Νέα θεωρία για την MH370 σε βιβλίο: Καταρρίφθηκε με όπλο λέιζερ για να μην πέσει το λαθραίο φορτίο του σε λάθος χέρια!

Επτά χρόνια έχουν περάσει από την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysian Airlines και το μυστήριο παραμένει ακόμη άλυτο.

Θεωρίες έχουν διατυπωθεί πολλές για το μοιραίο αεροσκάφος, που μετέφερε 239 επιβαίνοντες, όταν εξαφανίστηκε στις 8 Μαρτίου του 2014, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας με προορισμό το Πεκίνο. Και σύμφωνα μ’ ένα νέο βιβλίο το μοιραίο Boeing καταρρίφθηκε κοντά στο Βιετνάμ στο πλαίσιο μιας σοκαριστικής επιχείρησης συγκάλυψης!

Tο εξώφυλλο του βιβλίου της Γαλλίδας δημοσιογράφους Φλοράνς ντε Σανζί για την εξαφάνιση της πτήσης MH370

Όπως υποστηρίζει η Γαλλίδα ερευνήτρια δημοσιογράφος Φλοράνς ντε Σανζί στο βιβλίο της με τίτλο “The Disappearing Act: The Impossible Case Of MH370” («Ο φάκελος της εξαφάνισης: Η αδιανόητη υπόθεση της MH370»), που θα κυκλοφορήσει προσεχώς στη Βρετανία, το αεροσκάφος κατέληξε στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, ανοικτά του Βιετνάμ μετά την κατάρριψή του από «αεροπλάνο, πύραυλο ή ένα νέο καθοδηγούμενο από λέιζερ οπλικό σύστημα». Η Ντε Σανζί, που ξεκίνησε την έρευνά της για τη μοιραία πτήση μία εβδομάδα μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους, υποστηρίζει σε συνέντευξή της στη βρετανική εφημερίδα The Sun ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου της, ότι ο ισχυρισμός της κυβέρνησης της Μαλαισίας πως το αεροσκάφος έπεσε στο νότιο Ινδικό Ωκεανό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια «επιχείρηση αποπροσανατολισμού» με στόχο τη συγκάλυψη της λαθραίας μεταφοράς με το αεροσκάφος παράνομων αγαθών.

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος Φλοράνς ντε Σανζί / Φωτογραφία: Twitter



«Εκείνη την εποχή γίνονταν δοκιμές ενός νέου οπλικού συστήματος λέιζερ. Η κατάρριψη [της MH370] μπορεί να οφείλεται σε λάθος ή σε μια ύστατη προσπάθεια να μην πέσει σε λάθος χέρια το ειδικό φορτίο του αεροσκάφους», λέει. «Μόνον στρατιωτικές ή πηγές από μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να παράσχουν τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Η δύναμη του βιβλίου μου βρίσκεται στις λεπτομέρειες για τη χρονική συγκυρία και τη δέσμη των ενδείξεων που αποδεικνύουν μια καταστροφή γύρω στις 02:45 π.μ. (τοπική ώρα) στα βόρεια του Βιετνάμ».

To παράνομο φορτίο της MH370

Ο Πίτερ Τσονγκ, φίλος του πιλότου της MH370, Ζαχάρι Αμάντ Ζαχ – που σύμφωνα με μια άλλη θεωρία έριξε σκόπιμα το αεροσκάφος για να αυτοκτονήσει – είπε στη Γαλλίδα δημοσιογράφο ότι λίγες μέρες μετά την τραγωδία βρισκόταν σε μια πτήση πάνω από τον Κόλπο της Ταϊλάνδης, όταν το πλήρωμα του είπε να κοιτάξει για συντρίμμια «στα αριστερά του». Όπως γράφει η Ντε Σανζί, ο Τσονγκ «κοίταξε έξω απ’ το παράθυρο και είδε μια φωταγωγημένη περιοχή, όπου μπόρεσε να διακρίνει εντατικές έρευνες σε εξέλιξη. Ο Τσονγκ το εξέλαβε αυτό ως απόδειξη ότι η Malaysia Airlines πίστευε ότι το αεροπλάνο είχε πέσει σ’ εκείνη την περιοχή και ενημέρωσε τα πληρώματά της».

H ΜΗ370 απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, όμως σύμφωνα με την κυβέρνηση της Μαλαισίας έκανε μια μυστηριώδη στροφή / Γράφημα: The Sun

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος πιστεύει ότι τα φορτίο των 4,5 τόνων μάνγκο, που μετέφερε η MH370 ίσως χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη για άλλα, λαθραία αγαθά όπως «κέρατα ρινόκερων ή ελεφαντόδοντα». Ενώ δεν κρύβει και τις υποψίες της για τους 2,5 τόνους μικρών ηλεκτρικών συσκευών στο σκάφος, που δεν πέρασαν από σάρωση με ακτίνες Χ. «Ο επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές μεταφορικές εταιρείες του πλανήτη είπε ότι ουδέποτε στη ζωή του αποδέχθηκε μεταφορά με αεροσκάφος του φορτίου που δεν είχε περάσει από ακτίνες Χ. Ο λόγος που μου ανέφερε είναι ότι ένα τέτοιο φορτίο μπορεί να ήταν πολύ ογκώδες. Πώς μπορεί να είναι ογκώδεις οι φορτιστές και τα walkie talkie;», λέει η Ντε Σανζί.

Ο Ghyslain Wattrelos, που έχασε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του στην τραγωδία αυτή, πιστεύει επίσης ότι η ΜΗ370 κατερρίφθη. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει παλιότερα ότι το Βιετνάμ, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη ίσως αποκρύπτουν σκόπιμα κρίσιμες πληροφορίες. «Οι ένοπλες δυνάμεις αυτών των χωρών έχουν δει το αεροσκάφος, αν πιστέψουμε σ’ αυτή την εκδοχή. Γιατί σιωπούν; Δεν γνωρίζω, αλλά υπάρχουν κι άλλες χώρες που έχουν πληροφορίες, όπως η Βρετανία με την Inmarsat και τη Rolls Royce [κατασκευάστρια κινητήρων αεροσκαφών], όπως οι ΗΠΑ με τη Boeing και όπως το FBI, που πήγε την επόμενη μέρα και κατέσχεσε τον προσομοιωτή πτήσης του πιλότου χωρίς να πει τίποτε ουδέποτε στις αρμόδιες Αρχές που ερευνούσαν την υπόθεση. Προς τι αυτή η σιωπή»;