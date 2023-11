Μουσική: Τα 10 πιο εμπορικά άλμπουμ του 20ου αιώνα - iefimerida.gr

Ο 20ός αιώνας «γέννησε» μερικά από τα πιο σημαντικά είδη μουσικής, όπως η τζαζ, η ποπ, το ροκ, η country, καθώς και καλλιτέχνες παγκόσμιου διαμετρήματος όπως ο Ελβις Πρίσλει, ο Μάικλ Τζάκσον και η Γουίτνει Χιούστον.

Ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του 20ού αιώνα άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και εξακολουθούν να ακούγονται τακτικά ακόμη και στις ημέρες μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα 10 πιο εμπορικά άλμπουμ του 20ου αιώνα

Ας ρίξουμε μια ματιά στα θρυλικά «αειθαλή» τραγούδια που εξακολουθούν να αγαπιούνται και να παίζονται ξανά και ξανά μέχρι σήμερα, όπως τα παρουσίαζει η ιστοσελίδα therichest.

1.White Christmas - Bing Cosby - 1942

50 εκατομμύρια πωλήσεις

Το White Christmas είναι το πιο δημοφιλές μουσικό single όλων των εποχών σύμφωνα με τα ρεκόρ Γκίνες και έχει πουλήσει 50 εκατομμύρια αντίτυπα. Αν προσθέσουμε και τα ψηφιακά αντίτυπα, οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα100 εκατομμύρια.

Elton John/Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2.Something About The Way You Look and Candle In the Wind - John Elton (1997) 33 εκατομμύρια πωλήσεις

Στο 25ο άλμπουμ του Sir Elton John «The Big Picture» τα «Something About The Way You Look» και «Candle In The Wind» πουλήθηκαν πάνω από 33 εκατομμύρια φορές. Ο Sir Elton Hercules John συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μουσικούς όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια αντίτυπα στη μουσική του καριέρα μέχρι σήμερα. Μόνο ο Elvis Presley και ο Micheal Jackson βρίσκονται πάνω από αυτόν στη λίστα με 500 εκατομμύρια και 400 εκατομμύρια πωλήσεις αντίστοιχα.

3.Petit Papa Noel - Tino Rossi (1945)

30 εκατομμύρια πωλήσεις

Το Petit Papa Noel είναι το τρίτο σε πωλήσεις τραγούδι όλων των εποχών και το μοναδικό γαλλικό τραγούδι που έχει πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4.Rock Around The Clock - Bill Haley & His Comets (1954)

25 εκατομμύρια πωλήσεις

Η δεκαετία του 1950 ήταν η εποχή του ροκ εν ρολ και ένα τραγούδι που ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλα τα άλλα ήταν το Rock Around The Clock του Bill Haley & His Comets. Αυτή η ακαταμάχητη σύνθεση κατέκτησε τα charts, βασιλεύοντας ως νούμερο ένα single για δύο σερί μήνες, γοητεύοντας τόσο το αμερικανικό όσο και το βρετανικό κοινό.



Whitney Houston/Φωτογραφία: AP

5.I Will Always Love You - Whitney Houston (1992)

20.5 εκατομμύρια πωλήσεις

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «I Will Always Love You» γράφτηκε στην πραγματικότητα από την Dolly Parton για τον μέντορα και συνέταιρό της Porter Wagoner ως αποχαιρετιστήριο τραγούδι, καθώς αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Ηχογράφησε το τραγούδι και το κυκλοφόρησε το 1974. Το τραγούδι τα πήγε καλά και εμφανίστηκε στην κορυφή του Billboard Hot Country Songs το 1974 και το 1982.

Η Whitney Houston ηχογράφησε μια διασκευή του τραγουδιού για την ταινία «The Bodyguard» και η εκδοχή της τράβηξε όλη την προσοχή και έφτασε στο νούμερο ένα του Billboard Hot Hundred για 14 εβδομάδες. Το τραγούδι αυτό βρισκόταν στην κορυφή των charts σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το

«I Will Always Love You» είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις που έχει κάνει ποτέ μια γυναίκα, με 20,5 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πωληθεί.

Εlvis Presley/Φωτογραφία: AP

6.It’s Now Or Never - Elvis Presley (1960)

20 εκατομμύρια πωλήσεις

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλβις Πρίσλεϊ είναι γνωστός ως βασιλιάς του Rock And Roll. Το αριστούργημά του «It's Now Or Never» είναι το τραγούδι με την μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, με πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πωληθεί.

7.We Are The World - USA for Africa (1985)

20 εκατομμύρια πωλήσεις

Αυτή ήταν μια σπάνια ευκαιρία όπου οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές παγκοσμιώς συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν το φιλανθρωπικό single «We Are The World». Το τραγούδι γράφτηκε από τους θρυλικούς τραγουδιστές Micheal Jackson και Lionel Richie. Και οι δύο τραγούδησαν στο κομμάτι μαζί με τους Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Dary Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan και Ray Charles.



8.If I Didn’t Care - The Ink Spots Featuring Bill Kenny (1939)

19 εκατομμύρια πωλήσεις

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Bill Kenny, που θεωρείται ο πιο επιδραστικός υψίφωνος τραγουδιστής όλων των εποχών, ερμήνευσε το «If I Didn't Care» του Jack Lawrence και έγραψε ιστορία.

Επιπλέον, το τραγούδι του, «The Ink Spot Recording» προστέθηκε στο Hall Of Fame των βραβείων Grammy.



Celine Dion/Φωτογραφία: ΑP

9.My Heart Will Go On - Celine Dion (1997)

18 εκατομμύρια πωλήσεις

Το τραγούδι «My Heart Will Go On» της ταινίας «Τιτανικός» συνεχίζει να υπάρχει στις καρδιές των μουσικόφιλων. Το χαρακτηριστικό τραγούδι της Celine Dion είναι το δεύτερο σε πωλήσεις single από γυναίκα σε ολόκληρη την ιστορία της μουσικής και το single με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 1998. Η Ένωση Βιομηχανίας Ηχογράφησης της Αμερικής (RIAA) συμπεριέλαβε το αριστούργημα της Celine Dion στον κατάλογο των «Τραγουδιών του Αιώνα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10.All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey (1994)

16 εκατομμύρια πωλήσεις

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey κυκλοφόρησε το 1994. Αυτό το ερωτικό τραγούδι σε γρήγορο τέμπο αποτελεί την ιδανική συντροφιά κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Το τραγούδι γνώρισε παγκόσμια επιτυχία τον 20ο αιώνα και παρέμεινε στην κορυφή των μουσικών charts 25 χωρών για μεγάλο χρονικό διάστημα.