών και χωρίς να είναι παραγωγικός.

Μετά τον χωρισμό τους, ο Λένον και ο Όνο ανανέωσαν τους όρκους τους το 1975. Αργότερα την ίδια χρονιά, καλωσόρισαν τον γιο τους, Σον Λένον.