Όταν η Τζάκι Κένεντι έμαθε ότι καλλιεργούνταν μαριχουάνα στον κήπο της -Πώς αντέδρασε - iefimerida.gr

Η ιστορία της οικογένειας Κένεντι είναι τόσο καλά καταγεγραμμένη, που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς νέους τρόπους για να αφηγηθεί την ιστορία τους.

Ωστόσο, η Kate Storey κάνει ακριβώς αυτό στο βιβλίο της με τίτλο «White House By the Sea: A Century of the Kennedys at Hyannis Port», όπου επανεξετάζει την ιστορία της οικογένειας μέσα από τον χρόνο που πέρασαν στο περίφημο συγκρότημα Κένεντι στο Cape Cod.

Το βιβλίο αποκαλύπτει ιστορίες της οικογένειας Κένεντι στην όασή τους -το Hyannis Port στη Μασαχουσέτη. Πολλές από αυτές είναι τραγικές: από τον θάνατο του Joseph Kennedy Jr κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα του John F. Kennedy Jr το 1999. Το συγκρότημα αποτέλεσε επίσης το σκηνικό για πολύ πιο ευτυχισμένες περιστάσεις, όπως η ομιλία αποδοχής του Τζον Φ. Κένεντι για την προεδρία και ο γάμος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρία Σράιβερ.

Ο αείμνηστος πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι και η οικογένειά του ήταν γνωστό ότι περνούσαν πολλά καλοκαίρια στην περιοχή. Μετά τον θάνατο του Κένεντι το 1963, η σύζυγός του συνέχισε να πηγαίνει εκεί, αφού ο δεύτερος σύζυγός της, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, πέθανε το 1975.

Η Storey, συντάκτρια του περιοδικού Rolling Stone, υφαίνει μια συναρπαστική αφήγηση για την οικογένεια Κένεντι χρησιμοποιώντας το Hyannis Port ως σκηνικό. Το βιβλίο ανιχνεύει τους δεσμούς της οικογένειας με το συγκρότημα από τη δεκαετία του 1920, όταν ο Τζόζεφ Κένεντι αγόρασε το Malcolm Cottage -αυτό που έγινε γνωστό ως Big House.

Το βιβλίο της Kate Story για τους Κένεντι

Η ιστορία του «καταφυγίου» των Κένεντι

Το τεράστιο ακίνητο αγοράστηκε αρχικά από τον Joe Kennedy το 1928 για να χρησιμεύσει ως παράκτια παιδική χαρά για τα εννέα παιδιά του, προτού η «κατάρα των Kennedy» χτυπήσει την οικογένεια και σκοτώσει τέσσερα από τα παιδιά.

Έγινε το ανεπίσημο γραφείο της προεκλογικής εκστρατείας του JFK κατά τη διάρκεια της προεδρικής του εκστρατείας και αργότερα ο «καλοκαιρινός Λευκός Οίκος» του, όπου διαπραγματεύτηκε τις κρίσεις των πυραύλων της Κούβας και φιλοξένησε ξένους αξιωματούχους.

Το Hyannis Port είναι το μέρος όπου η Jackie και η Ethel Kennedy αποσύρθηκαν για να βρουν την κανονικότητα μετά τις δολοφονίες των συζύγων τους, με διαφορά πέντε ετών, και όπου η δεύτερη και η τρίτη γενιά συνεχίζουν σήμερα την κληρονομιά των Kennedy.

Το «καταφύγιο» των Κένεντι

Η Storey δίνει στις ιστορίες μια φρέσκια ματιά με νέες λεπτομέρειες και καλά τεκμηριωμένο ρεπορτάζ που ανοίγει μια παραδοσιακά ιδιωτική κοινότητα. «Ό,τι έχει απομείνει από το Κάμελοτ», γράφει.

Η έρευνα της συγγραφέως δίνει στο βιβλίο μια πιο οικεία αίσθηση από πολλές άλλες ιστορίες της οικογένειας Κένεντι, παρουσιάζοντας πρόσωπα που δεν είναι τόσο γνωστά, αλλά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οικογένεια και την ένωσή της. Είναι γραμμένο με έναν προσιτό τρόπο που κάνει το βιβλίο ένα ευπρόσδεκτο ανάγνωσμα για την παραλία.

Όταν η Τζάκι Κένεντι έμαθε ότι καλλιεργούνταν μαριχουάνα στον κήπο της

Στο βιβλίο για την οικογένεια Κένεντι, αναφέρεται, επίσης, ότι η αείμνηστη Τζάκι Κένεντι-Ωνάση πάλεψε για να καταπνίξει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στον κήπο της στο Cape Cod.

Συγκεκριμένα, στο βιβλίο η Kate Storey περιγράφει πώς η πρώην Πρώτη Κυρία έμαθε ότι στον κήπο της φύτρωνε μαριχουάνα, προς μεγάλη της φρίκη.

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα που εξασφάλισε το Town & Country, γύρω στο 1975 η βοηθός της Κένεντι παρατήρησε κάποια μέλη της οικογένειας να ψαχουλεύουν στον κήπο, γεγονός που της κίνησε το ενδιαφέρον.

Αφού συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει πάνω σε κάτι κακόβουλο, το είπε στον πρώην αρχηγό της αστυνομίας Jack Dempsey, ο οποίος σύχναζε στο κτήμα με τη Μυστική Υπηρεσία.

Ούτε η βοηθός της, Kathy McKeon, ούτε ο Dempsey πίστευαν ότι οι κηπουροί ήταν υπεύθυνοι, οπότε ενημέρωσαν την Jackie Kennedy για την ανακάλυψή τους.

«Πλάκα μου κάνεις;», φέρεται να είπε στη McKeon, η οποία της είπε απευθείας τα νέα. «Θεέ μου, αυτό δεν μπορεί να βγει προς τα έξω. Πώς θα το διορθώσουμε αυτό;».

Η McKeon την οδήγησε στον Dempsey και ο πρώην αξιωματικός τής είπε, σύμφωνα με το βιβλίο, «απλά αγνόησέ το... θα το φτιάξουμε».

Το βιβλίο αναφέρει ότι εκείνη ήταν ικανοποιημένη με αυτό και απάντησε: «Ωραία… δεν θέλω να μαθευτεί αυτό».

Αργότερα εκείνη την ημέρα, ο Dempsey και η Μυστική Υπηρεσία κατέστρεψαν τη φυτεία. Κανένα από τα παιδιά της Τζάκι Κένεντι-Ωνάση, η Καρολίνα και ο Τζον, δεν ήταν ύποπτοι για τη φύτευση της μαριχουάνας.

Εκπρόσωπος του μοναδικού εν ζωή παιδιού της, της Καρολίν Κένεντι, πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αυστραλία, δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Fox News Digital για σχολιασμό, ούτε και το Ίδρυμα Τζον Φ. Κένεντι.

Η Τζάκι απολάμβανε πολύ τον χρόνο της στο Cape Cod, προσκαλώντας τακτικά την ευρύτερη οικογένεια. Σύμφωνα με το βιβλίο, απολάμβανε να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνή και να ζωγραφίζει.

Η «Jackie O», όπως ήταν γνωστή, απεβίωσε το 1994. Είχε αφήσει πίσω της και τους δύο συζύγους της και έναν άλλο γιο που πέθανε νεογέννητος, τον Patrick Bouvier Kennedy.