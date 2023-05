Ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης αστυνομικός που μισούσε τις γυναίκες; Τι ισχυρίζεται ιστορικός - iefimerida.gr

Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ήταν ένας διεστραμμένος αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που είχε μίσος για τις γυναίκες, ισχυρίστηκε ένας συγγραφέας.

Ο ιστορικός Rod Beattie πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια ψάχνοντας μέσα από αρχεία για να συντάξει την επιχειρηματολογία του ότι ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος ήταν ένας διαταραγμένος αστυνομικός.

Οι πόρνες Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes και Mary Jane Kelly δολοφονήθηκαν όλες κατά τη διάρκεια της δολοφονικής του μανίας, μεταξύ 31 Αυγούστου και 9 Νοεμβρίου 1888.

Τζακ ο Αντεροβγάλτης: Ήταν τελικά αστυνομικός;

Ο κ. Beattie πιστεύει ότι ο Bowden Endacott, ένας έφεδρος αστυνομικός της Met που περιπολούσε στους δρόμους του Whitechapel του Λονδίνου, ήταν υπεύθυνος για τις δολοφονίες.

Υποστηρίζει ότι η σκοτεινή ιστορία του αστυφύλακα με τις ιερόδουλες τον έκανε να ξεσπάσει σε μια «μανία δολοφονικής εκδίκησης».

Το 1877 -το έτος πριν ξεκινήσουν οι δολοφονίες- ο Endacott βρέθηκε στο επίκεντρο ενός εθνικού σκανδάλου όταν κατηγόρησε μια γυναίκα που περπατούσε αργά το βράδυ ότι ήταν πόρνη.

Η Elizabeth Cass εξοργίστηκε που συνελήφθη άδικα και παραπονέθηκε στη Σκότλαντ Γιαρντ για τη μεταχείρισή της.

Ξεκίνησε έρευνα για την παράνομη σύλληψη και παρόλο που τελικά απαλλάχθηκε, ο Endacott διορίστηκε εκ νέου ως φρουρός στο Βρετανικό Μουσείο.

Το μίσος του για τις γυναίκες

Μετά τον υποβιβασμό του, ο κ. Beattie πιστεύει ότι αποφάσισε να «εκδικηθεί» τις ιερόδουλες του Λονδίνου.

Πριν ενταχθεί στο Met το 1875, ο Endacott εργάστηκε στο Ντέβον και του δόθηκε μια bastardy order, το βικτοριανό ισοδύναμο των πληρωμών διατροφής παιδιών, για τον πατέρα ενός παιδιού εκτός γάμου.

Αναφέρθηκε στο Lancaster Gazette ότι έβαλε μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Rogers «σε μπελάδες». Το διάταγμα διευθετήθηκε πριν φτάσει στο δικαστήριο, αλλά ο κ. Beattie πιστεύει ότι πυροδότησε τον θυμό του Endacott για τις γυναίκες.

Ο Bowden Endacott, ένας αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας με μίσος για τις γυναίκες, ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης, σύμφωνα με έναν συγγραφέα / Φωτογραφία: Daily Mail

Ο 72χρονος Beattie, από το Μπέρμιγχαμ, είπε: «Διάβαζα ένα άρθρο για την υπόθεση Endacott και ξαφνικά είχα μια στιγμή "εύρηκα". Τι ισχυρότερο κίνητρο θα μπορούσε να υπάρξει από το να καταστρέψεις την καριέρα σου από αυτό που νόμιζες ότι ήταν πόρνη. Απλώς ήταν λογικό, άρχισα να περνάω από τα εθνικά αρχεία προσπαθώντας να συνθέσω την ιστορία του. Ήταν στο Λονδίνο για όλες τις δολοφονίες. Ήταν επίσημα τοποθετημένος στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά όλοι οι έφεδροι του Met κλήθηκαν να περιπολούν στους δρόμους. Η δολοφονική μανία ξεκίνησε το έτος αφότου έχασε τα πάντα όταν η Elizabeth Cass τον έφερε στο δικαστήριο για ψευδορκία.

Ο Beattie κρατά στα χέρια του το βιβλίο του, με τίτλο Jack the Ripper - The Policeman: A New Suspect, που εκδόθηκε από την Pen and Sword / Φωτογραφία: Daily Mail

»Είχε κακή ιστορία με τις γυναίκες γενικά. Μετακόμισε στο Λονδίνο από το Ντέβον, αφού του δόθηκε μια bastardy order για το γεγονός ότι έγινε πατέρας ενός παιδιού εκτός γάμου. Νομίζω ότι τελικά έσπασε όταν τον έβαλαν να φυλάει το Βρετανικό Μουσείο και ξεκίνησε αυτή τη φρενίτιδα της δολοφονικής εκδίκησης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόδειξη ότι το έκανε, αλλά δεν υπάρχει καμία για κανέναν ύποπτο. Λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό ιστορικό του άνδρα και το γεγονός ότι ως αστυνομικός μπορούσε να πάει οπουδήποτε και να περάσει χωρίς υποψίες, είμαι βέβαιος ότι ήταν αυτός. Είναι πιθανό ότι οι Met ήξεραν ότι ήταν αυτός, αλλά απλώς δεν ήθελαν να βλάψουν τη φήμη τους».

Το βιβλίο 167 σελίδων του Beattie, «Jack the Ripper - The Policeman: A New Suspect», που εκδόθηκε από την εταιρεία Pen and Sword, είναι τώρα διαθέσιμο για αγορά.